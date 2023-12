Las mujeres se vigilaban unas a otras en cautiverio por temor a ser violadas, dicen los rehenes

Ynet- Traducido por UnidosxIsrael

Las mujeres se aseguraron de que ninguna de ellas se quedara sola, cuando estaban en grupo durante su cautiverio, mientras las familias temen que Hamás se niegue a liberar a las víctimas de violación.

Yarden Roman-Gat, que estuvo recluida con otros cautivos, dijo a CBS hace 60 minutos que nunca estuvo libre de la mirada atenta de sus captores masculinos. «Ni por un minuto», dijo. «No puedes objetar nada, te puede costar la vida.» Yarden dijo que los hombres que la custodiaban le dieron un hijab, con el que cubrió su cuerpo. «Tuve la fuerte sensación de que esta tela es mi única protección. No sabía qué tan efectiva era», dijo.

Dijo que, como mujer, el miedo a ser violada estaba siempre presente y añadió que estaba indefensa.

«El valiente testimonio de Yarden debería llegar a todo el mundo. Los secuestradores aprovechan todas las debilidades que tienen los secuestrados que tienen en su poder: se convierten en una herramienta en sus manos», dijo la prima de su marido, Gil, mientras que su cuñada, Carmel, todavía está tomado como rehén. «No sé en qué condiciones se encuentra retenida Carmel allí, pero según el testimonio de Yarden, su punto de partida es preocupante».

Dijo que por el testimonio de una de las mujeres mayores que había regresado supo que las mujeres que estaban retenidas en grupo hacían «turnos» para que ninguna se quedara sola ni un solo momento. «Lo que les pasó a las mujeres el 7 de octubre no es un hecho aislado. Tan pronto como tienes el cuerpo de una persona secuestrada, todas las opciones están abiertas, es inquietante y aterrador», dijo.

«Para mí está claro que el peligro que enfrentaron el día del secuestro permaneció sobre ellos durante todo su tiempo en cautiverio. Esto es exactamente lo que Yarden describió en la entrevista, el terror que los secuestradores la controlaban, viviendo con miedo constante». añadió.

Gil dijo que estaba al tanto de los comentarios hechos por el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, sobre la preocupación de que Hamás no quiere liberar a las mujeres que fueron violadas porque no quiere que revelen lo que les había sucedido. «Cuando dejaron a Carmel allí, rompieron la promesa de no dividir a los miembros de la familia. Estoy seguro de que esto es parte del esfuerzo de Hamas para dividirnos y dividir a los rehenes en categorías», dijo Gil.

«Creo que se suponía que Carmel regresaría a nosotros en la próxima liberación planificada, lo cual no sucedió cuando Hamás violó el acuerdo de alto el fuego. La misma negociación que nos están obligando a realizar sobre las vidas de los ciudadanos es una violación flagrante de cualquier convención internacional», concluyó.

Shai Dickman, la hermana de Gil, dijo que estaba a favor de su hermano tras el testimonio de Yarden.

«Intento situarme en el momento de su secuestro: cuando deja a sus familiares en casa sin saber qué les pasó, cuando la sacan de su casa y probablemente ve el cadáver de su madre fuera de su casa, temo por su fuerza mental y emocional. Pasar por una experiencia así y sobrevivir en cautiverio durante 75 días. Es una mujer fuerte con una increíble capacidad de recuperación física y mental, pero como dice el padre de Carmel, no se deben poner a prueba sus habilidades», dijo.

«Como mujer, temo por Carmel todo el tiempo. Cuando voy al baño y cierro la puerta con llave. Cuando me voy a la cama y me pregunto quién podría estar a su lado cuando duerme. Según el testimonio de Yarden, Carmel no tiene estos «privilegios». Quiero creer que depende de ella en la medida de lo posible, que consiga conservar su cuerpo y su alma. Desafortunadamente, la agresión sexual no está bajo el control de la víctima. Tenemos que hacer todo lo posible para conseguir regresarla lo más pronto posible», dijo Shai.

Al igual que Gil, Shai también creía que Carmel estaba cerca de regresar a casa. «A partir del 7 de octubre, mi corazón se apagó. Cuando Yarden regresó, se abrió por completo, fui a comprar una estera de yoga para Carmel, pensé en lo que prepararía para la cena del viernes que ella comería con nosotros. Después de que el trato explotó, lo único que me mantuvo adelante fueron los testimonios de la lucha de Carmel en cautiverio, dando clases de yoga y meditación a los rehenes, siendo solidaria y vital, como la conozco. Ella me dio inspiración y fuerza para seguir luchando», concluyó.

Yarden Gonen, de 23 años, hermana de Romi, que fue secuestrada en el Festival Nova de Re’im, dijo que para ella «cada minuto que pasa ella allí lo hace más inquietante. Como mujeres, sabemos muy bien lo que es sentirse inseguro, incluso en un ambiente familiar. No puedo imaginar lo inseguros que se sienten allí. Sabemos por los testimonios de las mujeres que fueron liberadas, sobre el acoso y el abuso sexual que sufrieron, incluso un mes después del secuestro. Esto demuestra que para Yarden en otras palabras, ‘el miedo siempre está presente’».

«Existen peligros terribles para una mujer en cautiverio, más allá del daño mental que tendrá que afrontar más adelante en la vida, el abuso físico y el peligro de agresión sexual son críticos en estos momentos. No quiero entrar en descripciones duras, pero está claro que la amenaza de cautiverio es diferente para las mujeres que para los hombres», añadió.

Las 15 mujeres que todavía están cautivas de Hamas en Gaza incluyen: Noa Argamani, Shiri Bibas, Arbel Yehoud, Romi Gonen, Amit Buskila, Eden Yerushalmi, Carmel Gat, Doron Steinbrecher, Judy Weinstein, Emily Demari, Daniel Gilboa, Naama Levy, Liri Elbag, Karina Ariev y Agam Berger.

Además, cuatro mujeres fueron secuestradas y asesinadas en cautiverio, y sus cuerpos siguen retenidos en Gaza: la fallecida Mia Goren, la fallecida Shani Louk, la fallecida Inbar Haiman y la fallecida Ofra Kidar.