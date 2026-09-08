Los rescates del Graf Spee y los nazis en Uruguay: dos investigaciones para amantes de las intrigas

Jorge Cabaleiro presentó en Punta del Este su tercer libro vinculado al acorazado alemán, con una que investigación hace foco en los rescates realizados sobre el casco y los que murieron en ellos. En tanto, Santiago Tricánico publicó la quinta edición de su libro sobre nazis en el Río de la Plata.

El escritor Jorge Cabaleiro presentó el sábado en La Azotea de Haedo, en Punta del Este, su tercer libro vinculado al Graf Spee. En este caso, su investigación hace foco en los rescates realizados sobre el casco del acorazado alemán y en las vidas que éstos se cobraron, tanto de buzos como de marinos.

Al rescate del Graf Spee. Expediciones, rescates y tragedias desde 1940 a 2016, completa la trilogía del autor. Si el segundo volumen giraba en torno al águila de bronce -único emblema que permaneció en el buque tras su venta clandestina de 1940-, este nuevo trabajo reconstruye las siete expediciones que, a lo largo de 76 años, intentaron arrancar secretos y trofeos al casco hundido frente a Montevideo.

“Este libro viene a ser un poco el complemento de los otros dos. Especialmente del segundo, que armé en base al tema del Águila. Relato las expediciones que hubo para sacarle cosas al Spee, entre ellas esos símbolos”, dice el autor a Domingo.

No fueron hazañas sin costo. En la segunda expedición murieron dos buzos ingleses. En la tercera, una grúa flotante se volcó y se llevó la vida de 16 operarios uruguayos de los 19 que trabajaban a bordo.

“Todo está explicado con el respaldo de los artículos de prensa que en su momento fueron noticias terribles”, subraya.

El libro también registra dos accidentes con pesqueros que chocaron contra los restos y estuvieron a punto de naufragar. El caso del Isla de Gorriti, cuya tripulación permaneció aferrada al mástil durante dos días, ilustra el peligro persistente que el pecio representa aún hoy, señalado apenas por una boya.

Lo que más impactó a Cabaleiro fue la ausencia de rastros de los dos buzos británicos. Viajó a Buenos Aires para consultar la fuente original del Buenos Aires Herald, pero en Uruguay no halló registros funerarios.

El libro no se detiene en el dramatismo. Documenta cómo, apenas hundido el buque, los británicos enviaron expertos para estudiar el radar Seetakt y el acero Wotan, y cómo operaron a través de un testaferro para comprar el casco y extraer los emblemas.

La mayor parte de esos símbolos se perdió cuando el mercante que los transportaba fue torpedeado.

Cabaleiro devuelve así al presente una historia de curiosidad técnica, ambición y tragedia que el Río de la Plata aún guarda bajo el fango.

Presencia nazi en Uruguay

Otra novedad literaria con respecto al vínculo del nacionalsocialismo alemán con Uruguay es la quinta edición ampliada del libro El nazismo en el Río de la Plata (1933-1945), de Santiago Tricánico, publicada por Ediciones de la Plaza.

El libro documenta cómo, bajo la dictadura de Gabriel Terra, se estrecharon vínculos comerciales y políticos con el III Reich. Ministros uruguayos recibieron condecoraciones nazis, mientras células locales entrenaban tropas de asalto en La Pedrera, Los Cerrillos y La Floresta. El Plan Furman, un proyecto de invasión con apoyo argentino, alertó incluso al presidente Roosevelt.

Tricánico detalla el antisemitismo institucional: leyes que frenaron el ingreso de judíos, el rechazo a refugiados del buque Conte Grande y discursos xenófobos desde púlpitos y radios. En Nueva Helvecia, Josef Mengele se casó y permaneció más tiempo del admitido, protegido por vecinos. Aribert Heim, el “Doctor Muerte” de Mauthausen, ejerció en Paysandú bajo nombre falso. La represa de Rincón del Bonete, construida por alemanes, exhibía esvásticas y banderas nazis.

Tras la guerra, la “ruta de las ratas” facilitó la llegada de miles de criminales a Argentina con complicidad peronista y vaticana. El autor incluye el testimonio de la sobreviviente Irene Brunstein y listas de nazis activos en Uruguay.

Con prólogo de Gerardo Caetano y presentación del Centro Simon Wiesenthal, la obra desmonta el mito de que estas ideologías fueron ajenas a nuestra historia. “La Historia y la verdad no pueden esperar”, concluye Tricánico.