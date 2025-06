Los judíos neoyorquinos reaccionan a la victoria de Zohran Mamdani en las primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York

El resultado de las primarias demócratas a la alcaldía de la ciudad de Nueva York ha suscitado profundas preocupaciones en la comunidad judía, especialmente tras la victoria de Zohran Mamdani. Ante las controvertidas posturas y la retórica de Mamdani, muchos judíos neoyorquinos se preguntan qué le depara el futuro a la ciudad que han considerado su hogar durante tanto tiempo.

Nacido en Uganda y de 33 años, el legislador se impuso en las primarias demócratas con un discurso contra el aumento del costo de vida; sus críticas a Israel lo distancian del establishment del partido Joey Saban, líder del distrito demócrata de Brooklyn y estratega político, expresó su consternación por las implicaciones de la victoria de Mamdani, en particular para la comunidad judía.

Saban es líder de distrito en el 45.º Distrito de la Asamblea del Estado de Nueva York. «Esta fue una gran llamada de atención para la comunidad judía. Su voto cuenta, y no pueden quedarse de brazos cruzados», declaró Saban a The Jerusalem Post el miércoles, en la mañana siguiente a las elecciones, enfatizando la necesidad de que los judíos neoyorquinos se involucren más políticamente. Señaló la relativamente baja participación electoral entre los judíos, con solo un pequeño porcentaje de la comunidad votando en las elecciones. Hay entre 1,2 y 1,3 millones de judíos en Nueva York, y probablemente la mitad, si no menos, votaron en estas elecciones. Es un problema grave.

Otros neoyorquinos judíos creen que muchos votantes no entendieron el sistema de votación por «clasificación» utilizado en las elecciones.

Saban cree que el éxito de Mamdani se debe a lo que percibe como un error de cálculo político dentro de la comunidad judía. «La comunidad judía confió en Andrew Cuomo para derrotar a un antisemita, y nos perjudicaron», declaró. «Esto es lo que sucede cuando se ocultan candidatos a los votantes en lugar de hacer campaña activamente y luchar por cada voto».

La preocupación en torno a la retórica de Mamdani es palpable. Aviva Miller, abogada consultora de medios y recaudación de fondos, judía residente en la ciudad de Nueva York de unos sesenta años, alertó sobre las declaraciones anteriores de Mamdani, incluyendo sus controvertidas asociaciones y sus llamados a boicotear a Israel. «Ya lo han tildado de antisemita», declaró Miller al Post, señalando los comentarios previos de Mamdani sobre Israel y su afiliación a grupos antiisraelíes. «El hecho de que haya ganado las primarias es prueba fehaciente de que esto está sucediendo».

«Más importante que si esta persona en particular es antisemita o antiisraelí es que alguien que ha defendido una narrativa antisemita y antiisraelí se haya abierto paso y haya ganado en una ciudad predominantemente judía», añadió Miller, aludiendo a otros temas planteados.

Miller considera el ascenso de Mamdani como parte de un patrón más amplio de creciente sentimiento antioccidental en Estados Unidos, que, en su opinión, tiene sus raíces en movimientos globales como la Yihad Islámica. «Esta es una amenaza real para este país», advirtió Miller. «No se trata solo de antisemitismo o sentimiento antiisraelí, sino de un movimiento anticapitalista y anticivilizador». Expresó su convicción de que su presunta elección iniciaría un patrón de polarización y que, en su opinión, su candidatura representa una amenaza directa al capitalismo, la civilización occidental y el estilo de vida estadounidense, empezando por una de las ciudades más grandes e importantes del país.

Miller añadió que creía que la victoria de Mamdani era la respuesta progresista de la ciudad de Nueva York a la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

Saban se hizo eco de opiniones similares, afirmando que las políticas y la retórica socialistas de Mamdani representan una amenaza existencial para la ciudad de Nueva York. «Existe una amenaza existencial para la ciudad de Nueva York en este momento, y tenemos la responsabilidad de decidir a quién apoyaremos para evitar que un antisemita se acerque a la Mansión Gracie».

A pesar del miedo y la incertidumbre, tanto Saban como Miller se muestran optimistas de que la comunidad judía puede estar a la altura de las circunstancias. «Tenemos que unirnos como comunidad», dijo Saban, «y debemos asegurarnos de que un antisemita no se acerque ni a tres metros de la alcaldía».

El resultado es una advertencia no solo para la comunidad judía, sino también para el futuro de la ciudad de Nueva York. Para Miller, el resultado es una advertencia no solo para la comunidad judía, sino también para el futuro de la ciudad de Nueva York en su conjunto. «Realmente tenemos que despertar», instó. «Mamdani podría ser la persona más amable del planeta, pero lo más preocupante es que alguien con opiniones antisemitas haya triunfado y haya ganado en una ciudad con una población judía tan numerosa. Esto es solo el comienzo de una tendencia global mucho mayor».

Al calmarse las aguas tras las primarias, ambos coincidieron en que los próximos meses serán cruciales. Saban, quien lleva años involucrado en la política local, ya está elaborando estrategias para las elecciones de noviembre. Expresó su esperanza de que la comunidad judía, junto con otros grupos como las comunidades negra e italiana, se unan para evitar que Mamdani gane en las elecciones generales.

«El mejor escenario para la comunidad judía es que apoyemos a Eric Adams», explicó Saban, señalando la reciente candidatura del alcalde en ejercicio a la reelección. «Él es nuestra mejor oportunidad. Incluso si no tiene la línea demócrata, el hecho de ser el alcalde en ejercicio le da una enorme ventaja».

Miller, por otro lado, ve en ciernes una batalla más existencial. «No se trata solo de Mamdani», dijo. «Se trata de un movimiento más amplio que se está apoderando no solo de la ciudad de Nueva York, sino de Estados Unidos. Estamos presenciando el fin de la civilización occidental tal como la conocemos. Esto está sucediendo, y está sucediendo ante nuestros ojos».

Sin embargo, no todos los residentes judíos de la ciudad de Nueva York expresan el mismo nivel de preocupación.

M. reside en la ciudad de Nueva York y no votó por Mamdani, pero lo colocó por encima de otros candidatos, queriendo mantener a Cuomo fuera de la contienda, al igual que muchos otros votantes. «Apoyé sinceramente a Brad Lander y su candidatura; lo considero una persona con principios, progresista, con experiencia, y coincido con sus puntos de vista y sus visiones políticas. Ha logrado mucho como contralor, lo cual ha sido extraordinario para la ciudad, y su arresto por parte del ICE por defender a nuestros vecinos inmigrantes confirmó aún más mi decisión», declaró M. al Post.

Expresó su confianza en la familiaridad de Lander con el panorama judío de la ciudad y fundó NYJA, una organización sin fines de lucro en la que confiaba.

Pero al momento de votar, Mamdani ni siquiera estaba entre sus prioridades. Su objetivo era derrotar a Cuomo. Quería responsabilizar al exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, por las consecuencias de la mala gestión de la COVID-19 y su impacto en las personas mayores, así como por las acusaciones de acoso sexual. «Hace 35 años que no vive en Nueva York, y su candidatura a la alcaldía fue más un intento de recuperación política tras su deshonrosa renuncia en 2021 que un verdadero sentido de preocupación por la ciudad», añadió.

“Aunque apoyaba a Lander y deseaba su victoria, Mamdani era el candidato más indicado para derrotar a Cuomo, y personalmente me alegra que lo haya hecho. El respaldo de Brad Lander realmente colocó a Mamdani en segundo lugar para mí; él mismo dijo que no lo habría respaldado si pensara que Mamdani no podía proteger a la comunidad judía”, declaró M. al Post. “Tampoco me gustó que la campaña de Cuomo utilizara estereotipos islamófobos hacia Mamdani y que recibiera el apoyo de donantes de Trump”.

“Que la campaña de Cuomo estuviera dirigida de esa manera por donantes como Bill Ackman me indicó que Cuomo no lucharía contra Trump, lo cual, en mi opinión, es MUCHO más peligroso para los judíos que la retórica de Mamdani, que a menudo ha sido de mal gusto y, al mismo tiempo, ha sido sacada de contexto”, dijo.

Los judíos siempre han estado más seguros en democracias pluralistas y abiertas, y Mamdani, en mi opinión, gobernará una Nueva York mucho más democrática que Cuomo, su apoyo a Trump y sus aliados inmobiliarios.

Señaló que a menudo era difícil discernir qué constituía realmente una postura política de Mamdani y qué era simplemente una campaña de desprestigio en su contra por parte de sus oponentes. Comentó que también votó por Mark Levine para contralor de la ciudad, a quien describió como «un candidato judío liberal con un poder real y significativo que colabora estrechamente con el alcalde».

Mientras los neoyorquinos judíos, junto con otros ciudadanos preocupados, se preparan para lo que se avecina, la lucha por el futuro de la ciudad de Nueva York y sus valores está lejos de terminar. Queda por ver si la victoria de Mamdani en las primarias se traducirá en una victoria para la alcaldía en noviembre, pero el creciente malestar dentro de la comunidad judía sugiere que la batalla por el alma de la ciudad apenas comienza.