Los números de Israel al cumplir 78 años de independencia

A 78 años de su independencia, Israel exhibe cifras que reflejan un crecimiento sostenido y una transformación profunda: una población que supera los 10 millones —más de doce veces desde 1948—, altos niveles de desarrollo y bienestar, y una sociedad que continúa expandiéndose en medio de desafíos regionales. Crédito foto: Ariel Jerozolimski

Datos de la Oficina Central de Estadísticas

La poblaciòn de Israel en su nuevo cumpleaños

La población asciende a 10.244.000 almas

El 76% (7.790.000) son judíos

El 21.1% (2.157.000) son árabes

Hay un 2.9% (296.000) habitantes extranjeros

Entre los judíos: 11,5% haredíes; 12% religiosos; 33,5% religiosos tradicionales; 43% seculares.

Perspectivas

En el centenario de la independencia de Israel, se espera que la población alcance los 15,2 millones!

Y en 2065, se estima que llegará a 20 millones.

Crecimiento

Desde Iom Haatzmaut del año pasado, la población de Israel creció en 146.000 almas, o sea 1.4%. Esto incluye 110.000 ciudadanos israelíes (1.1%) y 36.000 extranjeros.

En ese lapso nacieron cerca de 177.000 bebés, llegaron 21.000 inmigrantes y fallecieron 48.000 personas.

El balance entre nuevos inmigrantes por un lado e israelíes que se encuentran en el exterior es negativo, con unas 45.000 personas de diferencia.

Llegaron 5.000 personas en el marco de unificación de familias.

La población de Israel ha crecido en promedio durante la última década a una tasa de aproximadamente el 1,5% anual, una de las más altas del mundo occidental, en comparación con el 0,9% a nivel mundial, el 0,5% en los países de la OCDE y el 0,2% en la Unión Europea.

El crecimiento y desarrollo se deben a una combinación de una alta tasa de fertilidad (el número de hijos que da a luz una mujer es de casi 3) + la inmigración a Israel (un fenómeno único) + una alta esperanza de vida.

Pasado y presente

Al fundarse el Estado de Israel en mayo de 1948, la población ascendía a 806.000 almas. Hoy en día, se ha multiplicado x 12.5. El número de judíos en el mundo era 11.5 millones, de los cuales 650.000 vivían en Israel. (6%)

Hoy cerca del 81% de los judíos israelíes son “sabras”, o sea nacidos en Israel.

Desde la fundación de Israel han llegado más de 3.5 millones de inmigrantes, de los cuales el 47.8%, o sea 1.680.000 llegaron a partir de 1990.

Un país joven

La población israelí es joven: el 27% son niños de entre 0 y 14 años. O sea que más de un tercio tiene menos de 18 años. El 13% supera los 65 años de edad.

La esperanza de vida aumentó casi 20 años

Hombres – 2014: 64,9 años

Hombres – 2024: 81,1 años (incluidas las muertes en guerra)

Mujeres – 2024: 85,5 años

Israel y la población judía mundial

Hay 15,8 millones de judíos en el mundo, de los cuales más de 7 millones viven en Israel (aproximadamente el 45%).