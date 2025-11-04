Los judíos de España agradecen al rey Felipe VI

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) agradeció al rey Felipe VI su “interés y compromiso”, en la audiencia que mantuvieron este lunes en el Palacio de la Zarzuela. Fue un encuentro “sincero” en el que “se ha subrayado la importancia” de la “historia compartida” y “se ha puesto en valor la esperanza en un futuro de convivencia, respeto y prosperidad conjunta”.

Fuente: El Observador

“Muchas gracias, Majestad y Casa Real por el interés y el compromiso con la situación de las comunidades judías españolas. Gracias por el cálido diálogo que hemos mantenido”, escribió la FCJE en un mensaje en la red social X tras la reunión.

En otro mensaje, la Comunidad Judía de Barcelona aseguró que fue un encuentro “sincero” en el que “se ha subrayado la importancia” de la “historia compartida” y “se ha puesto en valor la esperanza en un futuro de convivencia, respeto y prosperidad conjunta”.

Por su parte, la Casa Real informó que la delegación que acudió a la audiencia fue encabezada por el presidente de la FCJE, David Obadía, y que durante el encuentro informaron al Rey de “la realidad social, cultural y religiosa de las comunidades judías en España, así como los principales proyectos que desarrollan en el ámbito educativo y comunitario”.

También, acudió al encuentro el rabino Isaac Cohen, rabino-dayán de la federación.

Los representantes de la Federación de Comunidades Judías de España que se reunieron con el Rey en el Palacio de Zarzuela conversaron sobre la realidad social, cultural y religiosa de la comunidad.

La FCJE es la entidad que agrupa a la inmensa mayoría de comunidades y organizaciones de esta confesión en España y desde la firma en 1992 del Acuerdo de Cooperación con el Estado español, como confesión de notorio arraigo, la FCJE representa oficialmente a las comunidades judías ante las instituciones nacionales e internacionales.

Actualmente, la población judía en España está integrada por alrededor de 70.000 personas.

Las comunidades judías mantienen instituciones educativas en distintas regiones y cuentan con colegios específicos en Madrid, Barcelona y Melilla, que imparten enseñanzas de Infantil, Primaria y Secundaria.

En el conjunto del país existen más de 30 sinagogas, algunas con capacidad para acoger hasta 800 personas.