Líbano: de «Suiza de Oriente Próximo» a marioneta de Irán

La semana pasada, mientras el gobierno libanés se preparaba para participar en las conversaciones con Israel en Washington, DC, mediadas por Estados Unidos, Hezbolá, la organización terrorista respaldada por Irán, emitió su veredicto: Ni negociaciones, ni compromiso. Sólo guerra. Crédito foto: Chris McGrath/Getty Images

Las conversaciones, que tuvieron lugar el 14 de abril, tienen como objetivo garantizar «la seguridad a largo plazo de la frontera norte de Israel», al tiempo que apoyan los esfuerzos de Líbano por «recuperar la plena soberanía sobre su territorio.»

En un discurso televisado, el secretario general de Hezbolá, Naim Qassem desestimó las conversaciones por «inútiles» y reafirmó que su organización no se desarmará. En referencia a las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de que las armas de Hezbolá deben ser desmanteladas y de que Israel quiere un verdadero acuerdo de paz con Líbano, Qassem declaró:

«No descansaremos, no nos detendremos ni nos rendiremos. Dejaremos que el campo de batalla hable por sí mismo. Permaneceremos en el campo hasta nuestro último aliento».

Qassem añadió:

«Rechazamos las negociaciones con la entidad usurpadora… Pedimos una postura histórica y heroica al cancelar esta reunión de negociación.

Wafiq Safa, un alto cargo de Hezbolá, dijo a The Associated Press que su organización se negará a acatar cualquier acuerdo que pueda resultar de las conversaciones directas entre Líbano e Israel:

«En cuanto a los resultados de esta negociación entre Líbano y el enemigo israelí, no nos interesan ni nos preocupan en absoluto….. No estamos obligados por lo que ellos acuerden».

Estas declaraciones no son simple retórica. Son una proclamación de que Hezbolá, y no el gobierno libanés, determinará si Líbano entra en guerra o busca la paz.

El Líbano actual se parece muy poco al país que fue.

Antes de la guerra civil de 1975-1990, Líbano era conocido como la «Suiza de Oriente Medio». Durante las décadas de 1960 y 1970, disfrutó de una gran prosperidad, estrictas leyes de secreto bancario y una reputación de centro financiero seguro y neutral para el capital regional e internacional. Su sector bancario era uno de los más sofisticados del mundo árabe. Atrajo la inversión extranjera y consolidó a Beirut como uno de los principales centros financieros del mundo.

El periodista francés Julien Ricour-Brasseur escribió en Middle East Eye en 2021:

«Los ciudadanos libaneses que no están dispuestos a intentar la desesperada travesía del Mediterráneo acuden en masa a las oficinas públicas para obtener visados a cualquier destino posible.Están mirando a algún lugar más allá del mar, donde el resplandor del verde hace señas, la luz verde de la esperanza – y el dólar….

«La historia del Líbano podría comenzar así:Érase una vez, una nación conocida como la Suiza de Oriente Medio. Y francamente, la historia termina ahí».

Líbano también se distinguía por su diversidad sectaria y su pluralismo religioso, un lugar donde coexistían múltiples comunidades musulmanas y cristianas dentro de un sistema político relativamente abierto. Su geografía, que combina montañas nevadas aptas para los deportes de invierno con un litoral mediterráneo, lo convirtió en un importante destino turístico. En su apogeo, Líbano disfrutaba de uno de los PIB per cápita más altos de la región y era considerado un raro oasis de estabilidad en un Oriente Próximo turbulento. Ese Líbano, sin embargo, ya no existe.

Décadas de guerra civil, corrupción y parálisis política han sido uno de los principales motores de su declive. Sin embargo, la aparición de Hezbolá como un Estado armado dentro del Estado y sus repetidas guerras con Israel en nombre de sus patrocinadores en Irán, son factores clave que han contribuido al colapso del Líbano.

Líbano es actualmente un Estado en descomposición. En 2022, las Naciones Unidas escribieron:

«Las acciones destructivas de los dirigentes políticos y financieros de Líbano son responsables de haber sumido en la pobreza a la mayor parte de la población del país, en violación de la legislación internacional sobre derechos humanos, ha afirmado el relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, Olivier De Schutter, en un informe publicado hoy….

«‘La impunidad, la corrupción y la desigualdad estructural se han cocido en un sistema político y económico venal diseñado para fallar a los de abajo, pero no tiene por qué ser así,’ dijo De Schutter, experto independiente nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

«‘La clase política sabía del cataclismo que se avecinaba desde hace años, pero hizo poco por evitarlo. Las personas bien conectadas incluso trasladaron su dinero fuera del país…’

«‘Las políticas del Banco Central, en particular, condujeron a una espiral descendente de la moneda, a la devastación de la economía,a la desaparición de los ahorros de toda una vida y a sumir a la población en la pobreza.'»

Peor aún, Líbano se ha convertido en un protectorado de Irán. Las consecuencias para el pueblo libanés han sido devastadoras.

Hezbolá ha arrastrado al Líbano a dos calamitosos enfrentamientos con Israel en tan sólo los últimos tres años.

El primero tuvo lugar tras la invasión del sur de Israel el 7 de octubre de 2023, dirigida por Hamás, cuando Hezbolá abrió fuego contra Israel desde Líbano como «frente de apoyo» a sus aliados terroristas en la Franja de Gaza.

La segunda guerra que Hezbolá lanzó contra Israel se produjo tras los ataques israelíes y estadounidenses contra objetivos iraníes en junio de 2025. Hezbolá inició de nuevo ataques con cohetes y drones contra Israel en «solidaridad» con el régimen iraní. Ambas rondas de enfrentamientos trajeron consigo una nueva destrucción, desplazamiento y colapso económico para el pueblo libanés.

El patrón está claro: Hezbolá elige la muerte y la destrucción, y el pueblo libanés paga el precio.

Creado, financiado y armado por el régimen iraní, Hezbolá sigue actuando como el representante más poderoso de Irán en Oriente Próximo. Sus dirigentes prometen lealtad no al Líbano, sino a los mulás de Irán. Sus armas no están bajo el control del Estado libanés. Sus decisiones sobre la guerra y la paz están dictadas por la estrategia regional de Irán y no por los intereses nacionales del Líbano.

Aunque no se trata de negociaciones de paz formales, la reunión de esta semana en Washington señaló un posible paso hacia un diálogo más estructurado y la normalización entre Israel y Líbano.

La paz entre Líbano e Israel beneficiaría, sobre todo, al pueblo libanés. Estabilizaría el Líbano, abriría la puerta a la recuperación económica, atraería inversiones y comenzaría a invertir décadas de colapso del Estado. Y lo que es más importante, devolvería al Líbano lo que Hezbolá le ha arrebatado: la capacidad de actuar como un Estado soberano que persigue sus propios intereses nacionales.

El llamamiento del líder de Hezbolá a cancelar las conversaciones de Washington refleja el temor de la organización terrorista a que la diplomacia pueda tener éxito y a que Líbano pueda empezar a liberarse de las garras del régimen iraní. Para el pueblo libanés, la paz con Israel podría ofrecer algo más básico: la oportunidad de recuperar su país del ciclo de guerra, muerte y destrucción. Hasta que esa realidad cambie, Líbano seguirá atrapado no sólo en el conflicto con Israel, sino en una crisis más profunda de soberanía, identidad y supervivencia.

Khaled Abu Toameh es un galardonado periodista afincado en Jerusalén.