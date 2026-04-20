Las claves del nuevo equilibrio en Medio Oriente

Una mirada distinta sobre el actual escenario en Medio Oriente: más que victorias definitivas, lo que predomina son pausas tácticas en un equilibrio frágil e inestable. Entre treguas que no implican paz, presiones cruzadas y desconfianza persistente, la región transita una etapa en la que ninguna de las partes busca una guerra abierta, pero tampoco logra consolidar una solución duradera.

Los diálogos liderados por Estados Unidos, bajo la dirección del presidente Donald Trump, reflejan lo que muchos analistas han señalado, más allá de su postura a favor o en contra del ataque: la necesidad de considerar una perspectiva diferente del enemigo.

La estrategia bélica occidental no es compatible con la lógica de desgaste propia de Oriente Medio, donde la resistencia cumple un rol central en la preservación del honor. Si no se alcanza el objetivo principal eliminar definitivamente la amenaza del gobierno revolucionario de Irán, cualquier victoria resulta insuficiente, ya que no garantiza seguridad.

La presión militar impulsada por Donald Trump puede interpretarse, en cierto sentido, como efectiva: logró forzar a Irán a aceptar un alto el fuego. Sin embargo, considerar ese resultado como una victoria definitiva sería una lectura incompleta.

En Oriente Medio, un alto el fuego no siempre equivale a paz ni a rendición. En la tradición estratégica de la región existe el concepto de hudna, una tregua temporal que no implica el fin del conflicto, sino una pausa para reorganizarse y ganar tiempo. Desde esta perspectiva, el alto el fuego iraní no necesariamente indica un cambio estructural, sino una adaptación táctica. Mientras que en Occidente estas instancias suelen interpretarse como avances hacia la resolución del conflicto, en la región tienden a entenderse como etapas dentro de una confrontación más prolongada.

Para comprender esta dinámica, es necesario revisar qué entendemos hoy por “victoria”. Las academias militares modernas retoman, entre otros, al teórico prusiano Carl von Clausewitz, quien definía la guerra como la continuación de la política por otros medios. Bajo esta lógica, la victoria clásica se compone de dos elementos: el control del territorio y la percepción de triunfo. Es decir, cuando un ejército ocupa una zona, el enemigo se retira o se rinde, y ese dominio se consolida tanto material como simbólicamente.

Sin embargo, las guerras contemporáneas rara vez responden a ese esquema. Hoy suelen comenzar desde el aire, con ataques dirigidos a infraestructura crítica plantas energéticas, sistemas de misiles, centros de desarrollo nuclear o estructuras de poder. El objetivo no siempre es ocupar territorio de inmediato, sino debilitar al adversario hasta forzar un cambio estratégico o político.

Los conflictos recientes en Gaza y el Líbano ilustran esta transformación. En Gaza, el combate terrestre comenzó solo después de una fase inicial de ataques a distancia, lo que incluso postergó la discusión sobre la victoria. En el sur del Líbano, la presencia militar en profundidad convivía con una paradoja: mientras se alcanzaban posiciones estratégicas, crecían las presiones internacionales por un alto el fuego. La evacuación masiva de población civil en ciertas zonas puede interpretarse como un logro táctico, pero no necesariamente como una victoria decisiva.

La reacción iraní también adquiere otra dimensión bajo esta lógica. Frente a daños significativos en infraestructura energética, petroquímica y logística, Teherán evitó una confrontación total inmediata y optó por calibrar sus movimientos: al percibir un umbral crítico de deterioro, respondió con una ofensiva puntual como una andanada de misiles y luego facilitó un freno en la escalada. Este comportamiento encaja con la lógica de una hudna: resistir, absorber el golpe y ganar tiempo para reconfigurarse.

Así, aunque la presión militar haya generado resultados visibles en el corto plazo, el verdadero desafío es conceptual. Si no se comprende que el adversario opera bajo una noción distinta de guerra y de victoria, existe el riesgo de interpretar pausas tácticas como logros estratégicos. En ese error radica una de las principales dificultades de los conflictos actuales: confundir el cese momentáneo de la violencia con una seguridad duradera.

El fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán marca, además, una nueva fase del conflicto. La cumbre en Islamabad concluyó sin avances, principalmente por las diferencias en torno al programa nuclear iraní, lo que volvió a evidenciar la profunda desconfianza entre ambas partes.

Lejos de aliviar la tensión, la respuesta fue un incremento de la presión. Donald Trump endureció su postura mediante un bloqueo marítimo en el estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio global de petróleo. Irán, por su parte, respondió con amenazas directas, dejando en claro que cualquier intento de asfixiar su economía podría tener consecuencias regionales más amplias.

Este escenario abre distintos caminos posibles: una escalada militar, la reanudación de negociaciones bajo presión o la persistencia de una tregua frágil sin acuerdos de fondo. Por ahora, ninguna de las partes parece buscar una guerra abierta, pero la tensión acumulada sugiere un equilibrio inestable.

En definitiva, la estrategia estadounidense apunta a forzar concesiones en el ámbito nuclear, mientras que Irán combina resistencia y disuasión. En ese cruce, la falta de confianza sigue siendo el principal obstáculo para cualquier resolución duradera.

¿Y qué está pasando con el Líbano?

Una tregua frágil en medio de tensiones profundas

El 16 de abril de 2026, Israel y el Líbano firmaron un alto el fuego mediado por Estados Unidos. Su objetivo principal es detener temporalmente los combates y abrir una ventana de diálogo durante un período de diez días, con la intención de alcanzar un acuerdo más amplio y duradero.

Sin embargo, este escenario relativamente positivo convive con limitaciones importantes que no siempre se consideran.

Hezbolá es, además de un actor armado, un actor político formal dentro del sistema libanés, con fuerte representación en la comunidad chiita. En las últimas elecciones consolidó su posición mediante alianzas con otros partidos, como el Movimiento Amal y sectores del Movimiento Patriótico Libre, lo que le permitió mantener influencia en el Parlamento. Por ello, una parte significativa del sistema político libanés tiene interés en preservar cierto equilibrio en su relación con esta organización.

A esto se suma un elemento clave: Hezbolá no es firmante directo del acuerdo, pese a ser el principal actor armado del conflicto. Esta ausencia limita el alcance real del alto el fuego y pone en duda su sostenibilidad.

Por otro lado, la inestabilidad en el sur del Líbano ha impulsado el desplazamiento de jóvenes chiitas hacia Beirut en busca de mayor seguridad y oportunidades. Este fenómeno ha generado críticas hacia Hezbolá por su incapacidad para garantizar estabilidad en esas regiones. Al mismo tiempo, ha fortalecido el peso demográfico y la capacidad de movilización política de la comunidad chiita en la capital.

Conclusión

El alto el fuego entre Israel y Líbano debe entenderse dentro de una dinámica más amplia de negociaciones en Medio Oriente: avances diplomáticos relevantes, pero profundamente frágiles y condicionados por múltiples actores.

Por un lado, el acuerdo abre canales de diálogo poco frecuentes y ofrece una oportunidad concreta para reducir la violencia. Por otro, su sostenibilidad está limitada por factores estructurales, como la exclusión de actores clave como Hezbolá, la continuidad de operaciones de baja intensidad y la persistente desconfianza entre las partes.

Más que el fin de un conflicto, estos acuerdos funcionan como mecanismos temporales de contención. Su éxito depende no solo de la voluntad de los Estados, sino también de la inclusión de todos los actores relevantes y de la capacidad de transformar estas pausas en procesos políticos más amplios y sostenibles.

En esencia, lo que existe hoy no es una resolución definitiva, sino una pausa inestable que podría evolucionar hacia un proceso más sólido o, en ausencia de avances concretos, derivar nuevamente en una escalada militar.