Los preparativos para Janucá en la Biblia.

Por la Esc. Esther Mostovich de Cukierman, para CCIU

Janucá (inauguración) es fiesta que recuerda historia del pueblo judío, la reinauguración del Templo de Jerusalem después del saqueo y profanación a que lo habían sometido los invasores griegos. El episodio sucedió en el siglo II antes de la era común.

Suele decirse que sobre la festividad de Janucá, la Biblia no dice nada.

La Mishna, primera parte del Talmud, que recoge la jurisprudencia de los rabíes hebreos, fue redactada por escrito entre fines del siglo II e.c. y mitad del siglo III e.c, en Bnei Brak, muy cerca del actual aeropuerto internacional de Israel. Tampoco la Mishna menciona a Janucá. ¿Cuándo aparece el relato de Janucá en las fuentes hebreas? En la Guemará, segunda parte del Talmud, redactada en Babilonia en el siglo VI e.c.1 Aquí se cuenta que el año 167 a.e.c. el emperador griego Antíoco IV Epifanes (el Magnífico) a quien los hebreos llamaron Epimanes (el Loco) entra con su ejército al Templo de Jerusalem, roba los candelabros de oro, instala estatuas de dioses griegos y usa el altar del Templo para sacrificar cerdos en honor a Zeus. Pero además, Antíoco IV quiere que todos quienes vivan en sus dominios se arrodillen ante su imagen y lo adoren como un dios. Los pueblos paganos aceptan, pero los hebreos no quieren hacerlo y Antíoco decreta que en sus tierras, quien se niega a arrodillarse y adorar la imagen del rey comete delito de traición y debe ser castigado con la muerte en el acto. Prohibe a los judíos leer o enseñar la Biblia , celebrar Shabat o realizar cualquier ceremonia de la religión hebrea, bajo pena de muerte. Si sus soldados ven un grupo reunido, se acercan. Si se está realizando un rito hebreo, por ejemplo una circuncisión o matrimonio, son todos acusados de traidores, sin preguntas ni juicio previo matan a todos los asistentes, abuelos, padres, incluso niños y sirvientes.

La rebelión de los hebreos contra los griegos comienza liderada por Matatías el Macabeo. Después de la muerte de Matatías, sigue dirigida por sus hijos. Alrededor del año 164 a.e.c. triunfa la guerra de guerrillas hebrea contra los griegos. Las historias de los macabeos están relatadas en los libros Macabeos I y Macabeos II que están incluidos en el Antiguo Testamento que acepta la Iglesia Católica pero no en el que acepta la Biblia Hebrea. ( Tampoco se incluye en la Biblia que aceptan los cristianos protestantes) .

Los griegos son expulsados del Templo y de Judea. Iehuda el Macabeo fija para la ceremonia de Janucá, reinauguración del Templo de Jerusalem, el día 25 del mes de Kislev del calendario hebreo, precisamente el día del tercer aniversario de la profanación del Templo por el rey griego Antíoco IV Epifanes. Asi da comienzo una época de casi 200 años de Israel independiente, que durará hasta la caída de Jerusalem bajo las legiones romanas, en el año 70 e.c.

¿Cómo es que podemos decir que en la Biblia ya hay preparativos para celebrar Janucá? Un midrash (investigación rabínica) recuerda que después del Diluvio, el patriarca Noé envió tres veces, una paloma desde su arca para saber si las aguas habían ya dejado al descubierto la faz de la tierra. La primera vez, la paloma volvió sola. La segunda vez, volvió con una rama de olivo en su pico. La tercera vez, la paloma no volvió al arca, y así dedujo Noé que la paloma había anidado en la tierra y era hora de que todos bajaran del arca y empezaran otra vez a vivir en la tierra. Esa paloma con la rama de olivo, ha sido el emblema de la paz durante muchas generaciones. Es un símbolo de la Paz en el mundo.

En el midrash los rabíes se preguntan: ¿Por qué la paloma trajo a Noé olivos y no otro fruto? ¿Por qué no le trajo higos, o manzanas? Para que Noé supiera que tenía que preparar aceite puro de oliva y guardarlo hasta el momento preciso en que se iba a necesitar. Noé preparó ese aceite de olivas puro, lo guardó en una redoma y lo entregó a su hijo, quien a su vez la entregó a su hijo, y así durante generaciones, hasta que llegó el momento en que se construyó el Primer Templo de Jerusalem por el Rey Salomón. Ese aceite hecho con las olivas de la paloma de la Paz fue guardado por el Gran Sacerdote de ese tiempo, dentro del Templo , en un escondite secreto que sólo conocieron los cohanim (la familia sacerdotal) como secreto familiar.

En el año 167 e.c. los soldados macabeos entran al Templo , reconstruyen el altar y ven que no ha quedado ninguno de los candelabros de oro para el culto. ¿Cómo fabrican los nuevos candelabros? Según un midrash del Talmud en el Tratado Menajot, los oficiales del ejército entregan sus lanzas de hierro. Los artesanos recubren las lanzas con lámina de zinc y las armas de guerra se convierten en candelabros para dar luz en tiempos de Paz. En recuerdo de estos materiales toscos usados en ese momento, las “Janukiot” (candelabros de nueve velas con que se celebra la festividad de Janucá,) no se hacen de oro sino de materiales sencillos, como plata, bronce, alpaca, o lata.

Una vez que tienen candelabros, no se encuentra nada de aceite puro para encenderlos. Iehuda el Macabeo recuerda entonces las enseñanzas de su padre. “Creo que sé dónde encontrar aceite puro” dice a sus soldados. Corre al Templo, encuentra el lugar secreto, y allí ve la pequeña vasija de aceite de oliva. La mira con reverencia, sin animarse a tocarla, y anuncia: “Ahí está . Aceite puro, que nos está esperando desde que lo preparó nuestro antepasado Noé”.

El Talmud2 relata el midrash más conocido de Janucá. Se encontró aceite suficiente sólo para un día de encendido de las lámparas del Templo, y ese poco duró ocho días, hasta que salió el aceite nuevo de la prensa. ¿Tal vez ese aceite duró tanto porque era muy antiguo, fabricado por Noé en los tiempos del Diluvio, como sugiere la interpretación rabínica? ¿O quizás, porque tenía consigo el hálito de la paloma de la Paz ? Puede ser simplemente, porque esos hombres tuvieron fe en sí mismos y fe en la ayuda del Señor. Los rabíes del Talmud llaman al episodio, el milagro de Janucá y ordenan recordarlo de ahí en adelante, todos los años, encendiendo luminarias durante 8 días seguidos. El Talmud en el Tratado Shabat, comenta como enseñanza: No hay que sentarse a esperar un milagro. Comenzar la tarea es labor del ser humano, de ahí en adelante, confiemos en que el Señor ayudará.

¿Cuál es la comida tradicional de Janucá?

En las comunidades de judíos europeos, en memoria de aquel aceite milagroso, sobre la mesa se ponen comidas fritas en aceite. La costumbre desde nuestros abuelos son los “latkes” ,buñuelos o panqueques de papa rallada. ¿Por qué de papa? Las papas no eran conocidas en Europa ni en Cercano Oriente, fue una de las novedades que América le regaló al Viejo Mundo. Lo cierto es que las papas crecieron muy bien en Europa y pronto se convirtieron en la comida más barata y popular.¡Con cáscara, por supuesto! Mi padre (Z´l) insistía en que las papas peladas perdían la mitad de su sabor.

¿Y de qué hacían los judíos europeos los buñuelos de Janucá en la temprana Edad Media, antes del descubrimiento de América? ¿Harina? Parece que no. Las conocidas bolas de harina, huevos y leche , rellenas de dulce y fritas en aceite , llamadas “ponchkes” en idioma idish o “sufganiot” en hebreo, son costumbre de Janucá más tardías. La antigua tradición hebrea de Janucá no habla de frituras de harina sino ¡de queso blanco!

¿De dónde viene la temprana tradición de comer queso en la festividad de Janucá? Según el erudito judío francés Charles Goldszlagier, la tradición viene del Libro de Judith , que fue considerado apócrifo y no ingresó a la Biblia Hebrea, pero si, a la Septuaginta, la traducción al griego de la Biblia que acepta la Iglesia Católica. Charles Goldszlagier cita al rabino Nissim ben Reuben Gerondi , más conocido como RAN (Barcelona, 1340 -1380 ) y a Rabi Moses Isserles, el célebre REMA (Cracovia, 1520-1572 ), quienes mencionan la tradición de comer queso en Janucá, “en recuerdo del milagro de Judith, que sucedió por el queso que ella dio de comer al enemigo”.

No sabemos cuál versión del Libro de Judith pudo conocerse en la Edad Media. La versión original de este libro se ha perdido. Se han conservado algunas traducciones del libro de Judith al griego, la más conocida es de la Septuaginta, de la cual la Iglesia católica tradujo la Biblia a todos los idiomas.

Una tradición judía, no comprobada, dice que Judith era hija de Iojanán, uno de los hijos de Matatías el macabeo . Lo curioso es que mientras la tradición hebrea dice que Judith trajo queso salado y vino dulce para Holofernes , la Septuaginta no dice que Judith hubiera dado comida al enemigo. La Septuaginta cuenta que “Judith era una viuda joven que habitaba en la ciudad de Betulia, ( una ciudad amurallada que no ha podido ser identificada). Sitiada por el general “asirio” Holofernes, (que no figura en la Historia conocida) bajo las órdenes del “emperador Nabucodonosor” (que reinó en Babilonia, un siglo y medio después de desaparecer el imperio asirio, de modo que en esta crónica hay errores). En cualquier caso, según el relato, Holofernes corta las fuentes de agua de la ciudad de Betulia y la sed de la población obliga a las autoridades de la ciudad a rendirse a los asirios. En ese momento aparece Judith, viuda joven , culta y adinerada, muy piadosa y creyente en el Señor de Israel. Se presenta ante los magistrados de la ciudad y los acusa de ser hombres de poca Fe. Ella quiere tratar de liberar a la ciudad, con la ayuda del Señor de Israel y un plan que ha ideado. Los mayores de la ciudad le dan su permiso. Lo cual deja muy en alto la consideración a la mujer en la época. ¡Una ciudad entera que confía en una mujer para salvarse del desastre de la invasión militar!

El texto sigue contando que Judith, con sus mejores galas, acompañada de una servidora, sale caminando en dirección al campamento de los asirios. Conducida a la presencia de Holofernes, su belleza logra seducir al general de tal manera que él la invita a un festín en su tienda de campaña. Judith elogia el vino que sirven en esa fiesta y lo incita a beber a Holofernes cada vez más, hasta que Holofernes queda totalmente borracho. Los asistentes a la fiesta se retiran y dejan sola a la pareja. Judith toma entonces, con una mano los cabellos de Holofernes y con la otra la espada del General. Corta el cuello del dormido Holofernes y sale de la tienda de campaña, llevando la cabeza del General en la canasta de su servidora. Las dos mujeres se vuelven caminando a Betulia sin que nadie las detenga. Al otro día, viendo la cabeza de Holofernes colgada en la parte más alta de la muralla de la ciudad , los soldados asirios escapan “por todos los senderos de la llanura y la montaña” y Betulia queda a salvo .

¿Qué pasó con Judith después del episodio? “Muchos la pretendieron como esposa, pero ella no volvió a casarse”, dice la Septuaginta. “Vivió hasta los 105 años en la casa de su esposo y murió en Betulia. Nadie atemorizó a los israelitas mientras vivió Judith, y hasta mucho tiempo después de su muerte”.

1 Talmud, Guemará del Tratado Shabat folio 21b a 23b.

2 Talmud, Tratado Shabat,( Sábado) folio 21b.