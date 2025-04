Libertad, libertad, libertad… todos hablamos de libertad, pero ¿qué es?

En Pésaj celebramos la salida de Egipto, cuando Di-s nos sacó de allí a través de Moshé, milagrosamente, para ser libres y recibir la Torá al pie del monte Sinaí. Y desde entonces somos libres. Esencialmente libres.

Porque libertad no es tanto de afuera como es de adentro. Porque libre no es solo aquel al que no lo dominan sino, el que se domina a sí mismo.

El pueblo judío, a partir de aquel primer Pésaj, cuando Di-s nos saca de la tierra de la opresión con maravillas y “una mano fuerte”, instaló en el alma de cada judío la eterna posibilidad de la libertad, de afuera y de adentro.

Por eso vemos imágenes de judíos en un gueto haciendo Matzá y escuchamos historias de nuestros héroes recibe salidos de Gaza que hacían kidush, brajot y shabat estando allí.

Porque libertad real es libertad del espíritu, expresando nuestro judaísmo y viviendo como judíos, en toda circunstancia.

Aprovechar las libertades externas para ser libres interiormente, ese es bendito desafío de queened vivimos en “democracias libres”. Aprender de Agam, de Omer y de los demás héroes que supieron ser libres mientras por fuera no lo eran, y serlo nosotros aquí y hoy, viviendo como judíos, y así dándoles fuerzas en retorno a ellos allí hasta que muy pronto salgan libres de las manos de sus secuestradores.

Por eso es que tenemos la fe y expectativa de que salgan libres quienes están en cautiverio físico como también quienes somos rehenes de nuestros instintos, de nuestros “mitzraim”, limitantes interiores.

Porque desde que salimos de Egipto somos, podemos y debemos ser, libres de todo tipo de mitzraim, el interior y el exterior.

Quiera Di-s y salgamos todos libres este Pésaj, de todo tipo de cautiverio, y logremos la salida de este exilio diaspórico con la muy pronta llegada del Mashiaj y la redención verdadera y completa, Amén!

¡LESHANÁ HABAA BIERUSHALAIM!