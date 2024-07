Los cuerpos de cinco israelíes asesinados el 7 de octubre son recuperados por las FDI en Gaza y llevados a casa

Los cuerpos de cinco israelíes asesinados y tomados como rehenes por terroristas el 7 de octubre fueron recuperados por tropas que operaban en el sur de la Franja de Gaza y devueltos a Israel el miércoles, dijeron funcionarios.

Ravid Katz, 51 años, Oren Goldin, 33, Maya Goren, 56, el sargento Kiril Brodski, de 19 años, y el sargento Tomer Yaakov Ahimas, de 20 años, fueron declarados muertos previamente por las Fuerzas de Defensa de Israel, aunque sus cuerpos continuaron retenidos en Gaza hasta el miércoles.

Los cinco fueron asesinados el 7 de octubre y sus cuerpos fueron arrastrados a Gaza por terroristas liderados por Hamás.

Sus restos fueron localizados en un túnel en Khan Younis el miércoles por tropas, incluidas fuerzas especiales bajo la 98.ª División de las FDI y agentes del Shin Bet, dijo la agencia militar y de seguridad a primera hora del jueves.

Según los militares, los interrogatorios del Shin Bet a terroristas detenidos en Gaza y otros servicios de inteligencia permitieron a las tropas llegar al túnel de Khan Younis y recuperar los cuerpos, en medio de una nueva ofensiva en la ciudad del sur de la Franja de Gaza.

“Es difícil describir con palabras cómo se siente una operación de este tipo. El sentido de responsabilidad, la magnitud del momento, la comprensión de la importancia de la tarea, todo se reduce a un momento en el que te das cuenta de que has llegado al lugar correcto”, dijo un agente del Shin Bet que participó en la operación.

Mientras tanto, un reservista de las FDI que el miércoles filmó e hizo circular un vídeo que muestra la recuperación de los cuerpos será encarcelado durante 10 días y suspendido permanentemente de su servicio de reserva, dijo el ejército.

El vídeo filmado por el reservista mostraba cinco bolsas para cadáveres en un vehículo militar saliendo de la Franja de Gaza.

El clip circuló en las redes sociales poco después de que se recuperaran los cuerpos en Khan Younis y horas antes de que se identificaran los restos.

«Las FDI ven estos incidentes con severidad y condenan el comportamiento que pone en peligro la seguridad de nuestras fuerzas y daña a las familias de los rehenes», dijeron los militares.

Las FDI dijeron que el reservista actuó “completamente en contra”del protocolo militar» y, por lo tanto, fue sentenciado por el comandante de la 98.ª División a 10 días de prisión militar y despedido del servicio de reserva.

Se cree que ahora hay 111 rehenes en Gaza, incluidos los restos de 39 muertos confirmados por las FDI, de las 251 personas secuestradas durante el ataque de Hamás hace casi 300 días.

Las recuperaciones se produjeron mientras el primer ministro Benjamín Netanyahu enfrentaba una intensa presión para llegar a un acuerdo con Hamás que podría poner fin a la guerra e intercambiar a los rehenes restantes por prisioneros palestinos bajo custodia israelí.

Brodski y Ahimas murieron mientras servían en el equipo de mando avanzado del coronel Asaf Hamami, comandante de la Brigada Sur de la División de Gaza, quien también fue asesinado el 7 de octubre mientras intentaban luchar contra docenas de terroristas de Hamas que invadían el kibutz Nirim. Los cuerpos de los tres fueron secuestrados en Gaza, donde se cree que aún se encuentran los restos de Hamami.

Los hermanos de Ahimas dijeron a la radio pública Kan que cuando Hamami resultó herido, “Tomer tomó el control y dirigió la batalla contra una cantidad inimaginable de terroristas, mientras trataba de cuidar al jefe de brigada y pedir ayuda por radio varias veces”.

Dijeron que los residentes de Nirim les dijeron que si no fuera por los tres, “el kibutz habría absorbido una tragedia aún mayor que la de ese sábado”.

Para el jueves estaba previsto el entierro de Ahimas, de la ciudad sureña de Lehavim. Anteriormente se celebró un funeral para él en noviembre, cuando se confirmó su muerte.

Brodski, cuya familia también celebró un funeral en su honor en noviembre, era originario de Ramat Gan, en el centro de Israel, donde él y su padre Víctor cultivaron una afición a las motocicletas.

«Todo lo que logró en su corta vida, lo logró solo», dijo la madre de Brodski, Elana, en el funeral.

Goldin, que dirigía el taller mecánico del Kibutz Nir Yitzhak, fue uno de los primeros miembros del equipo de defensa civil de la comunidad en responder al ataque. Murió en los combates y su cuerpo fue llevado a Gaza.

Goldin fue considerado vivo pero desaparecido hasta el 9 de noviembre, cuando se informó a su familia que se había confirmado su muerte.

«Durante casi 10 meses hemos pedido y deseado el regreso de su cuerpo a Israel para que pueda ser enterrado en el hogar que tanto amaba», dijo el kibutz en un comunicado.

Goren, de Nir Oz, estaba instalando la guardería del kibutz en la mañana del 7 de octubre cuando estalló el ataque de Hamas y los terroristas la secuestraron. Su marido, Avner, también de 56 años, fue asesinado dentro de la casa de la pareja durante el ataque.

El 1 de diciembre, el kibutz y las FDI confirmaron que había sido asesinada. No se anunció la fecha del funeral en ese momento, aunque la familia celebró shiva, el período tradicional de luto.

Gal, el hijo de los Goren, escribió después de que se confirmó la muerte de su madre que su familia había esperado y rezado para que las cosas salieran diferentes.

“Mamá, durante más de 56 días estuviste del otro lado de la valla, y nuestros corazones no dejaban de preocuparse y extrañarte”, escribió. “Y entonces recibimos la noticia: estás del otro lado de la valla, pero ya no con nosotros, y nuestros corazones dejaron de latir. Incluso ahora no puedo dejar de pensar en ti”.

Katz era miembro del equipo de seguridad del Kibutz Nir Oz, que luchó contra los terroristas el 7 de octubre, antes de ser asesinado y su cuerpo secuestrado.

Ese sábado, Ravid se aseguró de que su esposa y su bebé de cuatro meses estuvieran a salvo con los vecinos en su habitación sellada y fue a luchar contra los terroristas con el equipo de seguridad del kibutz. La esposa y el bebé de Ravid sobrevivieron al ataque, después de esconderse durante horas.

Las tropas que operan en Gaza han logrado hasta ahora rescatar con vida a siete rehenes, junto con los restos de otros 24 cautivos, incluidos los cuatro recuperados el miércoles y tres secuestrados asesinados por error por los militares cuando intentaban escapar de sus captores.

Hamás liberó a 105 civiles durante una tregua de una semana a finales de noviembre, y antes de eso fueron liberados cuatro rehenes.

Una persona más figura como desaparecida desde el 7 de octubre y aún se desconoce su suerte.

Hamás también retiene a dos civiles israelíes que entraron en la Franja en 2014 y 2015, así como los cuerpos de dos soldados de las FDI que fueron asesinados en 2014.