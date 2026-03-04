Lamentable ceguera del PIT-CNT ante la guerra

En esta columna, se cuestiona con firmeza la postura del PIT-CNT, señalando una profunda incoherencia entre los principios históricos de la izquierda y la defensa explícita o el silencio frente a regímenes que violan sistemáticamente los derechos humanos.

Siempre pensamos que los valores más puros deben estar en la izquierda, en quienes se dicen comprometidos con la lucha por la justicia, los derechos humanos, la igualdad y el bienestar de los hombres, especialmente de los más desprotegidos. Pero eso es relevante sólo si se trata de una verdadera izquierda, no de etiqueta sino de acción, una izquierda que realmente actúe de acuerdo a esos valores.

Pero cuando vemos al PIT-CNT una y otra vez ubicándose del lado equivocado de la historia, no dejamos de sorprendernos, aunque a esta altura deberíamos estar curados de espanto. Lo hicieron con los terroristas de Hamas, demonizando siempre a Israel por defenderse, sin condenar nunca el abuso por parte de Hamas de la población palestina, sus escuelas y hospitales para fines terroristas. Y ahora lo vuelven a hacer con Irán.

No vamos a reproducir aquí sus comunicados. Pueden acceder a ellos a través de las redes sociales.

¿Cómo puede alguien que se precie de ser un símbolo de la izquierda uruguaya salir a defender al régimen más reaccionario del mundo, la teocracia iraní?

Digamos que dejamos de lado el hecho que el Irán de los Ayatolas es el único país del mundo que llama a borrar a otro país, Israel, de la faz de la Tierra. O sea, no es algo insignificante. Pero digamos que dejamos eso de lado por un momento. ¿Cómo es que nunca tuvieron nada que decir sobre la represión de la población iraní? No sólo en enero, cuando el régimen asesinó a 32.000 ciudadanos que habían salido a protestar, sino antes, durante los 47 años en los que colgó homosexuales en las plazas, torturó, encarceló y mató a disidentes por pensar distinto y a mujeres por llevar mal puesto el hijab?

Realmente cuesta entenderlo.

¿Apelar al Derecho internacional cuando se trata de eliminar a ese régimen asesino? Nunca dijeron nada sobre la violación del Derecho internacional y de los derechos humanos más básicos violados por el régimen iraní? ¿Ahora se acuerdan?

Nadie espera que el PIT-CNT salga a elogiar a Trump o Netanyahu. Pero lo más digno que podrían hacer, al ver que los iraníes en Irán y los exilados iraníes en el exterior celebran lo que está ocurriendo, sería, al menos, quedarse callados.

Israel no tenía que esperar que Irán le vuelva a atacar. Bien hizo al adelantarse para tratar de socavar sus capacidades militares. De lo contrario, habría actuado en forma suicida. Israel tenía todo el derecho de atacar a los Ayatolas, así como los Aliados lo tenían para atacar a Hitler. Es cuestión de supervivencia y del deseo más natural de la humanidad: vivir en paz.