Los ciudadanos árabes de Israel se sienten afortunados

Gatestone Institute- por Bassam Tawil (traducido por Dori Lustron de PorIsrael)

Las historias de estos musulmanes y drusos israelíes son un buen ejemplo de cómo judíos y no judíos llevan mucho tiempo viviendo en paz y armonía dentro de Israel. También son una señal de cómo un número creciente de comunidades musulmanas, cristianas y drusas siguen siendo leales a Israel. En la foto: Ahmed Abu Latif.

El sargento de primera clase (reserva) de las FDI Ahmed Abu Latif, de 26 años, esposo y padre de un bebé de un año, murió el 22 de enero durante los combates entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Abu Latif, un ciudadano musulmán de Israel, encarnó el espíritu de unidad y patriotismo en Israel después de la masacre de israelíes perpetrada por Hamás el 7 de octubre. También representó un brillante ejemplo de coexistencia y amor inquebrantable por Israel.

En un mensaje en Facebook al comienzo de la guerra, Abu Latif, que trabajaba como guardia de seguridad en la Universidad Ben-Gurion del Negev, escribió:

«Como beduino-israelí, servir en el Beduino Gadsar (Batallón de Reconocimiento del Desierto) de las FDI fue un honor que reveló mis fortalezas y me presentó a amigos de toda la vida. Me encanta conectarme con personas y tender puentes entre culturas, ya sea invitando a amigos a comer o visitándolos. amigos del Kibbutz Shovel y tocando canciones de guitarra de Yehudit Ravitz.

«El 9 de octubre a las 20:00 horas, acompañado de mi cuñado, me embarqué en una misión para distribuir alimentos a los soldados. En el camino, nos llamó la atención un coche de policía y simultáneamente recibimos mensajes alarmantes sobre «Terroristas que se infiltran en el área de Mishmar Hanegev cerca de Rahat. Como guardias de seguridad armados y profesionales, inmediatamente nos unimos a las fuerzas policiales, ayudando en la búsqueda de los terroristas. La misión cargada de adrenalina fue a la vez intensa y gratificante, destacando la importancia de salvaguardar nuestro hogar. Afortunadamente, la policía localizó y detuvo rápidamente a los terroristas.

«En el contexto de la guerra en curso, a menudo escuchamos sobre la participación de ciudadanos árabes. Es desalentador saber que entre los héroes caídos hay soldados beduinos y drusos, musulmanes y cristianos que defendieron valientemente nuestro país. La comunidad beduina llora a todos los civiles. víctimas, independientemente de su origen: judíos, cristianos o musulmanes. Esto me lleva a un punto crucial: todos compartimos el mismo destino, y nuestra fuerza reside en la unidad. Desafortunadamente, hay quienes buscan socavar la cooperación entre diferentes sectores, «Sembrando semillas de desconfianza. Les insto a que no se dejen llevar por tales intentos y se mantengan firmes en nuestro compromiso compartido con la unidad».

Abu Latif también había filmado un vídeo para fomentar el alistamiento en la Unidad de Reconocimiento del Desierto de las FDI. No fue el único miembro de la minoría predominantemente árabe de Israel que murió en la guerra, ni el único árabe que sirvió en las FDI y la policía de Israel. Miles de árabes musulmanes, cristianos y miembros de la comunidad drusa llevan mucho tiempo sirviendo o trabajando como voluntarios en diversas ramas de las fuerzas de seguridad israelíes.

Nakba en X: “Mayor Jamal Abbas, combatiente sionista árabe-israelí…El mayor Jamal Abbas, de 23 años, comandante de compañía en el 101.º Batallón de la Brigada de Paracaidistas, murió en combate en el sur de la Franja de Gaza el 18 de noviembre de 2023. Abbas nació en una familia de oficiales militares de alto rango de la aldea drusa. de Peki’in en el norte de Israel. Su abuelo, el coronel retirado Gideon Abbas, se encuentra entre los primeros soldados drusos en alcanzar el rango de comandante de brigada en las FDI. El padre de Jamal, el coronel Anan Abbas, hizo lo mismo.

Otro oficial druso, el teniente coronel Salman Habaka, de 35 años, también murió durante los combates con Hamás en noviembre pasado. Habaka es el oficial de mayor rango asesinado desde el comienzo de la guerra. El 7 de octubre, cuando Hamás invadió Israel, fue uno de los primeros soldados de las FDI en entrar en el Kibbutz Be’eri, donde se habían atrincherado decenas de terroristas. Fue responsable de neutralizar a decenas de terroristas y rescatar a residentes escondidos en sus casas y refugios. «La escena en Be’eri fue muy mala», dijo más tarde. «Pero vimos que teníamos una misión principal: salvar a los residentes restantes y matar a tantos terroristas como fuera posible. Fuimos casa por casa y expulsamos [a los terroristas]».

A Nisreen Yousef, una mujer drusa que ha estado viviendo con su esposo Iyad y sus cuatro hijos en la aldea de Yated, cerca de la Franja de Gaza, durante los últimos 15 años, se le atribuye haber salvado las vidas de docenas de sus vecinos judíos el 7 de octubre. Ese día, su marido fue uno de los primeros en correr con el escuadrón de seguridad civil de Yated y enfrentarse a los terroristas de Hamás que entraron en su comunidad, dejando a su esposa e hijos en casa. Él y los otros (guardias judíos) capturaron a dos terroristas. Fue entonces cuando Nisreen decidió salir de su casa e interrogar a los terroristas para obtener información sobre la invasión. «Cogí a uno de ellos por el cuello y le pregunté en árabe quién lo enviaba», recuerda .

«Le dije que me mirara a los ojos, que no le tenía miedo. Le pregunté cuántos terroristas más había allí y dónde estaban ubicados. Me dijo que hay muchos más en el campo ubicado a 100 metros de mi casa. hogar.»

Gracias a la información que obtuvo de los terroristas, las fuerzas de seguridad israelíes fueron enviadas al campo, donde capturaron a 20 terroristas. Cuando se les preguntó si pensaban que nunca regresarían a su casa, Nisreen y su esposo respondieron :

«Sí. Fue aterrador, pero este es nuestro país, este es nuestro hogar. No debemos mostrarles [a los terroristas] que somos débiles. No debemos darles la sensación que ganaron a pesar del miedo, el dolor y el desastre. hemos experimentado.»

Las historias de estos musulmanes y drusos israelíes son un buen ejemplo de cómo judíos y no judíos llevan mucho tiempo viviendo en paz y armonía dentro de Israel. También son una señal de cómo un número creciente de comunidades musulmanas, cristianas y drusas siguen siendo leales a Israel. Las atrocidades cometidas por Hamas el 7 de octubre no distinguieron entre judíos y árabes, viejos y jóvenes, hombres y mujeres, negros y blancos. Al menos 20 ciudadanos árabes israelíes fueron asesinados por terroristas de Hamás durante el ataque de ese día o por ataques con cohetes de Hamás en los días siguientes. La mayoría de las víctimas eran residentes beduinos que vivían en el sur de Israel. Además, Hamás secuestró a varios hombres y mujeres beduinos.

No es de extrañar, entonces, que una abrumadora mayoría del público árabe-israelí se opusiera al ataque de Hamás. Un estudio realizado por Nimrod Nir del Instituto Adam y el Dr. Mohammed Khalaily entre el público árabe mostró que la mayoría de los árabes israelíes apoyan el derecho de Israel a defenderse e incluso expresaron su voluntad de ofrecerse como voluntarios para ayudar a los civiles que resultaron heridos durante el ataque de Hamas. El estudio mostró que casi el 80% de los árabes israelíes se opuso al ataque de Hamás y el 85% se opuso al secuestro de civiles.

Dos días después de la masacre, el bloguero árabe israelí Nuseir Yassin, conocido popularmente como «Nas Daily», publicó lo siguiente en X (antes Twitter):

«Durante mucho tiempo, luché con mi identidad. Un niño palestino nacido dentro de Israel. Como… vaya. Muchos de mis amigos se niegan hasta el día de hoy a decir la palabra ‘Israel’ y se llaman a sí mismos sólo ‘palestinos’. Pero desde entonces, tenía 12 años, eso no tenía sentido para mí, así que decidí mezclar los dos y convertirme en un ‘palestino-israelí’. Pensé que este término reflejaba quién era yo. Palestina primero, israelí después. Pero después de los acontecimientos recientes, comencé a pensar. Y pensar. Y pensar. Y luego mis pensamientos se convirtieron en ira. Me di cuenta de que si Israel iba a ser ‘invadido’ Así de nuevo, no estaríamos a salvo. Para un terrorista que invade Israel, todos los ciudadanos son objetivos… Y no quiero vivir bajo un gobierno palestino. Lo que significa que sólo tengo un hogar, incluso si no soy Judío: Israel…»

Otra encuesta , realizada por el Instituto de Democracia de Israel, encontró que la mayoría de los ciudadanos árabes de Israel sienten una fuerte conexión con el Estado después de la matanza del 7 de octubre. Alrededor del 74% de los encuestados informaron buenas relaciones con los judíos y el 56% dijo que la masacre de Hamas no representa a la sociedad árabe, a los palestinos ni a la comunidad islámica. La encuesta indicó que el 70% de los árabes en Israel se identifican con el Estado.

Al comentar los resultados de la encuesta, la Prof. Mouna Maroun, vicepresidenta y decana de investigación de la Universidad de Haifa y ex jefa del Departamento de Neurobiología de Sagol, la primera mujer árabe en ocupar un puesto docente de alto nivel en ciencias naturales, dijo:

«Soy un árabe israelí… Me da vergüenza. Y Hamas tiene la culpa…

«Por el bien de la humanidad, imploro a la comunidad árabe que avance y comprenda de manera inteligente y responsable la narrativa judía, como les hemos estado pidiendo que comprendan la nuestra durante 75 años. Por primera vez, como minoría árabe, se nos pide permanecer con empatía y comprender la narrativa de la mayoría…

«En la ciudad de Haifa hay barrios mixtos y edificios de apartamentos mixtos. En la Universidad, judíos y árabes aprenden y crecen juntos. Este es el paradigma que Israel debe replicar para superar la tragedia del 7 de octubre.

«Esto [los árabes se identifican con Israel] demuestra que la comunidad árabe en Israel aspira a integrarse aún más en la sociedad y distanciarse de actores de mala fe como Hamás…

«Los árabes israelíes y los judíos son como la sal y la pimienta: ambos pertenecen a la mesa, y una vez que se espolvorean en un plato es casi imposible distinguirlos. Debemos abrazar y valorar nuestro destino compartido trabajando juntos, comprometiéndonos en un diálogo significativo, y entendiendo que cuando se trata de convivencia y vida compartida, no hay nada que temer».

Maroun se encuentra entre otras mujeres árabes que ocupan altos cargos en universidades israelíes. En 2021, la Junta de Gobernadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén anunció que la profesora Mona Khoury-Kassabri había sido elegida vicepresidenta de Estrategia y Diversidad de la universidad. Fue la primera vez que un miembro de la comunidad árabe fue nombrado para un alto cargo de vicepresidente. «Me siento profundamente honrada de ser la primer árabe en ocupar el cargo de vicepresidente de la Universidad Hebrea», dijo Khoury-Kassabri .

«Estoy seguro de que mi experiencia tanto dentro del aula como en puestos de alto nivel en la universidad me será de gran utilidad para promover los objetivos estratégicos y los valores inclusivos de esta gran institución».

Además de la educación, el campo médico de Israel siempre ha servido como modelo de igualdad y coexistencia entre judíos y árabes. Los pacientes judíos y árabes suelen compartir la misma habitación en los hospitales israelíes, donde médicos y enfermeras judíos y árabes trabajan juntos.

El porcentaje de médicos árabes israelíes en Israel ha ido en aumento . A finales de 2021, los médicos árabes constituían el 24% de los médicos israelíes de 67 años o menos. Ese mismo año, el 43% de las nuevas licencias para médicos fueron otorgadas a médicos árabes y drusos. La proporción de ciudadanos árabes en otras profesiones sanitarias también es considerable.

«Los hospitales, los lugares en los que tantas personas experimentan dolor y enfermedad, son también lugares de cooperación entre médicos judíos y árabes», señaló Fahima Abbas, investigadora del Centro Adva, un grupo de expertos progresista israelí que monitorea los desarrollos sociales y económicos. . «Nos corresponde recordar esto y fortalecer esa cooperación tanto en tiempos normales como en emergencias. Es un elemento importante de un Estado democrático».

En 2022, el juez Khaled Kabub se convirtió en el primer musulmán designado para el Tribunal Supremo de Israel. Todos los jueces árabes israelíes anteriores en el tribunal de 15 miembros habían sido cristianos, otro ejemplo de cómo los ciudadanos árabes de Israel tienen acceso a altos cargos en el sector público.

En 2019, Samer Haj Yehia se convirtió en el primer director árabe de un importante banco en Israel cuando fue nombrado presidente de la junta directiva del Bank Leumi.

Desde 1948, más de 80 ciudadanos árabes han sido elegidos miembros del parlamento de Israel, la Knesset . En 2020, la Knesset tenía 17 miembros árabes de 120.

Sin duda, Hamás esperaba que la masacre que sus miembros cometieron el 7 de octubre saboteara las relaciones no sólo entre Israel y los palestinos, sino también entre judíos y árabes dentro de Israel. Afortunadamente, sin embargo, Hamás no ha tenido éxito en enfrentar a judíos israelíes y árabes israelíes entre sí. A pesar de la guerra entre Israel y Hamas, la gran mayoría de judíos y árabes dentro de Israel continúan trabajando juntos y viviendo en paz y seguridad uno al lado del otro, y a menudo en los mismos barrios y edificios.

Los palestinos que viven bajo la corrupta Autoridad Palestina en Cisjordania y el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza sólo pueden envidiar a los ciudadanos árabes israelíes por vivir en Israel, donde disfrutan de democracia, libertad de expresión, acceso a excelente atención médica, instituciones educativas y carreras, así como una economía próspera.

Bassam Tawil es un árabe musulmán afincado en Oriente Medio.

Traducido para Porisrael.org por Dori Lustron