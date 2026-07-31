Los aliados europeos de Irán: Bandas criminales reclutan adolescentes para el terrorismo

El 29 de julio, un tribunal de Londres condenó a un joven noruego de 19 años por conspiración para asesinar. Estaba a pocas horas de llevar a cabo un asesinato en nombre de un grupo criminal sueco que controla el narcotráfico en Escandinavia y está vinculado a Irán. Crédito foto: Policía Metropolitana

El caso ilustra claramente cómo Irán utiliza a las bandas criminales para librar una guerra de terror en toda Europa, según informó el Daily Mail el miércoles.

Johannes Natland fue reclutado en Noruega por la Red Foxtrot, considerada la banda más peligrosa de Europa, según el periódico. Su contacto era Ali Shehab, de 22 años, un gánster sueco-iraquí conocido como Agente 47, el protagonista del videojuego «Hitman».

Un experto describió a Shehab como uno de los reclutadores más importantes de Foxtrot en los últimos años. Es un estrecho aliado del líder de Foxtrot, Rawa Majid, de 39 años, también sueco-iraquí, conocido como el Zorro Kurdo.

Según informó el Mail, Foxtrot ha sido vinculado a ataques contra objetivos israelíes y judíos en toda Europa.

Natland parecía el asesino menos probable. Creció en una familia de clase media, jugando al fútbol en Stavanger, una ciudad próspera del suroeste de Noruega. Quería ser abogado.

Pero Natland era un adolescente problemático. No le gustaba su idílica ciudad. Declaró ante el jurado que allí no había nada que hacer. Empezó a experimentar con drogas a los 13 años.

Pasó un tiempo en un centro psiquiátrico. Allí conoció a otro adolescente. Este, conocido en internet como «Unknown Hustler», le envió más tarde un mensaje refiriéndose a un «japping» (jerga noruega para asesinato) y una recompensa de 21.000 libras esterlinas (unos 28.000 dólares).

El adolescente dijo: «Nada puede salir mal». Minutos después, Natland fue añadido a un chat grupal con «Generalen», un reclutador de su ciudad, y Shehab.

Poco más de una hora después, le envió un mensaje a su novia, Sara Solbi: «Voy a emprender una misión descabellada», informó el Mail. Solbi declaró ante el tribunal que Natland alardeó: «Ahora por fin puedo matar a alguien y es perfecto. Me pagan por hacerlo».

En el Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales (Old Bailey), el jurado supo durante un juicio de dos semanas que Natland encajaba perfectamente en el perfil de persona que recluta la Red Foxtrot.

Foxtrot busca menores de tan solo 13 años para misiones, según informaron los fiscales noruegos al Mail. Un grupo en línea llamado «Samurai Kids» llegó a tener hasta 11.000 miembros. Desde entonces, ha sido clausurado.

En la jerarquía de Foxtrot, los «instigadores», como Al Shabab, ordenan y financian los delitos. Los «reclutadores», como Geneeralen, se sitúan por debajo de ellos. Por último, vienen los «ejecutores», los adolescentes.

El 17 de marzo, Natland voló a Manchester siguiendo instrucciones directas de Al Shabab. En Inglaterra, fue entregado a otro agente (no identificado en el informe, se cree que reside en el Reino Unido).

Natland viajó entonces a Huddersfield, West Yorkshire, a unos 50 kilómetros al noreste de Manchester, donde le indicaron que se dirigiera a una zona boscosa. Allí obtuvo una pistola, un revólver, 12 cartuchos de munición y 2000 libras esterlinas (unos 2700 dólares) en efectivo de un lugar oculto.

Natland se registró en un hotel de Huddersfield. Le envió a su novia una foto suya sonriendo y sosteniendo una pistola con el mensaje: «Pronto sucederá».

Las autoridades ya lo habían localizado. Tenían dos pistas. La policía noruega había interceptado un mensaje el 15 de marzo de Generalen en el que hablaba de una «misión en Europa». Generalen fue arrestado en el aeropuerto de Oslo dos días después por otro complot.

En segundo lugar, un profesor y compañero de clase de Natland contactó con la policía después de que este les dijera a sus amigos en una fiesta que estaba involucrado con «los Zorros», en referencia a la banda Foxtrot. «Voy a ganar mucho dinero, alguien va a morir», dijo.

El 19 de marzo, tras ser localizado en Huddersfield, la policía lo arrestó de madrugada. Dado que Foxtrot no revela a sus sicarios la identidad del objetivo hasta el último momento, Natland fue arrestado antes de saber a quién debía matar. La víctima no ha sido identificada.

Según informó el Mail, Irán podría estar detrás del atentado.

Natland admitió tener las armas, pero negó sus planes de matar. En una contradicción, declaró ante el tribunal que creía que todo era una broma, pero también dijo que planeaba suicidarse disparándose en el pie. Afirmó que temía que, si se echaba atrás, Foxtrot lo mataría.

Natland declaró que solo alardeó del plan para «parecer guay». Le dijo al jurado que no era «un sicario profesional a sangre fría como Liam Neeson [de la película ‘Taken’]», sino «un drogadicto».

En diciembre, Shehab fue arrestado en Irak, sospechoso de estar implicado en 23 intentos de asesinato y cinco asesinatos.

Generalen, de tan solo 17 años, fue condenado en Noruega por múltiples cargos de complicidad en asesinato y complicidad en intento de asesinato por complots en Suecia, Noruega y Huddersfield.

Según informó el Mail, es probable que Natland reciba una larga condena