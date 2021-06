La Yihad implacable de Hamas

Hatzad Hasheni- por Prof. Efraim Karsh (BESA)

¿Saben los partidarios de Hamas en Occidente lo que realmente representa esta organización? La realidad es que Hamas no es un movimiento de liberación en busca de una nación palestina. Sino que, busca la destrucción de Israel y el establecimiento de un estado islámico sobre sus ruinas.

Si bien muchos en Occidente se apresuraron a condenar a Israel por su respuesta a los ataques de Hamas a sus centros de población, deben enfrentar el hecho que no hay diferencia entre el compromiso de la organización terrorista islamista con la destrucción de Israel y sus planes para Occidente. Como su líder Khaled Mash’al advirtió a las naciones occidentales en medio de la crisis mundial por las descripciones satíricas de Muhammad en un periódico danés: “Por Alá, serás derrotado … Mañana lideraremos el mundo, si Alá quiere.«

LOS PUNTOS DE VISTA ISLÁMICOS Y TRADICIONALES RECHAZAN LA NOCIÓN DE ESTABLECER UN ESTADO PALESTINO INDEPENDIENTE … EN EL PASADO, NO HABÍA UN ESTADO PALESTINO INDEPENDIENTE … ESTA ES UNA TIERRA SANTA. NO ES PROPIEDAD DE LOS PALESTINOS NI DE LOS ÁRABES. ESTA TIERRA ES PROPIEDAD DE TODOS LOS MUSULMANES EN TODAS PARTES DEL MUNDO … [POR LO TANTO] NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO ES ESTABLECER UN GRAN ESTADO ISLÁMICO, YA SEA PANÁRABE O PANISLÁMICO.

Entender esto deja en claro que el combate más reciente, en el que se han disparado miles de cohetes y decenas de muertos, tiene poco que ver con la liberación de los palestinos de la dominación israelí. En cambio, se inspira en la idea de liberar Tierra Santa de Israel.

La violencia tiene aún menos que ver con la supuesta amenaza a la mezquita de al-Aqsa, y mucho menos con los procedimientos judiciales para desalojar a seis familias palestinas de residencias ocupadas ilegalmente en el barrio de Sheikh Jarrah en Jerusalén.

Durante más de un siglo, los líderes palestinos han utilizado repetidamente el Monte del Templo, o al-Haram al-Sharif, como lo conocen los musulmanes, como su principal grito de guerra por la violencia antijudía. El Mufti de Jerusalén Hajj Amin Husseini, líder de los árabes palestinos desde la década de 1920 hasta finales de la de 1940 y colaborador cercano de Adolf Hitler en Oriente Medio, aprovechó un evento religioso judío cerca del Muro de los Lamentos en 1929 para desencadenar masacres en todo el país que provocaron la muerte de 133 judíos. Setenta y un años después, Yasser Arafat aprovechó la visita de Ariel Sharon al Monte del Templo para librar una guerra de terror meticulosamente preparada, expresamente eufemizada como la «Intifada de al-Aqsa», que duró cuatro años y enfrentó a palestinos e israelíes en su conflicto más sangriento. desde 1948.

Cuando Mahmoud Abbas, sucesor de Arafat como presidente de la OLP y presidente de la Autoridad Palestina, recientemente canceló las primeras elecciones en 15 años —por temor a que Hamás pudiera tomar el control una vez más— el grupo islamista rápidamente jugó la carta de triunfo de Jerusalén. Primero, Hamas atrajo a miles de alborotadores al Monte del Templo usando la mentira ancestral de una amenaza judía inminente a la Mezquita. Luego disparó una andanada de cohetes contra ciudades israelíes cercanas a Gaza con el falso pretexto de proteger a los alborotadores de Jerusalén.

La respuesta moderada de Israel indicó una clara renuencia a escalar. El gobierno utilizó una fuerza mínima para contener a los alborotadores del Monte del Templo. Pero Hamas subió la apuesta y amenazó con un ataque con misiles sobre Jerusalén. El grupo terrorista exigió la retirada de las fuerzas israelíes y el cese de los procedimientos judiciales de Sheikh Jarrah.

Ningún estado soberano puede aceptar un dictado de una organización terrorista, especialmente uno comprometido con su destrucción. Y dado que un estado liberal no puede ordenar a su poder judicial que cese una audiencia judicial por razones políticas, Israel se negó y Hamas cumplió su amenaza. El 10 de mayo, bombardeó la Ciudad Santa mientras los israelíes celebraban el Día de Jerusalén. Este ataque armado contra la capital de la nación no dejó al gobierno de Israel más remedio que responder con firmeza. Después de todo, ¿Qué más se puede hacer cuando los terroristas intentan matar a sus ciudadanos?

Lo que hizo que esta última conflagración fuera particularmente traumática para los judíos israelíes no fueron los misiles de Hamas, sino la ola de violencia desatada por sus compatriotas árabes en apoyo de Hamas. Las ciudades de Jaffa, Haifa, Acre, Ramla y Lod, alguna vez consideradas vitrinas de la coexistencia árabe-judía, fueron sacudidas por la violencia masiva y el vandalismo. Se incendiaron sinagogas y seminarios religiosos y se profanaron rollos de la Torá. Los coches fueron apedreados e incendiados, los establecimientos privados fueron saqueados y las arterias de transporte fueron bloqueadas, cortando localidades judías. Multitudes de árabes empuñando barras de hierro, cócteles molotov, piedras e incluso armas de fuego vagaban por las calles en busca de víctimas judías. Los residentes judíos fueron atacados en sus hogares, a veces con armas de fuego, por vecinos árabes con los que habían convivido pacíficamente durante décadas.

Reacios a reconocer esta erupción volcánica por lo que es y lo que presagia (una insurrección nacionalista / islamista que rechaza el estatus de minoría árabe en el estado judío), los medios de comunicación israelíes y las clases parlantes rápidamente atribuyeron el repunte de la violencia a la supuesta discriminación y marginación de larga data de la minoría árabe de los Estados Unidos. Pero la idea de discriminación no podría estar más lejos de la verdad. ¿Por qué? Porque los disturbios se produjeron después de una década de inversiones gubernamentales sin precedentes en barrios y negocios árabes, incluido un programa de ayuda socioeconómica de 15.000 millones de shekels (3.800 millones de dólares).

Por supuesto, muchos árabes israelíes todavía estarían contentos de seguir adelante con sus vidas y aprovechar las libertades y oportunidades que les brinda Israel, sin importar cuánto puedan resentir su condición de minoría en un estado judío. Sin embargo, desde el comienzo del conflicto árabe-israelí hace un siglo, la sociedad árabe palestina siempre ha estado dirigida por líderes extremistas. También ha sido influido por una minoría militante lo suficientemente grande como para imponer su voluntad a la mayoría silenciosa a costa de repetidos desastres.

No menos irritantes son los festivales de odio antiisraelíes que surgen con repugnante regularidad en las ciudades occidentales cada vez que el estado judío responde con fuerza al terrorismo palestino. Si no fuera tan espantoso, uno podría maravillarse de la ironía de las democracias occidentales que envían sus ejércitos para luchar contra los terroristas de al-Qaeda e ISIS a miles de kilómetros de distancia mientras permiten que hordas de «manifestantes» violentos y odiosos se dirijan a sus calles para demonizar a un compañero. La democracia occidental lucha contra una organización terrorista yihadista en su propia puerta, una que está comprometida no solo con la destrucción total de un miembro de larga data de la comunidad internacional, sino también con la hegemonía islámica global, al igual que su pagador iraní.

Como dijo Khaled Mash’al, antiguo líder de Hamas, en 2006, cuando una ola de violencia musulmana se extendió por todo el mundo en respuesta a las descripciones satíricas de Mahoma en un periódico danés:

POR ALLAH, SERÁS DERROTADO … DATE PRISA Y DISCÚLPATE CON NUESTRA NACIÓN, PORQUE SI NO LO HACES, TE ARREPENTIRÁS … MAÑANA, NUESTRA NACIÓN SE SENTARÁ EN EL TRONO DEL MUNDO. ESTO NO ES UN PRODUCTO DE LA IMAGINACIÓN, SINO UN HECHO. MAÑANA LIDERAREMOS EL MUNDO, SI ALLAH QUIERE.

Las palabras de Mash’al dejan en claro que no hay diferencia entre el compromiso de Hamas con la destrucción de Israel y los planes de los islamistas para Occidente. Imaginar que se puede apaciguar o desviar a Hamás es cometer un gran error. Las democracias occidentales deben apoyar a Israel y estar preparadas para llamar a Hamás por lo que es.

Ésta es una versión ampliada de un artículo publicado en The Spectator el 22 de mayo .

El profesor Efraim Karsh es director del Centro Begin-Sadat de Estudios Estratégicos, profesor emérito de Estudios del Medio Oriente y el Mediterráneo en el King’s College de Londres y editor del Middle East Quarterly .

Traducido para Porisrael.org y Hatzadhasheni.com por Dori Lustron