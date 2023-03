Ley por mano propia, inaceptable.

El pasado domingo, el terrorismo asesino mató a dos jóvenes hermanos, de 20 y 22 años. Así lo informábamos ayer, en nuestras redes y newsletter. Esta espiral de violencia que lejos de cesar, se incrementa día a día, cobrando vidas inocentes, provoca dolor, indignación y repudio. Lo que no debemos es permitirnos sentimientos de odio y venganza. El terrorismo palestino celebra cada asesinato acrecentando nuestro dolor. Sin embargo, debemos repudiar, por inaceptable, todo accionar en venganza. Nada devolverá la vida de nuestros muertos. Que los valores de nuestro pueblo nos fortalezcan siempre y sigamos el camino del “amor a la vida”. Reproducimos artículo de Ana Jerozolimski sobre lo ocurrido. (crédito foto: collive.com)

Semanario Hebreo Jai- por Ana Jerozolimski

El cruento atentado terrorista perpetrado este domingo poco después del mediodía, cobrando la muerte de los hermanos Hillel y Yagel Yaniv, de tan solo 22 y 20 años respectivamente, hace hervir la sangre. Nuevamente. Otro eslabón más en la cadena del horror del terrorismo palestino, que mata y luego celebra tras haber enseñado hasta a sus niños que es motivo de alegría matar judíos

La ira por ello es comprensible. Furia, además de dolor, es lo mínimo que se puede sentir.

Pero la reacción de todos esos israelíes residentes en asentamientos y puestos no autorizados aledaños a la aldea palestina Hawara junto a la que fue el atentado, es inaceptable.

Entrar como vándalos violentos a Hawara y otras aldeas, atacar a gente no involucrada, prender fuego a casas y automóviles de palestinos simplemente por ser tales, está mal desde un punto de vista moral, evidentemente no devuelve a los hermanos Yaniv a la vida y no hace menos que complicar más la situación, además de ocupar la atención de las fuerzas de seguridad israelíes, que tienen que combatir el terrorismo.

Los extremistas dejaron a decenas de personas heridas. Según un informe palestino, un hombre fue baleado mortalmente por un israelí.

Los vándalos también apedrearon un carro de bomberos palestino que llegó al lugar para apagar el fuego.

Fueron soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel los que intervinieron para frenar los disturbios y salvar palestinos de casas ardiendo. Un batallón entero fue enviado a Hawara para lidiar con esta grave situación.

El Primer Ministro Biniamin Netanyahu exhortó a que nadie tome la ley en sus manos. El ministro de Finanzas Betzalel Smotrich, jefe del partido “El Sionismo Religioso”, considerado representante de amplios sectores de la población judía en los asentamientos, pidió a través de sus cuentas sociales que nadie haga ley por mano propia, casi rogando que se permita que las fuerzas de seguridad cumplan con su misión, buscando al terrorista que mató a los hermanos Yaniv, y asegurando que es a eso que se están abocando en el gobierno.

También el Presidente de Israel Itzjak Herzog se sumó al llamado, publicando un comunicado en el que escribió: “Tomar la ley por mano propia, provocar disturbios y cometer actos de violencia contra inocentes, esa no es nuestra forma de actuar. Expreso mi más firme condena. Debemos dejar que las Fuerzas de Defensa de Israel, la Policía y las fuerzas de seguridad detengan al terrorista despreciable y restauren inmediatamente el orden”.

Exaspera, claro que exaspera saber que otras vidas quedaron tan prematuramente truncas. Que una familia perdió en un minuto a sus dos hijos mayores. Que los terroristas se creen vencedores y celebran, enseñando a la sociedad palestina que cuando matan judíos, están ganando.

Pero salir a atacar a quienes nada tuvieron que ver con el atentado, piensen lo que piensen sobre Israel, eso no aporta absolutamente nada en la lucha contra el terrorismo.

“Que tengan miedo, que sepan que también nosotros podemos enloquecernos”, comentaba alguien por las redes. Es verdad que dado que tantos han educado a los palestinos en el martirologio, convenciéndoles que morir matando es una vía segura hacia el paraíso, muchos jóvenes han perdido el miedo. La forma de devolverlo es a través de la firmeza de la lucha anti terrorista de las fuerzas de seguridad, no quemando casas de gente que no hizo nada.

En determinado punto, ya no importa quién empezó. Claro que el vandalismo de israelíes en Hawara fue producto del recurrente terrorismo palestino. Pero si no se toma medidas drásticas para impedir que extremistas de nuestro lado hagan locuras que nada aportan a la seguridad, se perderá totalmente el control y el fuego nos quemará a todos.