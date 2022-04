Los libelos de sangre europeos continúan, pero ahora hay una solución

PorIsrael- por Gol Kalev (The Jerusalem Post)

“Los “odiadores” del siglo XXI no quieren ser percibidos como enemigos de los judíos. Por primera vez, odiar a los judíos ya no está de moda. Por lo tanto, al separar artificialmente el judaísmo del sionismo, los que nos odian pueden lograr ambos objetivos: mantener con vigor su antigua oposición al judaísmo (a través del sionismo) y mantener su afirmación moderna de que aman a los judíos.”

Reconocer que estamos en el judaísmo 3.0 facilitaría abordar las amenazas existenciales al judaísmo, pero también proporcionaría una claridad judía, que haría avanzar a la humanidad, tal como lo imaginó Theodor Herzl.

El libro de Levítico, así como otras partes de la Torá, lo dejan claro: los judíos tienen estrictamente prohibido comer sangre de animales. Por lo tanto, es peculiar que de todas las fábulas antijudías de origen europeo, la que se quedó y se convirtió en el ícono de la oposición de la Edad Media al judaísmo fue la acusación de que los judíos consumen sangre, pero no la sangre de los animales, sino la de los niños.

El “hecho” que los judíos preparan matzot de Pesaj con la sangre de niños cristianos se convirtió en un saber popular en muchas comunidades europeas grandes a lo largo de la Edad Media y en la era moderna. Más tarde, los europeos lo exportaron al mundo, como en los libelos de sangre de Damasco orquestados por Francia en 1840.

No fue la primera vez, ni la última, en donde la guerra psicológica europea contra los judíos se centraba en los aspectos que les resultaban más ofensivos. Cuando los romanos invadieron Judea, destruyeron el Templo judío y deportaron a los judíos de su tierra, cambiaron el nombre de Judea por el archirrival bíblico de los judíos: los filisteos (que en ese momento ya se habían extinguido).

Cuando los judíos se vieron obligados a llevar una vida de refugiados en Europa, surgió una nueva fábula: la del judío errante que vive en la humillación como castigo por sus pecados. El judío errante se llamaba Asuero, aparentemente en honor al rey persa que inicialmente firmó el edicto para erradicar a los judíos.

El joven Theodoro Herzl, quien de estudiante universitario fue un orgulloso nacionalista alemán, renunció a su fraternidad cuando adaptaron los mensajes del afamado compositor Richard Wagner, quien afirmaba que los judíos han corrompido a Europa, y que la auto aniquilación es la única manera de hacerlo para redimirlos de su maldición – “la redención de Asuero: ¡hundirse!”, escribió Wagner. Paradójicamente, fue precisamente esta retórica antijudía de Wagner la que ayudó a Herzl a encontrar un camino hacia las ideas del sionismo, que a su vez sirvió como la verdadera redención de la perseguida nación judía.

De manera similar, el cambio de nombre de Judea a Palestina probablemente ayudó a solidificar un principio clave del judaísmo 2.0: el anhelo por el regreso a Sión (a diferencia de solo Judea), y los libelos de sangre empujaron a los judíos hacia su identidad y religión judía.

La guerra psicológica contra los judíos continúa hoy

Un proceso similar está comenzando a surgir hoy, ya que el judaísmo se enfrenta a una nueva forma de ataque que se expande rápidamente. Una vez más, la guerra psicológica se dirige hacia el área del judaísmo que es más ofensiva para los judíos. A medida que la religiosidad y la insularidad judías retrocedieron drásticamente durante el siglo pasado, el valor central judío de Tikun Olam ha ido asumiendo un papel cada vez más central: reparar el mundo, ser una luz para las naciones y proteger los derechos humanos.

No es sorprendente que aquí es donde ahora se está produciendo el asalto al judaísmo. Solo en los últimos meses, el estado judío ha sido acusado de participar en genocidio, limpiezas étnicas, apartheid, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad e incluso se lo acusa de cometer un holocausto. Esto no proviene solo de unas pocas “manzanas podridas”. Proviene de los principales medios de comunicación y organizaciones creíbles, como las Naciones Unidas y Amnistía Internacional.

A medida que el principio organizador de la religión-nación judía ha cambiado de su aspecto religioso (judaísmo rabínico – judaísmo 2.0) a su aspecto nacional (sionismo – judaísmo 3.0), también lo ha hecho la mitología de la antigua oposición al judaísmo.

Así como entonces no tenía sentido que un judío intentara convencer a un europeo asesinado en su puerta de que los judíos no usan la sangre de niños cristianos para preparar matzá, hoy en día no tiene sentido convencer a algunos europeos y otros que ellos no los están infectados con el cáncer ni tratar de decirles que Israel; que es el estado judío, no hace crímenes contra la humanidad.

Del mismo modo, al igual que en aquel entonces no había nada que el judío pudiera hacer para corregir su “mal comportamiento” salvo la auto aniquilación, no hay nada que el estado judío pueda hacer para aliviar los ataques en su contra: no puede dejar de agredir a las mujeres palestinas con sus tranques, porque no lo hace; no puede detener el genocidio de los palestinos, porque tampoco hace eso. Una vez más, los atacantes no dejaron camino para que los judíos los apaciguaran. Una vez más, la única opción disponible de redención, como dijo Wagner, es la “auto aniquilación”.

Dirigiéndose a la Conferencia de Presidentes de las principales organizaciones judías, el ministro de Defensa, Benny Gantz, dijo: “cuando Amnistía publica su escandaloso informe sobre el apartheid, las casas de oración en California están en el punto de mira”. En la época de Herzl, durante los primeros días del movimiento sionista, el antisemitismo atacaba “sólo” las casas de culto y no eran los judíos individuales los que estaban siendo atacados. Pronto, fue un ataque bien organizado contra todo el judaísmo. Esta es precisamente la trayectoria del movimiento que ataca a Israel en la actualidad.

La Hasbara es inútil: se necesita una solución radical

Herzl se dio cuenta de que hasbara (relaciones públicas israelíes), para usar el término actual, es completamente ineficaz cuando se enfrenta a una oposición tan dogmática. Se burló de la formación de comités contra el antisemitismo, la herramienta de hasbara/PR utilizada en su época. Se dio cuenta de que no se puede convencer a las personas que tienen un pensamiento dogmático; por lo tanto, se necesitaba una solución radical. Esa solución fue el establecimiento de un estado judío.

El caso es el mismo con los ataques contra Israel hoy. La ideología que ataca a Israel ya está demasiado arraigada en la sociedad en general. Por lo tanto, los argumentos racionales son de uso limitado. Se necesita un enfoque radical para hacer frente a esta amenaza existencial en rápida expansión: el cambio de la conciencia global de lo que es el judaísmo. Una vez que hay un amplio reconocimiento de que el judaísmo se ha transformado en sionismo, entonces atacar a Israel se convierte en atacar a los judíos, lo que altera la naturaleza de la amenaza.

El arma secreta para combatir el odio a los judíos

A diferencia del pasado, hoy existe un activo invaluable disponible para los judíos y sus amigos (y hay muchos de ellos en todo el mundo: árabes, estadounidenses, africanos, asiáticos e incluso europeos honrados).

Los “odiadores” del siglo XXI no quieren ser percibidos como enemigos de los judíos. Por primera vez, odiar a los judíos ya no está de moda. Por lo tanto, al separar artificialmente el judaísmo del sionismo, los que nos odian pueden lograr ambos objetivos: mantener con vigor su antigua oposición al judaísmo (a través del sionismo) y mantener su afirmación moderna de que aman a los judíos.

Los que atacan a Israel deben permanecer en el judaísmo 2.0. Mientras se perciba que el principio organizador del judaísmo es su aspecto religioso y no su aspecto nacional, pueden afirmar que son projudíos y antisionistas. Una vez que se reconoce ampliamente que el judaísmo se ha transformado y que su aspecto nacional, el sionismo, es ahora su principio organizador, uno solo puede ser un aniquilador de Israel si está de acuerdo con ser un aniquilador de judíos. ¿Están los judíos cometiendo crímenes contra la humanidad (“otra vez”)? ¿Es el judaísmo un concepto de apartheid? (Después de todo, los no judíos no tienen el mismo estatus en las casas de culto judías que los judíos).

Reconocer que estamos en el judaísmo 3.0 abordaría las amenazas existenciales al judaísmo, pero también proporcionaría una claridad judía que haría avanzar a la humanidad, tal como lo imaginó Herzl. Los que atacan a Israel tendrían entonces una opción: salir y proclamar abiertamente su oposición al judaísmo, o abandonar sus caminos y unirse a aquellos en el Medio Oriente y en todo el mundo que se benefician del sionismo y rezan por el éxito del estado judío.

El escritor es el autor del libro recientemente publicado, Judaísmo 3.0: la transformación del judaísmo en sionismo.