Las experiencias de Viviana Ruggiero en Israel

La destacada periodista Viviana Ruggiero estuvo semanas atrás en Israel siendo la única periodista uruguaya que participó de un curso para Periodistas en Zona de Conflicto, el cual fue organizado por Histadrut y al cual fue invitada por la Embajada de Israel en Uruguay. En esta entrevista de Ana Jerozolimski, Viviana cuenta lo que califica como una “experiencia increíble”. Fuente foto: Twitter

Semanario Hebreo Jai- por Ana Jerozolimski

Viviana Ruggiero resume el seminario sobre Periodistas en zonas de conflicto, en Israel

Viviana Ruggiero es licenciada en Comunicación Social y desde el año 2008 se desempeña como periodista en Uruguay. Trabajó 8 años en el diario El País, donde descubrió su amor por el periodismo escrito. Actualmente conduce junto a Patricia Madrid Así nos va en Radio Carve. Integra Telenoche y conduce Todas las voces junto a Daniel Castro en Canal 4. Además es autora del libro Sendic: la carrera del hijo pródigo (2017).

Ha sido un gusto tener la posibilidad de conocerla personalmente en el Instituto de Liderazgo Internacional de la Histadrut en Beit Berl, Israel, donde se llevó a cabo el curso especial para Periodistas en Zonas de Conflicto al que fue esta vez la única periodista uruguaya invitada. El curso acaba de finalizar. Este es el resumen de Viviana.

P: Viviana, es un placer tener la oportunidad de realizar esta entrevista, después de haberte conocido personalmente, lo cual fue una alegría. Creo que ineludiblemente, debo comenzar por lo que estás terminando ahora, o sea el curso organizado por la Histadrut por tres semanas, para un destacado grupo de periodistas de América Latina, sobre periodismo en zonas de conflicto. Tú sos para mí la más importante del grupo, la periodista uruguaya invitada en esta oportunidad. Antes de entrar en detalles ¿cómo resumirías lo que has vivido estas semanas?

R: Primero muchísimas gracias por tus palabras. La verdad es que estoy feliz por las últimas tres semanas. ¡Fue una experiencia increíble! Pude conocer Israel y su gente, aprender sobre Medio Oriente y compartir con colegas de toda la región. Fue muy enriquecedor realmente, así que estoy más que agradecida con la cabeza de todo esto que es Sergio Gryn y con la embajada de Israel en Uruguay.

P: Tú te dedicas más que nada a cobertura de política nacional, y ahora te has sumergido en un tema grande de política internacional, Israel. ¿Cómo comparar entre lo que esperabas, lo que creías que verías, y lo que finalmente te encontraste al llegar a Israel y pasar un curso intenso de tres semanas sobre distintas aristas de la situación en la región?

R: Me voy con muchísima más información de la que llegué. Siento que aprendí y entendí infinidad de cosas. Medio Oriente es muy complejo y lejano para un uruguayo, así que estar acá, ver, escuchar y sentir es imprescindible para un periodista, porque eso cambia tu perspectiva. Con esto no quiero decir que hoy tenga una posición ante los conflictos ni mucho menos. De hecho creo que me voy más confundida (risa).

P: ¡Te entiendo perfectamente! ¿Cómo describirías la situación singular que vive Israel, lidiando con desafíos en varios frentes?

R: No podría ahora esbozar un análisis geopolítico de Israel. Pero sí quiero decir que conocer este país es. imprescindible.

P: ¿Dirías que tenés claro ahora qué es lo que más preocupa a Israel?

R: Cómo decías recién, creo que tiene varios frentes. Pero el principal problema de Israel, según me transmitieron en el curso, son Irán y el terrorismo

P: ¿Te pareció que se siente una situación de conflicto en la vida diaria o que a pesar del conflicto se vive con normalidad?

R: Uno de los primeros días me dijeron una frase que me quedó grabada: esto es 80% paraíso, 20% infierno. Y en las zonas del país más cercanas a la zona de conflicto noté que la vida si bien es normal hay consecuencias: están siempre más alerta porque tienen menos segundos para ir a un refugio en caso que suene la alarma e incluso hay traumas en la población asociados a la guerra.

P: ¿Te atreverías a analizar la pujanza israelí?

R: Creo que aún tengo que procesar información y sobre todo analizarla yo para poder transmitirle algo serio a alguien.

P: Tú fuiste invitada por el lado israelí y evidentemente tus anfitriones habrán hecho énfasis en su vivencia, sus argumentos, sus encares. Es lógico, siempre que un país invita a periodistas extranjeros. ¿Pero eso deja sensación de cerradez o te pareció que el curso se encara de una forma abierta para que conozcas las distintas aristas de la situación?

R: Obviamente vine a Israel invitada por Israel. Pero hay una preocupación porque escuchemos distintas opiniones, que conozcamos a personas de distinta religión y origen, que estemos en distintas zonas del país. Eso me gustó. Y una de las cosas que nos dejaron claras es que nada es tan sencillo y que va a depender de con quien hablemos. Incluso para algo tan simple como: “cuando decís Jerusalén, ¿de que estás hablando?”

P: Tenés razón, es muy cierto. Cada parte del mosaico israelí, con su impronta. Viviana… ¿Qué es lo que más te sorprendió?

R: Que un soldado/a de 22 o 23 años esté tomando decisiones de primer orden para la defensa del país.

P: ¿Has tenido oportunidad de ver la diversidad de Israel, la heterogeneidad de su población? Por un lado, es el único Estado judío del mundo y ello significa que la enorme mayoría de la población es de fe judía. Por otro, hay una gran minoría árabe mayormente musulmana. ¿Qué has podido captar al respecto?

R: Bueno, depende de qué zona del país hables. Si vas a Nazaret la mayoría de su población es árabe. Nuevamente, es un país en el que es muy difícil hacer afirmaciones.

P: ¿Hay un antes y un después de este viaje para vos?

R: Creo que son de esas experiencias que marcan tu vida, por la intensidad con la que se vive y por las personas que conocí.

Periodista mujer

P: Viviana, habíamos hablado de realizar una entrevista ya días atrás, para el Día Internacional de la Mujer, y no nos dieron los tiempos. Pero no es tarde para preguntarte sobre tu camino como periodista mujer en Uruguay. Por un lado, está Blanca Rodríguez de Canal 10, amiga personal a la que quiero mucho, que fue la primera mujer en presentar sola un noticiero. Y por otro, si no me equivoco, el caso tuyo y de Patricia Madrid, es el primero de dos mujeres que presentan juntas y solas un programa de radio. ¿Es así?

Viviana y Patricia, amigas y colegas

R: Si, Así Nos Va es el primer programa periodístico en horario central en radio conducido por dos mujeres. Por suerte con el tiempo llegaron otros, asi que creo que abrimos un camino ahí. Pero además es un proyecto de dos mujeres, todas las decisiones del programa recaen en Pato y en mi.

P: ¿Sentís que como periodista mujer has tenido que lidiar con obstáculos que a un hombre no se le habrían aparecido en el camino?

R: Con los años fui modificando mi visión del feminismo y me fui dando cuenta que había bancado cosas que no tenía por qué. Y sí, totalmente, las mujeres que llegan a determinados lugares son la excepción y no la regla. Y después tienen que demostrar por qué llegaron. Eso con los hombres no pasa.

P: La mujer periodista ¿tiene también ventajas por sobre el hombre?

R: Ninguna.

Cubrir Política Nacional

P: ¿Cuán interesante es cubrir Política Nacional en Uruguay? ¿Hay muchos dramas a tu criterio?

R: Todos los países tienen lo suyo. Debo de confesar que después de estar tres semanas en Medio Oriente agradezco vivir en la mejor democracia de América Latina. Aunque es un pendiente vivir y ejercer el oficio en el exterior.

P: ¿Cómo ves hoy al país de cara al referéndum sobre la LUC?

R: Creo que esta instancia tiene una gran ventaja y una gran desventaja. Lo positivo es que le recuerda a quienes hoy ejercen el poder que el pueblo los está controlado y que se deben a él y a su voto. La desventaja es que el referéndum paraliza al sistema político que está concentrado en esa instancia electoral. Seis meses es mucho tiempo para un gobierno y para un país como Uruguay, más después de una pandemia.

P: Las crecientes divisiones ¿no se acercan a la famosa grieta argentina?

R: No creo que haya una grieta y, por suerte, Uruguay no es comparable con Argentina en ese punto.

P: ¿Qué lugar ocupa en tu trayectoria profesional el libro sobre Sendic?

R: El libro sin duda fue un antes y un después en mi carrera. No solo por el desafío profesional que representó para mí sino también por el impacto que tuvo. Son cosas que, si te pasan, te pasan una vez en la vida. Y a nosotras nos pasó muy jóvenes. Entonces muchas veces nos preguntan ¿y ahora qué? porque nos evalúan con ese hito. Y tiene algo de frustrante también porque es difícil que vuelva a suceder.

P: ¿Cómo influyó haber escrito junto a Patricia Madrid un libro que fue clave en el fin de la vicepresidencia de Sendic ,en tus contactos con el FA,claves por cierto al estar dedicada a política nacional?

R: En su momento y con algunas personas en particular, hubo algún problema. Pero hoy en día no. Tengo muy buen diálogo y respeto con las principales figuras del FA.

Resumiendo

P: ¿Te sentís realizada como periodista?

R: Estoy orgullosa y feliz con mi carrera hasta ahora. Pero esto sigue…

P: ¿Qué otros sueños tenés? ¿Qué otros planes?

R: Soy muy soñadora, inquieta y aventurera así que un montón. Pero ningún plan concreto para contar.

P: ¿Te sentís una mujer realizada? ¿O sos muy joven para ello?

R: ¿Qué es ser una mujer realizada? Soy fiel a lo que siento, vivo del oficio que amo, me manejo con libertad, tengo gente que quiero y me quiere. Me han pasado cosas, como este viaje a Israel, que me hacen sentir afortunada. La felicidad para mí son momentos, y yo la verdad que en mi vida he tenido unos cuantos.