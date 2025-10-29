Llamando a la muerte de judíos

La historia ha demostrado que el antisemitismo comienza con un comentario despectivo, un insulto, y luego avanza lo suficiente como para resultar en la exclusión social de los judíos. Tan malo como suene, nunca termina ahí, porque el espíritu detrás del odio a los judíos no queda satisfecho hasta que se pida su muerte. Crédito foto: Isabel Infante (Reuters)

Han pasado dos años para llegar a ese punto, y eso es lo que se ha escuchado más recientemente, como informó The Jerusalem Post: “Grupos anti-Israel respaldaron un lema que pedía la muerte de sionistas… culminando en el arresto de un estudiante por liderar un canto de protesta en Londres pidiendo ‘enterrar a los Zios'”.

No se necesita mucho para deducir el significado de la palabra “Zios”. Este nuevo término peyorativo para los judíos ha reemplazado a “kike”, el antiguo, que se utilizaba despectivamente para referirse a cualquier persona que formara parte de la tribu. Mientras que “Zios” es simplemente una abreviatura de sionistas, la intención es denigrar a cualquier judío, independientemente de si están conectados a Israel.

Una serie de incidentes antisemitas

Por supuesto, los participantes en el canto de Oxford no lo dirigían a los israelíes, que viven a miles de kilómetros de distancia y no podrían escucharlos. Pero imagina a un judío escuchándolo; ellos son quienes se habrían sentido más intimidados por el canto completo, “Gaza, Gaza, haznos orgullosos, pon a los sionistas en el suelo”.

La Universidad de Oxford, de la misma manera, interpretó las palabras como una amenaza para los judíos locales, de lo contrario no habrían emitido inmediatamente la siguiente declaración: “La Universidad de Oxford es inequívoca: No hay lugar para el odio, el antisemitismo o la discriminación dentro de nuestra comunidad, y siempre actuaremos para proteger la seguridad y la dignidad de nuestros estudiantes”.

Pero Oxford no fue una anomalía. El mismo día, un grupo de Leeds, llamado Direct Confrontation Media, junto con un influencer y Estudiantes por Palestina de Cardiff, publicaron las mismas palabras en las redes sociales.

En un incidente separado, a miles de kilómetros de distancia en Argentina, un partido de fútbol entre dos equipos infantiles, uno de ellos un grupo judío, tuvo que ser interrumpido cuando un jugador del grupo no judío gritó: “Los judíos deben ser asesinados”. Al final, el juego fue suspendido, pero eso no impidió que los padres en las gradas expresaran sus propios sentimientos antisemitas, acusando a los judíos de ser genocidas.

A todos nos encantaría escuchar a un padre explicar cómo el ejército israelí, defendiendo a su pueblo de terroristas asesinos, tiene alguna conexión con el genocidio, y mucho menos con un grupo de niños judíos jugando al fútbol en América del Sur.

Por supuesto, ¿quién puede olvidar el grito del rapero británico Bob Vylan en el festival de música de Glastonbury en junio, quien, junto con su banda de rap Kneecap, llevó al público a repetir después de ellos, “Muerte, muerte al IDF”.

Ecos de la historia

Estos incidentes no son la primera vez que se escuchan amenazas de muerte públicamente. Durante el Holocausto, era un grito común en toda Europa. Poco después de la masacre bárbara de Hamas el 7 de octubre, se informó que manifestantes pro-palestinos en Sídney, Australia, habían sido escuchados cantando “gasear a los judíos”, aunque los medios niegan que se hayan escuchado tales llamados. Si es así, ¿por qué los medios informaron que el gobierno australiano se disculpó por el incidente?

En medio de muchas amenazas de muerte a grupos e individuos judíos, Nicholas Ray, residente de Texas, fue arrestado esta semana después de una larga investigación que se llevó a cabo tras amenazas de muerte a varios comentaristas de medios judíos, pro-Israelíes y conservadores. Incluidos la periodista Laura Loomer, el autor Josh Hammer y la columnista del New York Post Karol Markowicz.

Apenas pasa un día sin que se informen amenazas de muerte similares en los periódicos de todo el mundo, dejando claro que los judíos no tienen garantizada la seguridad que una vez sintieron en sus respectivos países.

Este fenómeno inesperado, que comenzó después de la masacre sangrienta de Hamas en Israel, claramente se ha convertido en un deseo expresado en todo el mundo de desear abiertamente la muerte de los judíos, una preocupación que debería inquietar a todos. Cuando se escuchan llamados a la muerte de cualquier pueblo, es hora de reflexionar sobre una enfermedad terrible que invade a la sociedad en su conjunto.

Si se puede culpar a un segmento de la población por acciones falsas atribuidas a ellos, únicamente por su etnia, es un claro indicio de depravación que confirma que los acusadores han perdido seriamente el rumbo. Revela una tendencia oscura que parece emerger con cada generación, indicando que no se han extraído lecciones importantes de las tragedias de nuestra historia compartida.

El deseo de exterminar a un grupo entero de personas es tan perverso como puede ser. Estos llamados a matar a los judíos indican que estamos, una vez más, en un momento en el que la sociedad se ha desmoronado y necesita desesperadamente una profunda reflexión interna.

Si bien sabemos que la obligación de Israel de proteger a su pueblo no es diferente de lo que cualquier otro país habría hecho, los gritos de protesta nos harían creer lo contrario. Olvidan que Israel está protegiendo a todos los que viven aquí, y eso incluye a árabes, drusos, cristianos y otras etnias.

Los cohetes han caído sobre cada uno de esos grupos. Trágicamente, 12 niños drusos de la comunidad del norte de Israel de Majdal Shams murieron cuando un cohete golpeó el campo de fútbol donde estaban jugando inocentemente; otros 42 resultaron heridos.

El mal se profundiza cuando los no judíos son incluidos en las llamadas amenazantes de muerte a aquellos que viven en Sión. Es el espíritu de asesinato, destruyendo a cualquiera que tenga alguna asociación con los judíos. Realmente no hay nada más oscuro que eso.

La escritora es una ex directora de escuela primaria y secundaria de Jerusalén. También es autora de “Mistake-Proof Parenting”, disponible en Amazon, basado en la sabiduría probada por el tiempo que se encuentra en el Libro de Proverbios.