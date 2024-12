Las cicatrices persistentes de Nova: el trastorno de estrés postraumático y el miedo a los suicidios encienden las alarmas

Muchos de los que sobrevivieron a la masacre de Hamas en la fiesta del desierto fueron testigos de una violencia extrema por parte de los terroristas, incluidas violaciones y mutilaciones. Ahora, están desesperados por recibir más apoyo

Eyal Golan se sentó en una mesa flanqueada por dos árboles de cítricos en el jardín de sus padres en la comunidad pastoral de Porat, una oficina improvisada que, a regañadientes, ha convertido en su centro de mando. Aquí, ha realizado docenas de entrevistas para los medios sobre su hermana Shirel, que se suicidó en la casa familiar el día de su 22 cumpleaños.

Shirel y su novio, Adi Gilad, estaban entre los miles de asistentes al festival de música Supernova que huyeron, cuando los terroristas de Hamás comenzaron a masacrar a los asistentes el 7 de octubre de 2023. De los aproximadamente 4.000 asistentes, 364 fueron asesinados y varias docenas secuestrados en Gaza. Más de 800 personas más en el sur de Israel, en su mayoría civiles, fueron asesinadas en la masacre, y un total de 251 fueron tomadas como rehenes en la Franja de Gaza.

Los que sobrevivieron en el festival Supernova fueron testigos de una violencia extrema, incluidas violaciones y mutilaciones, y experimentaron un trauma intenso después de esperar horas, en muchos casos, para ser rescatados. La familia Golan culpa al gobierno por no hacer lo suficiente para evitar la muerte de Shirel, que se produjo después de una batalla contra el trastorno de estrés postraumático.

Al principio, Golan tuvo que luchar para mantener la campaña mediática durante la shiva, el período de duelo tradicional judío, pero su psicólogo le aseguró que al hablar, estaba canalizando su dolor hacia un propósito.

“Haré todo lo posible para ser su voz y la voz de sus amigos que aún viven”, dijo.

Según todos los informes, esos amigos siguen luchando, más de un año después del día más mortífero de Israel. Si bien los informes virales de docenas de suicidios entre los sobrevivientes de Supernova no están confirmados, los sobrevivientes, sus familias y los defensores de la salud mental dicen que Israel enfrenta una crisis en lo que respecta a la salud mental de quienes lograron salir de los campos de exterminio de Supernova.

Un sobreviviente de Supernova que pidió ser identificado solo por sus iniciales G.N. dijo que sabía de “al menos otros tres que muy probablemente intentarán suicidarse pronto”.

“Hay tantos que técnicamente todavía están vivos, pero que básicamente murieron el 7 de octubre”, dijo.

El gobierno ofreció inicialmente 12 sesiones de terapia para los sobrevivientes de Supernova, y luego aumentó la cantidad a 48, después de que SafeHeart, un grupo formado por terapeutas voluntarios después del ataque del 7 de octubre que ha tratado a más de 3.000 sobrevivientes, presionara y dijera que incluso 48 sesiones «no alcanzan para lo que realmente se necesita».

En una declaración emitida después de la muerte de Shirel Golan, SafeHeart pidió a las autoridades israelíes que hicieran más. «La familia de Shirel tiene razón: el gobierno debe intensificar y hacer más», dijo.

Shirel Golan fue hospitalizada dos veces debido a sus síntomas de TEPT. Pero dos meses antes de su muerte, dejó de salir de la casa, se negó a buscar tratamiento y, en los días previos, «se cerró por completo», dijo su hermano.

Golan advirtió que sin apoyo de salud mental adicional y oportuno, los afectados por el ataque del 7 de octubre corren el riesgo de convertirse en otra «generación perdida», una generación marcada por la guerra y plagada de desilusión generalizada y una sensación de pérdida existencial.

“Vimos lo que ocurrió debido a la generación perdida de Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Resultó en la peor calamidad que le ha sobrevenido al pueblo judío”, dijo.

Golan dijo que muchos familiares de los sobrevivientes de la Supernova han expresado su temor de dejar a sus hijos solos, preocupados por la posibilidad de que intenten suicidarse. “He escuchado a innumerables padres decirme que no pueden dejar a sus hijos solos ni un segundo, porque el tratamiento que están recibiendo simplemente no es suficiente”.

Golan afirmó que se habían producido varios suicidios entre la comunidad Supernova, citando una estimación de que el de su hermana era el número 53. En una audiencia de la Knesset en abril, el superviviente de Supernova Guy Ben Shimon hizo acusaciones similares, diciendo que, a fecha de febrero, había habido “casi 50 suicidios entre los supervivientes de Nova” y añadiendo que la cifra probablemente había aumentado desde entonces.

Pero la cifra fue ferozmente cuestionada por los funcionarios del Ministerio de Sanidad en la misma audiencia, y Gilad Bodenheimer, director de la división de salud mental del ministerio, dijo que conocían “sólo unos pocos casos de suicidio”. El ministerio también dijo al periódico Haaretz que, basándose en sus registros, la muerte de Shirel es el único caso confirmado de suicidio entre los supervivientes de Supernova hasta la fecha.

Ni Bodenheimer ni el Ministerio de Sanidad respondieron a las peticiones de comentarios sobre las discrepancias entre la estimación de Bodenheimer de varios suicidios, la afirmación del Ministerio de Sanidad de que sólo se produjo uno y los relatos de segunda mano de algunos miembros de la comunidad Supernova de que hubo muchos más.

“Al gobierno le interesa mantener en secreto el número de suicidios. No quieren que se propague”, dijo Daniel Sharabi, un sobreviviente de Supernova que salvó docenas de vidas en la fiesta administrando primeros auxilios y disparando a los terroristas desde un tanque abandonado y que desde entonces ha creado una organización sin fines de lucro para apoyar a sus compañeros sobrevivientes. Sharabi dijo que un miembro de un grupo de padres de sobrevivientes de Supernova le había dicho que había habido “decenas de casos” de suicidio, pero dijo que personalmente no estaba al tanto de ninguno.

Efrat Atun, directora ejecutiva de SafeHeart, dijo que no sabía de más suicidios aparte del de Shirel. En una audiencia en la Knesset a principios de este mes, censuró a un legislador por decir que hubo más de 10 suicidios en la comunidad de Nova, calificándolo de “irresponsable”.

En la misma audiencia, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Bienestar Social advirtieron que había al menos 30 sobrevivientes de Supernova considerados de muy alto riesgo de suicidio. Más de 100 estaban actualmente hospitalizados en instituciones de salud mental, dijeron los ministerios, pero Atun dijo que el número estaba más cerca de 150.

Mark Weiser, director de la división psiquiátrica del Centro Médico Sheba, que ha investigado a los sobrevivientes de Supernova, advierte contra la simplificación excesiva del suicidio, que describe como “raro y multifactorial”, atribuyéndolo a un solo evento traumático.

Explicó que, con unas 4.000 personas que asistieron a la fiesta Supernova, era razonable esperar que varios cientos se vieran afectados significativamente por el trauma. De ellos, alrededor del cinco por ciento (o aproximadamente 200 personas) podrían ser los que más sufran, una cifra que coincide con lo que se observa normalmente en los supervivientes de traumas.

“Si varios de ese 5% son suicidas y consumen demasiado alcohol y drogas porque tienen dificultades para lidiar con estos problemas, esas son cifras que tienen sentido”, dijo.

Definir las cifras de TEPT en la población general es un desafío, con hallazgos que varían ampliamente. Un estudio estimó que más de medio millón de israelíes corren el riesgo de desarrollar TEPT, mientras que otro situó la cifra en 30.000. Los datos de las secuelas inmediatas de los acontecimientos traumáticos ofrecen información sobre lo que se puede esperar con el tiempo. Por ejemplo, después del 11 de septiembre, un alto porcentaje de neoyorquinos exhibieron síntomas postraumáticos. De manera similar, un estudio publicado en EClinicalMedicine de The Lancet encontró que la prevalencia del TEPT y la depresión entre todos los israelíes en las semanas posteriores al 7 de octubre casi se duplicó, en comparación con las cifras registradas dos meses antes del ataque.

Según Weiser, la psiquiatría permite diferentes interpretaciones del trauma: por ejemplo, una perspectiva es que, por mucho que un solo acontecimiento traumático sea dañino, la exposición repetida puede conducir a la desensibilización; Otra visión es que el estrés repetido es en realidad más dañino que una única experiencia traumática.

“Puedo interpretar todo de una manera y luego darle la vuelta exactamente al revés. Pero si me preguntas mi opinión, la primera es la verdadera”, dijo. “La primera vez que sonó la sirena de alerta aérea, fue realmente bastante aterrador. Pero después de la duodécima vez, sigues adelante”.

Si bien Weiser no minimizó la tremenda presión sobre el sistema de salud, citando el creciente número de israelíes que buscan tratamiento psicológico y recetas de medicamentos contra la ansiedad, enfatizó que la mayoría de los israelíes, incluidos los propios sobrevivientes, superan el trauma.

“La mayoría de las personas que experimentan estresores severos se adaptan. Estamos programados para hacerlo”, dijo.

Atun rechazó las comparaciones con el 11 de septiembre porque los eventos en Israel estaban en curso. “Este no es un evento que sucedió y terminó. No es como un ataque terrorista donde explota un autobús y luego se acabó”, dijo. “Es muy difícil medir cuántos están traumatizados porque la gente todavía está en el 7 de octubre. Todavía hay rehenes. Hay misiles. “Hay guerra.”

Pero, dijo, no está de acuerdo con la idea de que el TEPT esté disminuyendo con el tiempo, y señaló que en los últimos meses, SafeHeart experimentó un “enorme aumento” en las derivaciones, comenzando con la ejecución de seis rehenes, cinco de los cuales eran sobrevivientes de Supernova, y continuando durante un período de dos meses de aniversarios relacionados con el 7 de octubre, yahrzeits y días conmemorativos.

“Los casos están empeorando cada vez más”, dijo Atun.

Un video de la amiga de Shirel, Yael Tobol, se volvió viral en las redes sociales después de que ella afirmara que “podría ser el próximo caso” de suicidio. Tobol le dijo a la emisora ​​pública Kan que había intentado ser hospitalizada, pero fue rechazada.

Mientras tanto, G.N. ha estado trabajando como voluntaria con el grupo fundado por Daniel Sharabi y su hermano Neria, también un sobreviviente de Supernova.

Sharabi, cuyo mejor amigo, Yosef Haim Ohana, fue secuestrado en el festival y todavía está como rehén en Gaza, dijo que se sintió inspirado a crear la organización sin fines de lucro, llamada «Un futuro para los sobrevivientes y los heridos», después de que otro amigo cercano intentara suicidarse.

La organización sin fines de lucro, que cuenta con 70 voluntarios, ha apoyado la recuperación mental de más de 700 sobrevivientes de Supernova con una variedad de servicios sociales, económicos y de salud mental, que incluyen asesoramiento sobre traumas, ayuda financiera, actividades de desarrollo comunitario y ayuda para la reinserción en la fuerza laboral.

Sharabi describió cómo las vidas de muchos sobrevivientes se habían desmoronado, dejándolos sin estructura, esperanza o la capacidad de lidiar con desencadenantes constantes e incertidumbre sobre el futuro, una lucha que, en muchos casos, se ve agravada por el uso de drogas, intensificando los sentimientos de disociación y desesperación. “Las drogas, especialmente los psicodélicos, pueden crear un gran desorden en el proceso de recuperación”, dijo. “Es necesario ser una persona estable y saludable para realizarlas. Una curación como esta debe realizarse sin drogas, porque solo amplifican todo”.

La excepción, señaló Sharabi, es en un entorno clínico controlado, donde se ha demostrado que los psicodélicos tienen un efecto potencialmente paliativo sobre el trauma. Sharabi espera asociarse con especialistas en trauma para ofrecer terapia asistida con ketamina que se sume a las otras terapias para el trauma (incluida la EMDR) que su grupo ya ofrece.

Cientos de sobrevivientes de los ataques del 7 de octubre, incluidos los sobrevivientes de Supernova, también están programados para participar en un ensayo clínico que utiliza psicoterapia asistida con MDMA en la división de Weiser en el Centro Médico Sheba.

Sharabi dijo que él y su hermano habían «encontrado la misión de nuestra vida» con la organización sin fines de lucro. Pero si bien dejó su trabajo en el Ministerio de Defensa de Israel para dedicarse a ello a tiempo completo, recientemente tomó la decisión de comenzar sus estudios universitarios en una universidad israelí.

«Sentí que necesitaba algo más, alejarme del enfoque constante en el trauma. Porque si te envuelves demasiado en él, corres el riesgo de perderte por completo», dijo.

La Fundación Tribe of Nova, fundada por los organizadores del festival Supernova, también apoya a los sobrevivientes y sus familias, ofreciendo servicios de salud mental, talleres terapéuticos y otros eventos comunitarios semanales que brindan un espacio para la curación a través de experiencias compartidas.

El cofundador Raz Malka explicó que la organización sin fines de lucro surgió de dos conclusiones fundamentales: que solo los sobrevivientes podían comprender plenamente el trauma de los demás y que las autoridades simplemente no estaban preparadas para la escala de nuevas víctimas que necesitaban atención.

“No culpo al estado. Hay demasiadas personas que necesitan ayuda y, aunque no faltara presupuesto, simplemente no hay suficientes profesionales”, dijo. “Trabajamos las 24 horas del día y aún no es suficiente. Ayudas a una persona y aparecen otras tres”.

Malka dijo que no conocía personalmente a nadie que se hubiera suicidado.

Algunos sobrevivientes han optado por evitar los tratamientos psicológicos convencionales. Tribe of Nova, por ejemplo, tiene un departamento deportivo dedicado que ofrece de todo, desde equitación hasta baloncesto y ping pong.

“Antes de que comenzáramos el departamento deportivo, había sobrevivientes que no habían salido de sus hogares durante meses”, dijo Malka. “Con un grupo tan grande y diverso, necesitamos tantas soluciones como sea posible”.

A principios de este mes, el equipo de fútbol de la fundación compitió en un torneo contra equipos de otros grupos en dificultades, incluidos los kibutzim devastados, los soldados heridos y los norteños desplazados.

Otros prefieren buscar apoyo y apoyo a través de vías espirituales. En un retiro reciente organizado por el grupo de extensión ortodoxo haredí Kesher Yehudi, celebrado durante Simhat Torá (la fecha que también marca el primer aniversario hebreo del 7 de octubre), Osher Daniel dijo que la mayor fuerza que obtuvo fue su conexión con Dios.

“Más que fe en Dios, es tener la fe en que Él existe en cada uno de nosotros y actuar en consecuencia”, dijo.

La fundadora y directora ejecutiva de Kesher Yehudi, Tzili Schneider, enfatiza, sin embargo, que la misión del grupo no es terapéutica.

“No somos terapeutas ni trabajadores sociales, y no afirmamos tener experiencia en el trastorno de estrés postraumático ni en su tratamiento”, dijo. “Empatizamos (todo el país está traumatizado en algún nivel), ofrecemos compasión, amor y unión. Los sobrevivientes de Nova nos dicen a menudo que esto los ayuda, que ayuda con su proceso de curación, lo cual es maravilloso”.

Osher Daniel también ha comenzado su propio proyecto, emparejando a los sobrevivientes de Supernova para que se comprometan a realizar llamadas telefónicas semanales para apoyarse mutuamente. “¿Quién sabe si simplemente con registrarnos, podríamos evitar que alguien, Dios no lo quiera, se quite la vida?”.

Su misión se hace eco de la de Eyal Golan, quien, desde su oficina en el jardín, se comprometió a honrar la memoria de su hermana creando conciencia para evitar más pérdidas entre la comunidad de Supernova. “Si logro salvar a solo uno de ellos, habré hecho suficiente”, dijo.