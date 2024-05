Las mentiras Goebelianas.

Visavis- por Rabino M.Ed. Ruben Najmanovich

“Esta estrategia de emprender una guerra no solo en el campo del terrorismo sino en la propaganda, siendo fieles discípulos de Goebbels, está funcionando porque la ONU se convierte en cómplice y reproduce la información tal cual la recibe, no verificando su origen en primera instancia, y luego lo fehaciente de la misma.”

La mano derecha de Adolfo Hitler, Joseph Goebbels, que ocupó el cargo de Ministro para la Ilustración Pública y la Propaganda durante el III Reich, el tenía como lema en su principal frase: «Miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá», en otras palabras, una mentira dicha mil veces, se convierte en una verdad.

Este vil hombre sufría de un trastorno narcisista de personalidad, algo que le podemos agregar a muchas otras definiciones que ya les caben a los dirigentes del Hamas, pero de la cual considero que no puede huir el Secretario General de la ONU, António Guterres.

La presidenta de Human Rights Voices, Anne Bayefsky comunicó respecto de la revisión realizada por la ONU, en relación con la cifra correspondiente a las víctimas en Gaza, las cuales se redujeron, en primera instancia, un tercio del total informado, y hoy podemos decir que el total es de un tercio, aproximadamente 12000 víctimas, disminuyendo considerablemente el número reportado de mujeres y niños muertos desde el 7 de octubre.

El computo de bajas, han sido manipuladas por el Hamas, como es su patrón de conducta, la mentira, la embustería, son herramientas muy bien utilizadas, ya que la ONU y otras organizaciones internacionales, así como ciertos gobiernos “compran” esas patrañas.

Esta estrategia de emprender una guerra no solo en el campo del terrorismo sino en la propaganda, siendo fieles discípulos de Goebbels, está funcionando porque la ONU se convierte en cómplice y reproduce la información tal cual la recibe, no verificando su origen en primera instancia, y luego lo fehaciente de la misma.

Es un deber esclarecer que, el Hamas, así como los otros grupos terroristas que se encuentran en la Franja de Gaza, nunca han diferenciado entre combatientes y civiles. Porque eliminar a combatientes en el marco de un conflicto armado, no solo no constituye un delito, sino que no suma “simpatizantes” de la izquierda retrograda. Por el contrario, al ver “civiles” como “victimas”, está información manipulada, suma a imberbes a marchar por las calles de las grandes capitales de Europa, de las principales ciudades de Estados Unidos, así como se puede observar en algunas otras partes de Latinoamérica.

No siendo visto por los necios de la ONU, que gran parte de las muertes de “civiles” en la Franja de Gaza, son producto de que muchos de ellos son tomados como escudos humanos, por parte de la Organización Terrorista Criminal Hamas.

“Sin embargo, los representantes de la ONU continúan difundiendo estas «estadísticas» en constante cambio, esperando convertir el fraude en resultados legales”.

Cuando hablamos de las matemáticas de la ONU, no he visto protestas, en las mismas ciudades mencionadas, o mismo en las Naciones Unidas, por ejemplo, contra la matanza en el Yemen, que hasta 2022, lleva registro oficial de 260.000 víctimas. No podemos dejar de mencionar, el genocidio de Darfur, que, en 2020, antes de iniciar la pandemia, Organizaciones Internacionales confirmaron la cifra de 450.000 muertos, y no leí, ni vi, protestas, ni tomas de universidades.

Mas la izquierda que se llena la boca hablando de libertades, de respeto, de derechos humanos, de menos pobreza, y otros slogans, no los vi, y creo que los lectores tampoco, banderas de protestas contra las embajadas Iranies, en mundo todo, cuando el régimen iraní, asesino a 834 mujeres durante el año 2023, por no usar hiyab​, entre muchos otros “delitos”, que usa la policía moral iraní para justificar el arresto y posterior condena a muerte.

En un alarde de hipocresía, algunos de los políticos europeos que denuncian que el islam es represivo y antifeminista, levantan banderas contra Israel, promoviendo el odio, el antisemitismo, el antisionismo y la judeofobia, siendo Israel la única democracia de medio oriente. Cuanto sarcasmo, cuanta dialéctica burlona.

En cuanto la ONU, tiene que lidiar entre aprender “matemáticas” y/o reconocer su complicidad con las falacias Hamasianas propias del maestro Goebbels, los sectores de la izquierda comienzan, sin ceremonias, a actuar en alianza, por ejemplo, con el régimen teocrático iraní, responsable de sofocar los movimientos socialistas o comunistas en su país, así mismo de reprimir aquellos grupos que desean vivir en libertad, en Irán.

Puedo decir que sectores de la izquierda global aún se alimentan, en la cuestión de Medio Oriente, del manual y las visiones formuladas por la ex Unión Soviética en la era maniqueísta de la Guerra Fría. Y, en lugar de apoyar a un país democrático con respeto a las libertades individuales, que es Israel, prefieren aliarse con grupos y gobiernos fundamentalistas islámicos.

Siendo la ONU, COMPLICE de toda esta manifestación de engaño, de falsedad, de odio, de aversión que corroe a las mentes de las personas, en especial jóvenes, que son ellos cobayos de laboratorio, en cuanto Qatar distribuye dinero como si fuera el “Mc Pato, el Tío Rico” (seguramente muchos se recordarán), y las protestas continúan caminando buscando “socios cómplices”, pero más allá de ser muchas de ellas de grupiños de mentecatos, están desviando la atención y es que en la verdadera “matemática” que la ONU no ve, podemos detallar algunas variables que utilizan la ecuación “Hamaniana”:

La red de túneles construida con dinero en gran parte de la Unión Europea, que es mucho mayor que la de New York o Londres. Señores de la ONU, con el dinero recibido por el Hamas, no se construyeron escuelas, empresas, hospitales, ¡no!, se construyeron túneles, para esconderse luego de cometer atentados criminales, estos señores asesinos del Hamas.

Con el dinero recibido compraron, misiles, armas de diferentes tipos, no compraron tractores o plantas para desalinizar las aguas y poseer aguas potables, entre muchas inversiones que podían haber hecho para mejorar la calidad de vida de los Gazatíes.

Con el mismo dinero que recibieron sus líderes, los mismos tienen fortunas y viven en Qatar, Turquía, Sudáfrica, en fin, en cuanto la población que ellos tanto “aman”, se mueren de Hambre.

Hablan de Genocidio, por parte de Israel, pero el verdadero genocidio lo cometieron y lo cometen ellos, con su población a lo largo de los últimos casi 19 años, desde que Israel salió unilateralmente de la Franja de Gaza, y quedo bajo control primero por la ANP, y luego desde 2007 por parte del Hamas. Genocidio, fue lo que hicieron el 7 de octubre de 2023, ingresaron a un país democrático, cometiendo atrocidades, y secuestrando personas civiles, y a muchas de ellas luego de ser violadas, las decapitaron.

Pero la ONU, en cuanto, discute el número de víctimas para sustentar las mentiras de una organización mafiosa, asesina, criminal, terrorista, sigue condenado a Israel, por defenderse.

En los últimos meses, sectores de la izquierda global se han sumado a la lista de fuentes responsables de difundir un antisemitismo virulento y no disimulado, contaminando, por ejemplo, los entornos partidistas, universitarios o intelectuales. Irónicamente, los partidarios de la izquierda, a lo largo del tiempo, han tratado de describirse a sí mismos como «humanistas y progresistas», pero han terminado reverberando prejuicios y puntos de vista con un sesgo antisemita, judeófobo, antisionista inequívoco.

En cuanto, Pallywood, crea, desarrolla, filmaciones falsas para hacer creer al mundo entero el tan hablado “genocidio” de las mujeres y niños gazaties. Le aclaro que Pallywood es la industria de las recreaciones dramáticas producidas por terroristas y aliados de Hamás, difundidas por canales vinculados al grupo terrorista, y luego reproducidas (sin identificación de personas y lugares, ni verificación y seguimiento del caso) por la prensa internacional y por influencers antisemitas, antiisraelíes y/o de izquierda, ante la conmoción de audiencias ingenuas y el consiguiente odio a Israel.

Por esta razón, lo que hay, legalmente, es la disposición lícita de que no todas las muertes de civiles son crímenes de guerra, dado el margen de tolerancia para la justificación de ataques contra objetivos terroristas o militares altamente peligrosos.

Oscurecer cada episodio, desde un punto de vista fáctico, moral y/o legal, solo interesa a los líderes de grupos como Hamas y a sus amigos reconocidos de la izquierda global, todos ellos autoridades en el campo de la puesta en escena.

Finalmente deseo compartir unas palabras de Ludwig Heinrich Edler von Mises (1881 – 1973) fue un economista austriaco de origen judío, historiador, filósofo y escritor liberal clásico que tuvo una influencia significativa en la escuela austriaca de economía y el moderno movimiento libertario, que dijo lo siguiente:

“Si ellos siguen repitiendo sus mentiras, nosotros tenemos que seguir repitiendo la verdad”

Am Israel Jai,

Por Rabino M.Ed. Ruben Najmanovich