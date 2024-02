“Los médicos judíos en Europa ocultan su identidad”

Ynet Español- por Eitan Geffen

El doctor Roni Eichel ha enfrentado desafíos personales y profesionales durante la guerra, incluida la lesión de su hijo en Gaza. Creó Médicos contra el Antisemitismo, una organización global con casi 600 miembros. Crédito foto: Alex Kolomoisky

A las 8:30 de la mañana del 7 de octubre, el doctor Roni Eichel ya estaba en camino para acompañar a su hijo, un soldado de una unidad de élite, a su base militar. Al igual que toda la nación de Israel, él no estaba consciente de lo que implicaría ese día.

“Mirando hacia atrás, ahora sé que participaron en combates en la región fronteriza de Gaza. Realmente se enfrentó a los terroristas cara a cara. Jugó un papel en el equipo que aseguró que el Kibbutz Mefalsim permaneciera desocupado por Hamás. Además, más tarde participó en las batallas para liberar a Nahal Oz”, relata.

“Las preocupaciones me acompañan desde el 7 de octubre y continúan incluso ahora, al igual que todas las familias con niños que sirven como soldados o reservistas”, explica. Y agrega: “Dormir se vuelve difícil, comer adecuadamente se convierte en un desafío y estoy constantemente nervioso cada vez que miro mi teléfono. Si de repente me llama un número no identificado, el miedo se apodera de mí, pensando que podría ser el oficial que está dando malas noticias. Esa es la realidad de mi vida en este momento. Sin embargo, debo admitir que es aún más desafiante cuando no tienes trabajo, y mi trabajo exige concentración constante. Me ayuda un poco a desviar mi atención de las preocupaciones”.

Eichel habla por experiencia personal. Hace poco más de un mes, su peor temor se hizo realidad cuando su hijo resultó herido en un combate terrestre en Gaza.

“Sucedió en Khan Younis, una grave lesión en el pecho. Lo evacuaron rápidamente. Habiendo servido como médico en el ejército, tanto en una unidad como a nivel de brigada, habiendo pasado por múltiples guerras desde que llegué a este país, puedo decir con confianza que el tratamiento médico y la velocidad de la evacuación fue increíblemente notable. El tratamiento de campo le salvó la vida. Gracias a Dios, ahora se está recuperando y en rehabilitación en el Centro Médico Sheba”, cuenta Eichel.

Eichel explica que su profesión de médico en realidad hizo que fuera más difícil lidiar con las angustiosas noticias.

“Además de mi especialización en neurología, tengo experiencia en cuidados intensivos. Cuando me enteré de que mi hijo estaba herido y a punto de ser operado, mi mundo se hizo añicos por completo”, comparte. “Gracias a mis conexiones con amigos en el Hospital Soroka, rápidamente adquirí algunos conocimientos sobre la naturaleza de la lesión y qué esperar. Rápidamente nos dirigimos a Soroka bajo una inmensa presión. De esta experiencia, aprendí que, por otro lado, ser un médico con conocimientos de traumatología y cuidados intensivos tiene sus ventajas. Sin embargo, lo más difícil es que las preocupaciones nunca cesan.”

Eichel dice que su hijo “recibió una atención excepcional por parte de un equipo increíble, tanto en los hospitales, como en el ejército y en la asociación.Sin embargo, estoy constantemente en alerta máxima, temiendo que algo pueda salir mal. Siempre estoy monitoreando el proceso de curación, asegurándome de que no haya signos de infección o sangrado. En la práctica, se vuelve mucho más desafiante. Ahora, mientras él se somete a rehabilitación, me esfuerzo para aliviar algunas de las preocupaciones”.

De usar túnicas a disipar tropos

El médico está profundamente preocupado por el creciente antisemitismo mundial, tanto como ciudadano alemán como como médico.

“En las dos primeras semanas después del 7 de octubre, quedamos profundamente conmocionados y perturbados. Como profesionales médicos, tenemos conexiones con asociaciones internacionales. Viajamos por el mundo asistiendo a conferencias, colaborando con otros y conociendo a otros profesionales”, explica.

“Esperábamos que nuestros colegas condenaran las atrocidades cometidas por Hamás. Esperábamos declaraciones públicas de varias asociaciones, pidiendo la liberación inmediata de los cautivos y denunciando el antisemitismo. Sin embargo, para nuestra decepción, no se hicieron tales declaraciones. Esto fue especialmente desalentador considerando que muchos de ellos habían emitido declaraciones cuando comenzó la guerra en Rusia”, relata.

Al no recibir respuesta, Eichel y sus colegas buscaron activamente una reacción. “Desafortunadamente, nos dimos cuenta de que no era tan sencillo como esperábamos. En algunos casos, tuvimos que ejercer una presión significativa. En cierto momento tomé la decisión de utilizar mi educación en Alemania y las conexiones que tengo para aprovechar mi influencia. Escribí a asociaciones influyentes, incluida la Asociación Médica Alemana, exigiendo la condena de Hamás. y pide la liberación inmediata de los rehenes”, revela.

Al no obtener respuesta, Eichel se puso en contacto con la Asociación Médica Judía Alemana. En colaboración, tomaron la decisión de crear una iniciativa colaborativa que involucrara a médicos israelíes y alemanes para contribuir a los esfuerzos de promoción global. La iniciativa, conocida como “Médicos contra el antisemitismo”, ha logrado un éxito significativo, incluso ha recibido elogios del embajador alemán.

“Esta es la iniciativa más amplia dentro de una profesión específica en Alemania para combatir el antisemitismo. Mientras que hay otras organizaciones, en términos de una organización centrada en una profesión particular, nosotros somos los más grandes”, afirma Eichel.

Dentro del alcance de sus esfuerzos de promoción, la iniciativa se esfuerza por emplear enfoques innovadores. Uno de esos enfoques implica la organización de conferencias profesionales en línea sobre temas médicos específicos relacionados con los acontecimientos del 7 de octubre.

“Hemos descubierto que se trata de un mecanismo muy eficaz y eficiente”, explica Eichel, y añade que “somos muy conscientes de que la gente en Europa y el mundo occidental tiende a olvidar rápidamente”.

Según Eichel, el grupo está formado actualmente por cerca de 600 médicos. Cree firmemente que la comunidad profesional posee la capacidad de implementar cambios tangibles y enfatiza que la influencia cada vez menor de la comunidad médica israelí en todo el mundo tiene consecuencias significativas.

“Aspiramos a que el mundo occidental reconozca nuestros desafíos y se solidarice con nosotros, pero este objetivo parece difícil de alcanzar”, afirma. Y explica que “a pesar de nuestros considerables esfuerzos, lograr el éxito en este esfuerzo resulta difícil de alcanzar. Sin embargo, la comunidad médica sirve como un activo estratégico para nuestra nación, asegurando nuestra capacidad para mantener la calidad de la atención, asegurar la financiación de la investigación y acceder a nuevos medicamentos. Además, facilita la financiación indirecta a través de varias organizaciones. Mantener estas conexiones requiere el trabajo continuo que llevamos a cabo”.

“Basándonos en experiencias pasadas en conferencias médicas, los representantes de Irán son recibidos con sospecha debido a la naturaleza de su dictadura, lo que genera dudas sobre la confiabilidad de los hallazgos de sus investigaciones. Es importante que actuemos con cautela para evitar alinearnos con ideologías similares, Y esta iniciativa desempeña un papel en ese esfuerzo. Dado que Alemania cuenta con una de las comunidades médicas más grandes, si no la más grande, de Europa, la influencia positiva dentro de su comunidad tiene un efecto dominó en todo el continente”, afirma Eichel.

“Abordar las expresiones antisemitas de los médicos en Alemania es otro aspecto crucial de nuestro trabajo. Investigamos diligentemente tales informes y tomamos las medidas adecuadas contra los médicos involucrados. Ya hemos logrado revocar la licencia de un médico en el norte de Alemania y actualmente estamos investigando otro caso”, cuenta.

Dice que los médicos judíos son reacios a declarar abiertamente su identidad judía por miedo a una reacción violenta.

“Vale la pena señalar que dentro de la comunidad médica en Alemania estamos en una posición favorable. Aunque el número de médicos musulmanes sigue siendo relativamente pequeño en comparación con países como Francia, Bélgica o Inglaterra, donde la situación es catastrófica, los médicos judíos dudan a la hora de declarar abiertamente su identidad judía debido al miedo y la preocupación. En general, el aumento del antisemitismo en toda Europa es profundamente preocupante. Es imperativo que intervengamos sin compromisos y combatamos activamente estos incidentes aislados”, asegura Eichel.