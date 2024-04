Líderes de 18 países piden a Hamás que libere a los 133 rehenes israelíes

Ynet Español

Presidentes y primeros ministros, entre los que se encuentran el estadounidense Biden, el británico Sunak, el francés Macron y el alemán Scholz, exigen poner fin sin demora a la crisis en Gaza. También firmaron la declaración los presidentes de Brasil, Lula da Silva, y la Argentina, Javier Milei.

Hoy, en el 202º día de la guerra, los líderes de 18 países pidieron a Hamás que libere a los 133 secuestrados, poniendo así fin a la crisis en Gaza. Entre los líderes que firmaron la declaración conjunta sin precedentes se encuentran el presidente de Estados Unidos, Joe Biden; el primer ministro británico, Rishi Sunak; el presidente argentino, Javier Milei; el canciller austriaco, Karl Nehammer; el presidente brasileño, Lula da Silva; el primer ministro canadiense, Justin Trudeau; el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Olaf Scholz, y el primer ministro húngaro, Viktor Orban, entre otros.

“Pedimos a Hamás que libere inmediatamente a todos los secuestrados, incluidos nuestros ciudadanos. Esta es una preocupación internacional. El acuerdo está actualmente sobre la mesa, dará lugar a un alto el fuego inmediato y a largo plazo que permitirá la transferencia de ayuda humanitaria a Gaza y los civiles podrán regresar a sus hogares. Pedimos que se ponga fin al conflicto para llevar la paz y la estabilidad a la región”, añade la declaración.

Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo que la declaración conjunta sigue los acontecimientos recientes y el video del cautiverio del secuestrado Hirsch Goldberg-Poland, que fue recibido por la Casa Blanca el lunes, antes de que Hamás lo hiciera público, y actualmente está siendo sometido a un proceso de revisión con expertos. “Fue herido en la mano por salvar a sus camaradas de las granadas, y estamos en contacto con los egipcios y otros para sacarlo a él y todos los demás”, dijo el funcionario estadounidense.

Según él, el líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, es quien toma las decisiones, y él personalmente rechazó el acuerdo, insistiendo en mantener a su lado la categoría de secuestrados vulnerables. El funcionario señaló que Biden se reunió el lunes con Abigail Idan, de 4 años, quien fue liberada de su cautiverio y cuyos padres fueron asesinados el 7 de octubre, y pasó más de una hora con ella y la familia.

“Simplemente la dejó jugar como lo hace un niño de 4 años. Estaba jugando en el Despacho Oval, arrastrándose por debajo de la mesa con la famosa foto de Kennedy cuando era niña. Salió al césped, corrió y jugó en el patio de recreo, y el presidente estuvo con la familia y discutió con ellos los esfuerzos que estamos haciendo para liberar a los rehenes”, agregó.

La declaración fue hecha por 18 jefes de Estado cuyos ciudadanos se encuentran entre los secuestrados. Los líderes piden la liberación inmediata de todos los secuestrados retenidos por Hamás en Gaza, subrayando que “la propuesta sobre la mesa para la liberación de los secuestrados conducirá a un alto el fuego prolongado que promoverá un aumento en la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y pondrá fin a las acciones hostiles. Los habitantes de Gaza podrán regresar a sus hogares. Instamos a Hamás a liberar a los rehenes, pongamos fin a la crisis para que podamos concentrarnos en traer paz y estabilidad a la región”.

El alto funcionario de la administración estadounidense expresó: “Se hizo un esfuerzo anterior para llegar a una declaración acordada y no hemos podido llegar a un acuerdo. Hubo desacuerdos en el pasado y logramos una firma unánime debido a la situación actual con los secuestrados. El hecho es que hemos hablado con todos los países sobre un acuerdo sobre la mesa que traerá un alto el fuego inmediato a Gaza con la liberación de las mujeres, los ancianos y los enfermos. Trabajamos en ello con gran detalle y Hamás rechazó la oferta. Es por eso que hay combates en curso en Gaza, la clave es el tema de los secuestrados”.

Y agregó: “La afirmación de Hamás de que Israel no permite que los residentes regresen al norte de la Franja de Gaza es falsa. Estas áreas son zonas de guerra, para que la gente se mueva con seguridad se necesita un alto el fuego y un acuerdo de rehenes. Durante las primeras semanas del alto el fuego, se establecieron las condiciones para permitir que los residentes regresaran sanos y salvos al norte de Gaza con la ayuda de la ONU”.

“Hay mucha destrucción, así que primero hay que construir lugares seguros. Será peligroso para la población regresar sin preparación. Esto se acordó después de meses de negociaciones, incluidas consultas con expertos humanitarios. Si se libera a las mujeres, a los ancianos y a los enfermos y se produce un alto el fuego, entonces se establecerán las condiciones que permitirán el regreso de los residentes. Por lo tanto, la afirmación de Hamás es incorrecta”, añadió el funcionario.

Refiriéndose al líder de Hamá en Gaza, Yahya Sinwar, el alto funcionario estadounidense señaló: “Creo que la justicia llegará a él. Ha habido varias ocasiones en las que las conversaciones han hecho grandes progresos fuera de las negociaciones con los líderes de Hamás que viven en hoteles de lujo, pero Sinwar es en última instancia el que toma las decisiones, y cuando se le planteó la pregunta de si aceptaría la liberación de los rehenes para garantizar un alto el fuego, la respuesta que vino personalmente de él fue no”.

“Al final, Sinwar es el que toma las decisiones, así es como Hamas negocia y rechazó el acuerdo y por lo tanto insiste en retener a los secuestrados. Sinwar es el hombre que dice ‘sí’ o ‘no’, y dice ‘no’. Nos reunimos con las familias y les ponemos al día sobre lo que sabemos y lo que no sabemos. Son conversaciones difíciles. Hay una verdad clara: Hamás está reteniendo a los secuestrados, publicando vídeos de ellos y negándose a permitirles regresar con sus familias”.

Cuando se le preguntó si el primer ministro Benjamin Netanyahu está haciendo todo lo posible para llegar a un acuerdo de rehenes, el funcionario estadounidense dijo: “Esta es una negociación muy difícil. Hubo un tiempo en que los israelíes, por una razón u otra, no querían poner ciertas cuestiones sobre la mesa. Hace seis semanas, podría haber dado una respuesta diferente, pero después de la conversación del presidente Biden con el primer ministro Netanyahu, en vísperas del ataque de Irán, éste fue un tema importante”.

“El jefe de la CIA estaba conversando en el Despacho Oval. Las conversaciones con Catar y Egipto, que estaban en contacto con Hamás, nos dieron a entender que se podía lograr un gran avance, pero la respuesta de Hamás no fue constructiva. Hay un acuerdo sobre la mesa que satisface casi todas las demandas de Hamás, incluidas las cuestiones clave, y lo que tienen que hacer es liberar la categoría humanitaria. Hubo momentos en los que pensamos que Israel podría dar más, pero esto es una negociación y hay cuestiones tácticas.”

Resumiendo sus declaraciones, el funcionario estadounidense agregó: “Tuvimos señales de Hamas, no teníamos la intención de posponerlas y estamos listos para sentarnos de nuevo, pero las examinaremos en los próximos días. Vemos indicios de que puede haber un camino aquí, pero no estoy del todo seguro de que lo que escuchamos de Hamás afuera no refleje lo que Hamás dice adentro, sentado en túneles subterráneos e ignorando el sufrimiento de la población en Gaza. Estamos haciendo todo lo posible para aumentar la ayuda humanitaria. Hay una propuesta sobre la mesa que es una hoja de ruta para poner fin a la crisis, y Hamás necesita liberar estas categorías y luego podemos avanzar”.