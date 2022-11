Los nazis intentaron esterilizar a las mujeres judías mediante sus comidas

Israel Noticias

Una nueva investigación revela que probablemente no fue sólo el trauma y el hambre lo que provocó que el 98% de las mujeres dejaran de menstruar al llegar a Auschwitz, y que muchas de ellas tuvieran posteriormente problemas de infertilidad. Según el estudio, apuntan posiblemente a la administración subrepticia de hormonas sexuales exógenas (esteroides sexuales) a las presas.

Olga Czik Kay, superviviente del Holocausto, recuerda no haber tenido ni una sola menstruación mientras estuvo presa en Auschwitz, Kaufering (un subcampo de Dachau) y Bergen-Belsen.

“Mi última menstruación fue en casa, en Ujfeherto, Hungría, antes de que nos deportaran”, dijo Kay recientemente a The Times of Israel.

Afortunadamente, el ciclo regular de Kay regresó cuando se convalidó en Suecia después de la guerra, antes de emigrar a Estados Unidos a los 20 años. Posteriormente no tuvo dificultades para quedarse embarazada y tuvo dos hijos.

Los investigadores han descubierto que más del 98% de las mujeres dejaron de menstruar inmediatamente después de llegar a los campos de concentración nazis. La explicación predominante de este fenómeno ha sido el trauma y la inanición que sufrieron.

El hecho de que Kay recuperara la fertilidad después de la guerra significa que su historia es muy diferente a la del número desproporcionadamente alto de mujeres supervivientes de los campos de concentración nazis que, según un nuevo estudio, tuvieron dificultades para recuperar la menstruación, quedarse embarazadas y/o llevar los fetos a término. Tras un inmenso sufrimiento y la pérdida de muchos miembros de la familia, estas mujeres estaban devastadas por no poder tener las familias numerosas que tanto deseaban.

“Se preguntaban: ‘¿Sigo siendo una mujer, podré tener hijos?’”, afirma la Dra. Peggy J. Kleinplatz, terapeuta sexual e investigadora de la Facultad de Epidemiología y Salud de la Universidad de Ottawa. Kleinplatz es la autora principal del nuevo estudio, que propone una hipótesis alternativa sobre la causa de la amenorrea masiva y los consiguientes problemas de infertilidad.

Según el estudio, la uniformidad -y la uniformidad del momento del cese de la menstruación– apuntan posiblemente a la administración subrepticia de hormonas sexuales exógenas (esteroides sexuales) a las presas.

Entre las 93 mujeres supervivientes (con una edad media de 92,5 años) entrevistadas por Kleinplatz para el estudio limitado, había quienes atribuían la amenorrea a algo puesto en la comida. Algunas recordaban un polvo blanco flotante y rumores de que era un producto químico llamado “bromo” o “bromuro”. (Otras fuentes hacen referencia a recuerdos similares).

Una superviviente de Bélgica llamada Lilly Malnik contó a Kleinplatz que, cuando trabajó en las cocinas de Auschwitz durante cinco meses en 1944, fue testigo de “paquetes de ‘productos químicos de color rosa muy, muy claro’ con la textura de ‘sal kosher húmeda’ que traían… los guardias armados y que se disolvían en las raciones para que ‘las mujeres no tuvieran la regla’”.

Una guardia femenina obligaba a Malnik a vaciar paquetes de la sustancia en las cubas de “sopa”, que se distribuía sólo a las mujeres y no a los hombres reclusos.

Kleinplatz conjetura que el “producto químico” al que se referían las mujeres podría haber sido hormonas sexuales exógenas, que habían sido sintetizadas a principios de la década de 1930 por los científicos alemanes Adolf Butenandt, químico, y Carl Clauberg, ginecólogo, ambos afiliados al partido nazi. Las hormonas fueron fabricadas por la empresa farmacéutica alemana Schering y se utilizaron inicialmente para tratar la infertilidad entre las mujeres alemanas. Schering siguió fabricando estrógenos y progestágenos sintéticos en grandes cantidades durante la guerra. (Las mismas hormonas, dependiendo de las combinaciones y las dosis, pueden tratar o causar infertilidad).

“No sabemos exactamente qué esteroides se administraron a las mujeres en los campos y en qué dosis”, dijo Kleinplatz a The Times of Israel en una entrevista reciente.

El estudio cita las actas de los juicios de Nuremberg de la posguerra relacionadas con las pruebas de que los nazis buscaban métodos baratos, rápidos y eficaces de esterilización masiva de judíos. En Ravensbrück y Auschwitz se llevaron a cabo experimentos que incluían cirugía, dosis de alta radiación e inyección de sustancias cáusticas en los órganos reproductores de las mujeres.

Pero los nazis buscaban “producir una droga que, tras un tiempo relativamente corto, produzca una esterilización imperceptible en los seres humanos”, según una carta de octubre de 1941 del médico nazi Adolf Pokorny al Reichsführer de las SS Heinrich Himmler. Un memorando de seguimiento de una discusión de julio de 1942 entre Himmler y su oficial administrativo personal Rudolf Brandt se refería a “las esterilizaciones de judías” y a “un método que llevaría a la esterilización de personas sin su conocimiento”.

No se conocen los detalles de este plan porque, al parecer, Himmler dio instrucciones a todos los implicados para que lo mantuvieran en secreto y no consignaran nada por escrito.

A pesar de las cartas de los médicos que se introdujeron en los juicios, la idea de la esterilización masiva no tuvo continuidad. Kleinplatz postula que, dado que la píldora anticonceptiva aún no se había introducido (estuvo disponible en 1960), es posible que los fiscales no supieran de la existencia de las hormonas exógenas. O simplemente no eran conscientes de que prácticamente todas las presas dejaban de menstruar.

Kleinplatz cree que esta última posibilidad es totalmente posible. A mediados del siglo XX, la gente mantenía en privado su vida sexual y sus problemas de infertilidad.

“Las mujeres hablaban de ello entre ellas en los campos, pero menos después de la guerra, cuando continuaban con sus vidas e intentaban formar familias”, dijo Kleinplatz.

“Las que luchaban por volver a menstruar, concebir o quedarse embarazadas se preguntaban si eran las únicas”, dijo.

Aunque la muestra del estudio es pequeña, resulta esclarecedora en lo que respecta a las luchas contra la infertilidad. El 98% de las mujeres entrevistadas no pudieron concebir o llevar a término el número de hijos que deseaban. Sólo el 16% de las mujeres pudo llevar a término más de dos hijos. La mayoría tuvo uno o dos hijos. Ninguna tuvo más de cuatro hijos vivos.

Los porcentajes de abortos espontáneos y mortinatos entre estas mujeres eran considerablemente más altos de lo normal en comparación con las mujeres estadounidenses y canadienses de la época. Al hablar con Kleinplatz, algunas supervivientes, por cuestiones de idioma, confundieron los abortos espontáneos con los mortinatos. Esto confunde un poco el panorama, pero sigue estando claro que los embarazos de esta muestra de mujeres tuvieron una tasa de abortos espontáneos del 24,4-30% y de mortinatos del 6,6-7,6%.

La infertilidad secundaria entre las mujeres provocó largos periodos de tiempo entre los embarazos que dieron lugar a nacimientos vivos. Para seis de las mujeres del estudio, pasaron entre 10 y 16 años entre embarazos exitosos.

Cabe destacar que sólo tres de las 93 mujeres entrevistadas tuvieron el número de hijos deseado. Dos de ellas se habían negado a comer las raciones del campo de concentración, y una pasó los años del Holocausto escondida en los bosques (y nunca perdió la regla).

Al buscar una posible razón por la que tantas de las mujeres -que habrían sido adolescentes durante la guerra- tuvieron problemas para llevar a término sus bebés, el estudio menciona “investigaciones realizadas con monos hembras que sugieren que si se administran progestinas exógenas durante la adolescencia, los cambios resultantes en la estructura del útero pueden permitir a las hembras maduras concebir más tarde, pero hacen que sus úteros sean incapaces de llevar el feto a término… Aunque la experimentación en humanos no sería ética, la investigación observacional en mujeres parece indicar que el patrón es cierto”.

Kleinplatz dijo que buscó literatura médica de las décadas de posguerra sobre esta infertilidad común y devastadora entre las mujeres supervivientes y no encontró ninguna.

“No surgió ningún patrón en la literatura sobre estas mujeres supervivientes, no sólo porque era socialmente inaceptable hablar de ello, sino también porque los médicos no realizaban historiales sexuales y reproductivos completos de sus pacientes”, dijo Kleinplatz.

“Yo enseño a los estudiantes a realizar estos historiales, pero en gran medida, esto todavía no se enseña en las facultades de medicina. De hecho, en los años setenta y ochenta se hacía más hincapié en ello que ahora”, dijo.

Kay, superviviente húngara del Holocausto, reconoce su suerte. Conoce a otras mujeres que estuvieron en los campos y que no tuvieron las familias que soñaban. Preguntó a una amiga que también estuvo en Auschwitz y no pudo concebir si aceptaba una entrevista con The Times of Israel.