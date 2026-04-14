Un ejercicio de memoria y transmisión que resignifica el mandato de “vehigadta levinja” en clave de Yom Hashoá: contar a las nuevas generaciones no solo el horror de la Segunda Guerra Mundial y la Shoá, sino también la resistencia, el heroísmo y la vigencia del desafío de recordar frente a un antisemitismo que persiste.

Leemos en un fragmento de la Hagadá de Pesaj, dentro de un contexto, dos palabras esenciales.

«Vehigadta levinja». Y le contarás a tu hijo. ¿Qué le contarás?

Acerca de la historia de Pesaj. Nuestra liberación. De la esclavitud a la libertad.

Imaginemos una «Hagadá» de Yom Hashoá…

«Vehigadta levinjá».

Y le contarás a tu hijo (también podría ser, le contarás a tu nieto)

¿Y qué es lo que le contarás?

Le contarás cuándo fue y lo qué fue la terrible Segunda Guerra Mundial.

Le contarás que en los años de la Segunda Guerra Mundial un terrible enemigo, los nazis alemanes, con un «líder» maldito que no quiero nombrar, quisieron exterminar a un pueblo entero: a nuestro pueblo judío.

Lo llamaron «la Solución Final»…es la Shoá…

Le contarás que los nazis exterminaron a Seis millones de judíos.

Le contarás que entre esos Seis millones había cerca de un millón y medio de niños y adolescentes.

Le contarás lo que fueron los ghettos, los campos de exterminio. Auschwitz…

Le contarás que los perversos, malvados asesinos nazis, también contaron vergonzosamente, con cómplices.

Le contarás que, ante lo que estaba pasando, buena parte del mundo, pueblos y gobiernos, fueron indiferentes. Y por lo tanto, también responsables…

Le contarás que también hubo quienes, en la época más sombría de nuestra historia, arriesgaron su vida y nos ayudaron: los llamamos «Justos entre las Naciones». Y los admiramos.!!!

Le contarás que no solo hubo Shoá (Holocausto) sino también Gvurá (heroismo) !

Le contaras que en nuestro pueblo hubo resistencia espiritual y también resistencia armada: NO fuimos «como ovejas al matadero»!!

Le contarás que hubo rebeliones de judíos en ghettos, campos de concentración, bosques. Ejemplos de heroísmo y coraje sin igual.

Le contarás que Dios, el Dios de Abraham, Itzjak y Yaakov, en la época en que más lo necesitábamos…¿ ?

Le contarás que pocos años después renació Israel. Literalmente de entre las cenizas… ¿Como «compensación?» NO. ¡Pero renació!

Le contarás que, ochenta años después, sigue habiendo nazis, islamo-nazis, como se le llamen. Le contarás del 7 de octubre… ¿Nunca más?…

Le contarás que, ochenta años después, el antisemitismo no disminuyó sino que, por el contrario… aumentó… algunos lo llaman «antisionismo»… es lo mismo…

Le contarás todo esto para que él lo sepa, el mundo lo sepa, y lo trasmita a sus hijos y así sucesivamente…

LIZKOR VE LO LISHKOAJ! RECORDAR, NUNCA OLVIDAR !!