La visita de Modi convierte a India en un aliado estratégico de Israel

El Primer Ministro de la India, Narendra Modi, llega a Israel esta semana para una visita de estado, su segunda visita al país y un raro momento de alto nivel en la relación bilateral entre ambos países. Crédito foto: Adnan Abidi/Reuters

La Oficina del Primer Ministro de la India dijo que se espera que Modi y el Primer Ministro Benjamin Netanyahu revisen el progreso en la asociación estratégica India-Israel y discutan los próximos pasos en defensa y seguridad, ciencia y tecnología, innovación, agricultura, gestión del agua, comercio, economía y lazos entre personas. También se espera que Modi se reúna con el Presidente Isaac Herzog.

En noviembre, el Ministro de Comercio de la India, Piyush Goyal, visitó Israel y firmó los Términos de Referencia para comenzar negociaciones estructuradas para un acuerdo de libre comercio India-Israel. La Oficina de Información de Prensa de la India describió la firma como un hito significativo y reportó más de 250 reuniones B2B durante la visita, junto con foros que reunieron a líderes empresariales y gubernamentales de ambos lados.

En septiembre, India e Israel también firmaron el Acuerdo de Inversión Bilateral en Nueva Delhi. El Ministerio de Finanzas de la India dijo que el acuerdo estaba diseñado para proporcionar una mayor certeza y protección a los inversores, incluida la resolución de disputas basada en arbitraje, al tiempo que se preservaban los derechos regulatorios de los estados. También señaló que las inversiones bilaterales entonces ascendían a unos $800 millones y destacó áreas de cooperación como fintech, infraestructura, regulación financiera y pagos digitales.

La agricultura, uno de los pilares más antiguos y prácticos de la relación, también avanzó en 2025. En abril, India e Israel firmaron un acuerdo de cooperación agrícola y un plan de trabajo, con el gobierno de la India destacando el trabajo conjunto en seguridad alimentaria, semillas, tecnologías post-cosecha y expansión de Centros de Excelencia. El Ministerio de Agricultura de la India también dijo que la red incluía 43 Centros de Excelencia, con 35 completamente funcionales en toda la India.

El concepto más amplio del Corredor Económico India-Medio Oriente-Europa (IMEC), anunciado por primera vez en el G20 en 2023 por India, Estados Unidos, Estados europeos clave y socios del Golfo, sigue siendo parte del mapa a largo plazo que conecta a India con Europa a través de Medio Oriente. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la India ha descrito los componentes básicos del corredor hacia el este y el norte en respuestas parlamentarias oficiales.

La cooperación en seguridad sigue siendo central. SIPRI informó en 2025 que Israel fue el octavo exportador de armas más grande del mundo en 2020-24 y que India fue el mayor importador de armas israelíes, representando el 34% de las exportaciones israelíes en ese período.

Momento de tratar a India como una prioridad estratégica de primer nivel

Israel ha tratado a India como un amigo importante durante años. La visita de Modi es el momento de tratar a India como una prioridad estratégica de primer nivel.

La relación tiene confianza, historia y química política. También tiene una debilidad recurrente: una ejecución insuficiente en relación con su potencial. Israel e India saben cómo firmar acuerdos marco. Ahora necesitan construir a mayor escala.

Esa escala debe ser primero económica, porque la economía crea estabilidad cuando la política se vuelve ruidosa. Israel debería presionar por victorias rápidas y prácticas mientras continúan las negociaciones para un acuerdo de libre comercio: acceso más fácil al mercado en sectores ya discutidos por ambos gobiernos, pilotos de innovación conjunta, mejores canales de financiamiento y aprobaciones más rápidas para empresas israelíes que puedan ofrecer soluciones en agua, ciberseguridad, agritech, tecnología sanitaria e infraestructura a la escala india. Uno de los pocos lugares donde la ingeniosidad israelí puede tener un impacto a nivel de población es India.

El caso geopolítico es igualmente sólido: una asociación más sólida entre India e Israel le da a Jerusalén un anclaje más profundo en Asia y brinda a Nueva Delhi un socio comprobado en tecnología, resiliencia y seguridad bajo presión.

El caso estratégico es aún más amplio que las ventas de defensa. Israel e India deberían expandir el trabajo conjunto en protección de infraestructuras críticas, seguridad de la cadena de suministro, gobernanza de IA para aplicaciones de defensa, resiliencia alimentaria y hídrica, y preparación para emergencias. Estos son los campos que definirán la fortaleza nacional en la próxima década.

También existe un argumento democrático que no debe pasarse por alto. India e Israel son países muy diferentes, pero ambos operan bajo un escrutinio implacable y persistentes amenazas de seguridad. Entienden lo que significa gobernar mientras son puestos a prueba. Esa experiencia compartida crea una base para la franqueza estratégica, no solo para las formalidades diplomáticas.

La visita de Modi debería finalizar con declaraciones cálidas. También debería dar inicio a una agenda más ambiciosa.

Si este viaje produce un cronograma para las negociaciones del TLC, un fuerte impulso de inversión y un mecanismo interministerial para rastrear la entrega en sectores clave, tendrá importancia mucho después de que los titulares desaparezcan. Israel e India ya tienen una relación sólida. La tarea de hoy es hacerla significativa a una escala mucho mayor.