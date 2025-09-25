Libros de texto jordanos glorifican la masacre del 7 de octubre y fomentan el odio antiisraelí

Un nuevo informe de un organismo de control educativo con sede en Londres advierte sobre un fuerte aumento del contenido antisemita y antiisraelí en el currículo escolar jordano, que incluye la justificación de la masacre del 7 de octubre y llamamientos a la yihad violenta.

Los hallazgos se producen días después de un tiroteo mortal en el cruce fronterizo de Allenby, donde murieron dos soldados israelíes.

Los libros de texto escolares jordanos ahora llaman a los rehenes “colonos que viven en colonias israelíes alrededor de Gaza”, borran a Israel de los mapas y promueven el antisemitismo y la yihad violenta, según un nuevo informe de IMPACT-se

El estudio de IMPACT-se (Instituto para el Monitoreo de la Paz y la Tolerancia Cultural en la Educación Escolar) concluyó que los libros de texto de Jordania para el año académico 2024-2025 presentan el tratado de paz de 1994 con Israel como una carga, glorifican los ataques contra civiles israelíes y borran sistemáticamente a Israel de los mapas educativos.

En lugar de Israel: «Palestina»; mapa de un libro de texto de estudios sociales de 4º grado en Jordania.

El informe surge tras un ataque terrorista combinado ocurrido la semana pasada en el cruce del Puente Allenby, en el que murieron dos soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

“El sistema educativo jordano se ha convertido en uno de los más peligrosos de la región”, declaró Marcus Sheff, director ejecutivo de IMPACT-se. “Incita sistemáticamente al odio y la violencia hacia los judíos e Israel, se hace eco de la propaganda de Hamás y fomenta la hostilidad en el aula. Esto no es teórico; se manifiesta en la violencia del mundo real, como vimos en la frontera”.

Justificando masacres y negando la paz

Según el informe, los libros de texto jordanos ahora presentan a los rehenes israelíes secuestrados el 7 de octubre como “colonos” que viven en “colonias israelíes alrededor de Gaza”, un enfoque que presenta a los civiles como objetivos legítimos. Un libro de educación cívica de décimo grado afirma que el ataque fue provocado por las “masacres diarias” y los “asaltos a la mezquita de Al-Aqsa” de Israel, describiendo la masacre liderada por Hamás como una operación “sorpresa” necesaria contra “colonos y soldados israelíes”.

El mismo libro describe la respuesta de Israel al ataque como una embestida indiscriminada, culpando a Israel de “decenas de miles de mártires”, la destrucción de infraestructura y el desplazamiento de civiles en Gaza. No se menciona el papel de Hamás en la violencia.

‘La traición y las violaciones de tratados son parte de la naturaleza y los rasgos inherentes de los judios’; afirmaciones antisemitas en los libros escolares jordanos

Anteriormente, los libros de texto de Jordania sólo hacían referencias pasajeras a su tratado de paz con Israel. Las ediciones actualizadas dedican tres páginas completas al acuerdo, pero lo presentan como una medida coercitiva que Jordania se vio obligada a aceptar tras el inicio de las negociaciones entre los palestinos y Israel. El tratado se describe como un intento de frenar las “ambiciones codiciosas” de Israel de expandirse a Jordania y los estados vecinos.

La frase, señala el informe, refleja un cliché antisemita que retrata a Israel como una amenaza colonial para el mundo árabe.

Israel desaparece del mapa

A pesar de 30 años de relaciones diplomáticas, Israel no aparece en los mapas de los libros escolares jordanos. En un libro de ciencias sociales de cuarto grado, el territorio entre el río Jordán y el mar Mediterráneo está etiquetado íntegramente como “Palestina”.

Mientras tanto, se culpa a Israel del incendio de 1969 en la mezquita de Al-Aqsa, descrito en los libros de texto como un acto deliberado por parte de judíos. El incidente fue, de hecho, perpetrado por un extremista cristiano australiano, Denis Michael Rohan.

Otro tema recurrente en los libros de texto islámicos y de historia es la caracterización de los judíos como inherentemente traidores. Un libro de estudios islámicos de noveno grado enseña que «la traición y las violaciones de tratados forman parte de la naturaleza innata de los judíos», haciendo referencia a la narrativa islámica temprana de la Batalla de la Trinchera en el año 622 d. C., donde fue ejecutada la tribu judía Banu Qurayza.

Los libros de historia jordanos tampoco mencionan el Holocausto y presentan la invasión de Polonia por la Alemania nazi en 1939 simplemente como un “conflicto territorial”, omitiendo cualquier referencia a la agenda genocida de Adolf Hitler.

Contradiciendo la política del rey

El informe señala que muchos de los mensajes de los libros de texto contrastan marcadamente con las posturas oficiales del rey Abdullah II, quien ha expresado repetidamente su apoyo a la solución de dos Estados y a la cooperación regional con Israel, informó Ynet.

No obstante, los libros escolares elogian la yihad violenta como un componente central de la identidad jordana e islámica. Un libro de estudios islámicos de 12.º grado enseña que los musulmanes están obligados a luchar contra los “guerreros infieles” y advierte contra el descuido de este deber.

Los hallazgos suscitan preocupación en Israel, en particular porque Jordania restableció recientemente el servicio militar obligatorio para los jóvenes de 18 años por primera vez desde 1992. IMPACT-se advierte que los estudiantes criados bajo tal incitación pronto se unirán a las fuerzas armadas, lo que podría avivar la hostilidad hacia Israel.

“La educación puede prevenir o promover el extremismo”, declaró Eric Agassi, subdirector de IMPACT-se. “El currículo actual de Jordania conduce a los estudiantes por el camino del odio y la violencia. La comunidad internacional debe actuar con urgencia para revertir esta tendencia y volver a enseñar valores de paz y tolerancia”.

El informe también señala que, si bien los libros de texto jordanos cubren ampliamente el legado del Rey Hussein, omiten su visita de condolencias de 1997 a las familias israelíes de las colegialas asesinadas por un soldado jordano en Naharayim, un gesto considerado ampliamente como un hito en las relaciones entre Israel y Jordania.