Las familias de los seis rehenes asesinados por Hamás honran su memoria un año después

Las familias de los seis jóvenes rehenes israelíes asesinados por terroristas de Hamás en Gaza el año pasado conmemoraron el primer aniversario de su muerte según el calendario hebreo, con ceremonias conmemorativas en cementerios y otros lugares de Israel.

Hersh Goldberg-Polin, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Almog Sarusi, Or Danino y Alex Lubanov, conocidos en Israel como los «Seis Hermosos», fueron asesinados por sus captores el 29 de agosto de 2024, tras sobrevivir casi 11 meses de cautiverio.

Sus cuerpos fueron recuperados por las Fuerzas de Defensa de Israel dos días después de un túnel en el sur de Gaza, durante los combates en Rafah.

El martes por la noche, miles de amigos y simpatizantes de Hersh Goldberg-Polin se reunieron con su familia en el Valle de la Cruz de Jerusalén para recordar al joven de 23 años, quien fue secuestrado de un refugio antiaéreo tras huir de la masacre del festival de música Nova el 7 de octubre de 2023.

Sus padres, Rachel Goldberg-Polin y Jon Polin, hablaron de las cualidades de su hijo, su legado y el vacío que dejó su muerte.

‘Solo queda el amor’

Ambas llevaban un trozo de cinta adhesiva con el número “683” escrito en negro, que marcaba los días transcurridos desde que 251 personas fueron secuestradas en Israel y los días de cautiverio que soportaron los 50 rehenes restantes.

“A veces me miro profundamente a los ojos. Los abro —abro la cremallera de mis ojos— y te oigo. Y sé que estás aquí dentro”, dijo Rachel, señalando su corazón. “Aunque no pueda verte con mis ojos, esos son tus ojos, esos son mis ojos. Como el océano inmenso que no siempre puedo ver. Pero no hay duda de que está ahí”.

“Nacemos, vivimos y nos vamos”, dijo. “Amamos, aprendemos, crecemos, creamos. Algunos están aquí un instante, otros toda la vida, pero el final siempre es el mismo”.

“Lo que queda puede ser un legado, una lección, una brisa o nada en absoluto”, reflexionó. “Normalmente, solo queda el amor”.

Jon, vestido con una camiseta del Hapoel Jerusalén en honor al equipo deportivo favorito de su hijo, recordó: “Hace unas semanas, un hombre amable, al que no conocía, se me acercó y me dijo: ‘Papá de Hersh, ¿puedo mostrarte algo?’. Sacó su teléfono para mostrarme que su fondo de pantalla es una foto tuya, Hersh”.

Y añadió: “Todas las mañanas, saco mi teléfono y lo primero que veo es a Hersh. Lo miro y me pregunto: ¿Qué puedo hacer hoy para ser mejor y para mejorar el mundo?”.

“En tus 23 años y 11 meses, siempre priorizaste cosas incalculables: sonreír y hacer sonreír a los demás, el conocimiento, las experiencias, las relaciones y la justicia”, dijo Jon.

“El legado que has dejado en tus 23 años y 11 meses es mayor que cualquier legado cuantificable”.