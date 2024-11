Los líderes que rodean a Israel: el sultán que nunca cierra puertas

Dada la ubicación geográfica de su país, Omán, el sultán Haitham bin Tariq Al Said nunca elige un bando. Mantiene buenas relaciones con Irán y con Estados Unidos, y proporciona ayuda médica a los hutíes en Yemén. También mantiene relaciones secretas con Israel. Crèdito foto. AP/Agencia de Noticias de Omán

Haitham bin Tareq al-Said, de 69 años, encabeza el Sultanato de Omán, el próspero vecino de Yemen y uno de los mediadores más importantes de Oriente Medio, que opera bajo el radar. Llegó al poder hace casi cinco años, reemplazando a su primo muerto, Qaboos bin Saeed Al Said, quien había gobernado Omán durante 49 años. Mantiene buenas relaciones con Irán, Estados Unidos, los hutíes, y también mantiene relaciones secretas con Israel.

Desde 2014, el sultán Qaboos lidió con un cáncer intestinal terminal, hasta que murió en enero de 2020. No tenía hijos y sus primos eran las personas más cercanas a él. Uno de ellos se convirtió en el nuevo gobernante. Qaboos nunca declaró públicamente a su sucesor, pero registró su elección en secreto y guardó la grabación en un sobre sellado. Después de su muerte, la televisión estatal de Omán informó que la carta que dejó fue abierta, y la familia “eligió su sabio consejo” y visión. Poco después, la televisión anunció que el nuevo sultán era Haitham.

A lo largo de los años de su gobierno, Qaboos mantuvo lazos abiertos con Israel. En 2018, el primer ministro Benjamin Netanyahu realizóuna inusual visita política a Omán y se reunió con el sultán en su palacio en la capital, Mascate. El expresidente Shimon Peres visitó Omán en 1996, y en 1994 el entonces primer ministro Yitzhak Rabin también visitó el país. Omán fue el primer Estado del Golfo en aprobar el establecimiento de una misión diplomática israelí en su territorio, a la que siguieron misiones adicionales en la región. Pero este impulso se detuvo en las dos primeras décadas del siglo XXI, en parte debido al estancamiento político en la cuestión palestina.

A diferencia de su vecino occidental, la realidad en Omán es radicalmente diferente. “Qaboos ha hecho una revolución asombrosa”, dijo el doctor Shaul Yanai, experto en el Golfo Pérsico, a Ynet. “Tomó un país donde había constantes guerras civiles y lo estabilizó. Logró evitar que Omán se viera involucrado en guerras regionales, e incluso cuando comenzó la Primavera Árabe, casi se pasa de largo, no pasó casi nada allí”.

El sultán Haitham ha hecho algunos cambios desde que llegó al poder, pero en general prometió adherirse a la política del sultanato de neutralidad y no injerencia en conflictos regionales e internacionales. “Haitham es una piel del anterior sultán, sigue sus pasos. Fue elegido y entrenado por él y continúa completamente la distribución tribal de la riqueza y el trato a las minorías”, enfatiza el doctor Yanai. “Continúa la línea tradicional e incluso retrocede un poco porque Qaboos era una especie de revolucionario cultural, Haitham no es así, es más tranquilo”, añade.

El primer paso: asegurar la dinastía

No se sabe mucho sobre la vida personal del sultán Haitham. Nació en 1955 en la capital, Mascate, está casado con Ahed bint Abdullah bin Hamad al-Busaidiya y tiene cuatro hijos. Su padre, Tareq Ben Timor, fue primer ministro de 1970 a 1972.

Se graduó de la Universidad de Oxford en 1979 y ocupó varios cargos oficiales en Omán antes de asumir el cargo. El más reciente de ellos fue Ministro de Patrimonio y Cultura desde 2002 hasta su toma de posesión. En la década de 1990 también se desempeñó como secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores y enviado especial del Sultán Qaboos. También encabezó anteriormente un comité omaní que supervisó la planificación del futuro del país hasta 2040. Es conocido por su amor por los deportes y el fútbol y fue presidente de la Asociación de Fútbol de Omán de 1983 a 1986.

En los primeros días después de ser proclamado sultán, Haitham trató principalmente de estabilizar su gobierno, convirtiendo a Omán en una “monarquía dinástica” por primera vez. Su predecesor, como se mencionó, no tenía hijos ni nadie que lo sucediera, por lo que había un gran temor a una crisis real y luchas internas. Pero Haitham anunció que a partir de entonces se nombraría en Omán a un príncipe heredero que sería el hijo mayor del sultán, consolidando así el estatus de su familia.

“Haitham ha nombrado a una generación sucesora, ya tiene un príncipe heredero, alguien marcado, y eso da algún tipo de estabilidad”, explica el doctor Yoel Guzansky, investigador principal y jefe del programa del Golfo en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS). “Mientras tanto, ha hecho cosas buenas en Omán que han contribuido a la estabilidad, cuando lo más importante es que lo ha convertido en una monarquía dinástica, de hecho se ha alineado con todos los estados del Golfo que son así”.

Recogiendo los frutos de su predecesor

En su primer discurso después de asumir el cargo, el sultán Haitham prometió continuar la política exterior de paz y desarrollo económico de su predecesor, y durante su reinado no trajo consigo grandes revoluciones. “Prácticamente continúa la línea de Qaboos, también a nivel regional, en términos de relaciones con Irán y la mediación muy discreta y discreta con los estadounidenses”, explica el doctor Guzansky. “Él entiende las fortalezas de Omán, sus capacidades que Qaboos ha cultivado a lo largo de los años y está cosechando los frutos”.

Los cuatro años y medio que Haitham estuvo en el cargo fueron en su mayoría estables y no hubo crisis significativas. Aunque el auge del desarrollo en las últimas décadas ha convertido a Omán en una historia de éxito económico a escala mundial, todavía se considera un país relativamente pobre en el Golfo. “Exporta alrededor de un millón de barriles de petróleo al día, lo que es muy poco comparado con Arabia Saudita, que exporta alrededor de 10 millones de barriles”, explica Guzansky. “Es un país pobre en recursos naturales en relación con el Golfo, y ésa es una historia difícil porque hubo años en que los precios del petróleo eran bajos”, añadió.

La solución de Haitham, al igual que la de otros monarcas, fue duplicar la carga sobre los ciudadanos. “Este es un proceso por el que han pasado todos los estados del Golfo”, dice. Guzansky. “Puso un impuesto al valor agregado y redujo un poco los subsidios a los combustibles, y luego todo se volvió un poco más caro. No es significativo porque sigue siendo bajo, pero hay un cambio que es común a muchos países del Golfo que son países rentistas, en el sentido de que darían a los ciudadanos casi cualquier cosa a cambio de no participar en el proceso político. No hay partidos, no hay votantes, son gobiernos absolutos.”

En Catar, por ejemplo, los ciudadanos reciben educación, atención médica, educación, viviendas de bajo precio y otras cosas. En Omán, por otro lado, la capacidad de dar a los civiles es menor, y la población también es mayor. “Haitham no es tan rico como el emir de Catar o el presidente de los Emiratos Árabes Unidos”, subraya el especialista.

Problemas de Occidente

Otro problema de Omán, que en los últimos años también se ha convertido en un gran problema para el sultán, es, por supuesto, Yemen, y con él los hutíes, que se han apoderado de importantes territorios de ese país. El profesor Uzi Rabi, investigador principal del Centro Dayan y del Centro de Estudios Iraníes de la Universidad de Tel Aviv, explica en una conversación con Ynet que “tanto históricamente como ahora en la práctica, existe una gran preocupación de que Yemen se esté convirtiendo en un receptáculo para muchas organizaciones peligrosas. Necesitamos bajar la tensión allí, para establecer la estabilidad, porque lo más insalubre para Omán es un Yemen peligroso”.

Omán, y su líder están muy preocupados por las organizaciones terroristas que operan en el país vecino. “No es un país peligroso en términos de promover tendencias de terrorismo. Omán ve este tema del terrorismo como algo que eventualmente se manifestará en su contra porque también es una especie de monarquía en el Golfo, y la situación en Yemen les preocupa”, dice el profesor Rabi.

Y a pesar de las repercusiones de los combates en Yemen, Omán estaba y sigue estando en buenos términos con los hutíes. “Los hutíes recibían tratamiento médico en Omán, había informes de que el contrabando hacia ellos llegaba a través de Omán, que hacían la vista gorda, que llevaban a los hutíes mayores heridos en aviones omaníes”, explica el doctor Guzansky. Según él, al final estas acciones ayudaron porque los omaníes ayudaron mucho a los saudíes a llegar a las negociaciones con los hutíes y también ayudaron mucho a los estadounidenses en la mediación.

Versión catarí, con mucho menos veneno

Puede que Omán no haga grandes declaraciones, pero es de gran importancia. Es mediador entre Irán y Estados Unidos y entre Irán y Arabia Saudita, y antes de la actual guerra estuvo a punto de llegar a un acuerdo entre estos dos últimos, que luchan entre sí en suelo yemení. Y aunque Israel no es percibido de esa manera, es un mediador importante, pero su mediación se realiza tras bambalinas y se centra más en el Golfo y Oriente Medio. En mayo de 2023, Haitham visitó Teherán, donde discutió asuntos diplomáticos, de seguridad y regionales, dos días después de que Omán mediara en un intercambio de prisioneros entre Irán y Bélgica.

Las visitas de Haitham a Arabia Saudita, Catar y Gran Bretaña fueron vistas como un movimiento para mantener buenas relaciones con todos sus socios importantes. Su visita de 2021 a Arabia Saudita fue la primera visita política del sultán omaní al reino en más de una década. “Este es un país que sabe muy bien cómo mantener las relaciones con todos en un tono más alto o más bajo, pero no cerrar las puertas por completo”, explica el profesor Ravi. Según él, los omaníes entienden que si hablan con los hutíes y los iraníes, son muy importantes a los ojos de los estadounidenses y de Occidente. “Son mediadores en la versión catarí, pero con un aroma mucho menos tóxico de los Hermanos Musulmanes, pero más a nivel funcional. No es llamativo. Omán es un país que gana mucho crédito en silencio”, agrega.

Omán y su líder tienen una muy buena relación con Teherán. Irán depende de Omán y Estados Unidos también: “El problema es que Catar es su competidor en este sentido y aporta mayores capacidades económicas”, explica Guzansky. “Catar también es un mediador en África, América del Sur y Afganistán, ha ayudado a los estadounidenses, lo que significa que es un alcance global. Omán opera en una escala ligeramente diferente”. El doctor Guzansky también enfatiza: “No estoy seguro de que Haitham tenga las habilidades que tenía Qaboos. Qaboos era Omán y Omán era Qaboos. El país fue moldeado a su imagen y semejanza”.

Y en las sociedades tribales, el papel del mediador tiene una gran importancia, lo que le confiere un estatus especial. “Es una forma de protección para el Estado o la dinastía si sabe mediar correctamente y ser un mediador honesto, porque entonces las potencias regionales acuden a él para resolver problemas que les impida ir a la guerra”, explica el doctor Yanai. Omán siempre ha mantenido su condición de neutral y nunca, por ejemplo, ha participado en las sanciones contra Irán. “Por lo tanto, Irán podría usarlo como una puerta trasera para vender petróleo, materias primas, un sistema bancario, mucho más libremente que en Catar”, dice Yanai.

“Catar se metió en problemas con los otros estados del Golfo, y Omán no”, agrega Yanai. “Los estadounidenses necesitan que Omán medie con Irán porque, en última instancia, hay una fricción interminable en el Estrecho de Ormuz, que une el Golfo de Omán en el Océano Índico con el Golfo Pérsico”. Si el estrecho se cerraba, gran parte de la energía cotidiana del mundo no pasaría a través de él, por lo que era importante para todas las partes que Omán permaneciera neutral y estuviera muy contento de aceptar el papel.

Y ahora que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, regresa a la Casa Blanca, la región se pregunta qué pasará con Irán y si volverá la dura política de sanciones. “No estoy seguro de que los omaníes sean tan felices como otros países”, explica el profesor Rabi. “Si Trump impone duras sanciones a Irán, y es muy posible que lo haga, la exigencia de Omán será que siga sus pasos, y que no empiece a jugar con un revés. Si alguien está pensando en atacar a Irán o detener la capacidad de fabricación de Irán, Omán podría ser una base que reconstruirá su industria con bastante rapidez”.

Pero, a pesar del temor a los cambios esperados en la región, explica Yanai, la regla clara en los últimos 100 años en el Golfo es que el petróleo debe fluir. La estabilidad económica mundial depende de los flujos de petróleo, y el hecho de que Omán sea neutral alivia las preocupaciones de Teherán y Riad, cada uno de su lado. Omán y el sultán recibieron una posición muy importante en el Golfo y en Oriente Medio en general, sin colocarse en el centro como Catar. “Esta es la habilidad de Qaboos y luego de Haitham”, dice el doctor Yanai.

A la sombra de los intentos de permanecer neutrales, dentro de Omán Haitham debe mantenerse un equilibrio tribal muy delicado. Omán tiene bastantes chiítas de varios países, incluidos iraníes, que emigraron y trabajan allí. Hay bastantes comunidades que se mantienen en contacto con sus países de origen, y Mascate fomenta la tolerancia interreligiosa e intercultural.

El doctor Yanai explica que “cualquiera de las partes puede utilizar a las tribus del Oeste, en el desierto hacia Yemen, para causar disturbios si Omán toma una posición clara. Las brasas están ahí todo el tiempo, y el régimen se encarga de apagarlas”. La lección de Haitham de los conflictos regionales, los hutíes en Yemen y la participación iraní en el Líbano es evitar convertir a su país en un peón político.

La composición étnica única de Omán también tiene una gran influencia en el deseo de Haitham de actuar como un mediador silencioso y no destacar. La mayoría de los habitantes de Omán pertenecen a la tercera rama más grande del Islam, llamada Ibadiyah. Una secta moderada que difiere de los chiitas y sunitas. “Tradicionalmente, los ibads no querían llamar demasiado la atención. Tanto Arabia Saudita como Irán son dos potencias teocráticas radicales. Los ibads pueden ser fácilmente declarados herejes si molestan a alguien. Desde el punto de vista religioso, siempre prefirieron minimizarlo”, explica Yanai.

Lazos secretos, junto a caminar con la corriente árabe

Israel y Omán mantienen relaciones no oficiales. Desde la década de 1970, ha habido vínculos secretos entre los dos países, que también incluyeron visitas secretas y luego abiertas. Después de la firma de los Acuerdos de Abraham, Omán emitió una declaración oficial de apoyo a la medida, pero más tarde declaró que no tiene la intención de normalizar las relaciones en el corto plazo. En febrero de 2023, Omán anunció que autorizaba a las aerolíneas israelíes a volar a través de su espacio aéreo, pero en octubre de 2023, debido a la guerra, revirtió su decisión.

En 2018, el entonces ministro de Transporte, Yisrael Katz, visitó Omány recibió una cálida bienvenida pública. Se unió a los anfitriones locales en un baile omaní al son de una canción folclórica familiar junto con las espadas tradicionales. Durante su visita de Estado, presentó su plan para conectar los ferrocarriles con los estados del Golfo a los anfitriones y ministros árabes.

Pero el futuro de las relaciones entre los dos países es incierto. “El futuro está envuelto en niebla. Depende en gran medida de la cuestión palestina”, dice el doctor Guzansky. “Están muy preocupados por el tema. Hay una tendencia a ir en la dirección antiisraelí, que comenzó antes de la guerra y se intensificó después de ella. Hay contactos secretos, pero creo que en el futuro llegará el día en que Israel necesitará un canal de contacto con Irán por todo tipo de razones. Omán podría ser la dirección para esto”.

A lo largo de los años, Israel ha tenido buenas relaciones con Omán, aunque entre bastidores. “Recuerden a Israel por ayudar en el pasado a establecer el estatus de Qaboos, ahora todo es más complicado”, dice Guzansky. “En los últimos años, también ha habido llamamientos en el Parlamento para reducir los vínculos. Desde el estallido de la guerra, esto ha sido cierto para toda la región árabe. Públicamente, Omán ha ido a este lugar, pero hay que diferenciar porque también están los canales secretos y tranquilos”.

Pero durante el reinado de Haitham hubo una cierta regresión, explica el profesor Ravi. “Hay una actitud un poco menos abierta hacia Israel y más crítica que durante el período de Qaboos. Hay algunos que piensan que es mejor ir por una pendiente trasera, para crear una política que deje todas las puertas abiertas”. Según él, hay menos celo por promover movimientos con Israel, ciertamente no como los países que firmaron los Acuerdos de Abraham, pero tampoco tanto como durante la época de su predecesor.

“Qaboos fue el primero en intentar, después de los Acuerdos de Oslo, desarrollar relaciones diplomáticas con Israel”, dice el profesor Rabi. “Después de la intifada de 2000, hubo una regresión, y esto le enseñó a Omán que debía mantener un camino cauteloso. Aquí hay una retirada deliberada y parcial, que dice que en esta cuestión no vale la pena ser tan audaz como lo fue Omán en el pasado. Al final, estas cosas se reflejan en el hecho de que tiene una relación especial con Estados Unidos, pero Irán también es muy importante debido al Estrecho de Ormuz, y está volviendo a la misma política que existía durante el período de Qaboos: que solo no habrá estallido de guerra en el Golfo”.

Haitham opta por seguir la línea que se encuentra en el consenso árabe sobre cuestiones relacionadas con la historia palestina. “Haitham se encuentra actualmente en una posición muy interesante, con el regreso de Trump y hay rumores sobre la promoción de la normalización entre Israel y Arabia Saudita”, dice el profesor Rabi. “Gran parte de lo que Haitham está haciendo es preparar muchas monedas de cambio para el sultanato en caso de que haya un cambio dramático en los tableros geopolíticos de Oriente Medio, como las sanciones a Irán y la normalización con Arabia Saudita. Si eso sucede, Omán irá en esa dirección, pero se arrastrará hasta allí, sin destruir lo que construyó antes en otros lados. Es decir, el ritmo de Omán será constantemente muy lento. Este no será un país que se levante por la mañana y rompa los 180 grados. Se situará en un cómodo punto medio para ello y hará oscilar el péndulo ligeramente hacia el lado hacia el que se dirige Oriente Medio”.

El profesor Rabi hace hincapié en que nos enfrentamos a cambios en Oriente Medio. Trump quiere completar los Acuerdos de Abraham, y Omán también está en la lista después de Arabia Saudita. Los estadounidenses asumen que Arabia Saudita es un “cambio de juego” en términos de su poder y tamaño, y que la aceptación será con Omán. “El sultanato quiere un Oriente Medio estable y tranquilo. No creo que éste sea un país que vaya a hacer tratos con el diablo, porque tiene miedo de que al final se lo traguen”, concluye el profesor Rabi.