La Universidad de Tel Aviv y la ADL publican el Informe anual sobre antisemitismo en el mundo para 2023

Diario Judío México

El Informe anual sobre antisemitismo en el mundo, publicado por la Universidad de Tel Aviv (TAU) y la Liga Antidifamación (ADL), revela que —en comparación con 2022— en 2023 se registró un aumento de decenas de puntos porcentuales en el número de incidentes antisemitas en los países occidentales.

Se registró un aumento especialmente pronunciado tras los atentados del 7 de octubre, pero en los primeros nueve meses de 2023, antes de que comenzara la guerra, también se registró un aumento relativo del número de incidentes en la mayoría de los países con grandes minorías judías, incluidos Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Australia, Italia, Brasil y México.

«El 7 de octubre contribuyó a propagar un incendio que ya estaba fuera de control», afirma el Informe.

Vea el Informe completo en: https://cst.tau.ac.il

Países que registran elevados aumentos

Según el Informe, en Nueva York, la ciudad con mayor población judía del mundo, el Departamento de Policía registró 325 delitos de odio antijudío en 2023 en comparación con los 261 registrados en 2022; la policía de Los Ángeles registró 165 en comparación con 86; y el CPD 50 en comparación con los 39 de 2022. La ADL registró 7.523 incidentes en 2023 frente a los 3.697 de 2022 (y según una definición más amplia aplicada, registró 8.873); el número de agresiones aumentó de 111 en 2022 a 161 en 2023 y los incidentes de vandalismo de 1.288 a 2.106.

Según los datos recopilados por el Informe a través de organismos gubernamentales, autoridades policiales, organizaciones judías, medios de comunicación y trabajo de campo, otros países también experimentaron aumentos drásticos en el número de ataques antisemitas.

En Francia, el número de incidentes aumentó de 436 en 2022 a 1.676 en 2023 (el número de agresiones físicas pasó de 43 a 85);

En el Reino Unido, los incidentes aumentaron de 1.662 a 4.103 (las agresiones físicas pasaron de 136 a 266);

En Argentina, los incidentes aumentaron de 427 a 598;

En Alemania, los incidentes aumentaron de 2.639 a 3.614;

En Brasil, el total de incidentes pasó de 432 a 1.774;

En Sudáfrica, el total de incidentes pasó de 68 a 207;

En México, los incidentes aumentaron de 21 a 78;

En los Países Bajos, los incidentes aumentaron de 69 a 154;

En Italia, los datos aumentaron de 241 a 454;

En Austria, el total de incidentes pasó de 719 a 1.147.

Australia registró 622 incidentes antisemitas en octubre y noviembre de 2023, en comparación con 79 durante el mismo período en 2022.

Los incidentes antisemitas aumentaron desde antes del 7 de octubre

Mientras que los aumentos drásticos en comparación con 2022 corresponden en gran medida al periodo posterior al 7 de octubre, el Informe subraya que la mayoría de los países con grandes minorías judías vieron aumentos relativos también en los primeros nueve meses de 2023, antes de que comenzara la guerra.

Por ejemplo, en Estados Unidos, los datos de la ADL (basados en la definición menos amplia para incidentes antisemitas) señalan un aumento de los 1.000 incidentes en octubre-diciembre de 2022 a 3.976 en el mismo periodo de 2023, pero también un aumento de 2.697 incidentes entre enero-septiembre de 2022 a 3.547 en el mismo periodo de 2023 (el Departamento de Policía de Nueva York registró un descenso en ese periodo, mientras que la policía de Los Ángeles registró un aumento).

En Francia, el número de incidentes entre enero y septiembre de 2023 pasó de 329 en el mismo periodo de 2022 a 434; en Gran Bretaña, pasó de 1.270 a 1.404. En Australia, se registraron 371 incidentes entre enero y septiembre de 2023, frente a los 363 del mismo periodo de 2022. En cambio, en Alemania y Austria, donde se aplican programas nacionales de lucha contra el antisemitismo, se registraron descensos.

Profesor Shavit: «Preocupación por que descienda el telón sobre la vida judía en Occidente»

Según el profesor Uriya Shavit, director del Centro para el Estudio del Judaísmo Europeo Contemporáneo y del Instituto Irwin Cotler, “no estamos en 1938, ni siquiera en 1933. Sin embargo, si las tendencias actuales continúan, el telón descenderá sobre la capacidad de llevar una vida judía en Occidente —llevar una estrella de David, asistir a sinagogas y centros comunitarios, enviar a los niños a escuelas judías, frecuentar un club judío en el campus o hablar hebreo”.

Shavit afirmó que “Con las amenazas de bomba contra las sinagogas convirtiéndose en algo cotidiano, la existencia judía en Occidente se ve obligada a fortificarse, y cuanto más lo hace, más se socava la sensación de seguridad y normalidad. Lo que la lucha contra el antisemitismo necesita ahora son esfuerzos centrados en los focos del veneno y la presentación de objetivos medibles y alcanzables. Ante todo, hay que poner fin a la realidad en la que las grandes empresas ganan mucho dinero difundiendo mucho odio”.

El profesor Shavit añadió: “La realidad es que Israel, como Estado, está limitado en lo que puede hacer por las comunidades judías. Pero incluso lo poco que se puede hacer no se hace. Israel no tiene un plan estratégico significativo para combatir el antisemitismo basado en las necesidades de las comunidades judías. Los principales aportes del gobierno son declaraciones pomposas e iniciativas esporádicas. La responsabilidad de la lucha contra el antisemitismo debería delegarse en el Ministerio de Asuntos Exteriores, cuyos funcionarios son profesionales que conocen de primera mano a las comunidades judías. El Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo es redundante. Un pequeño ejemplo de hasta qué punto lo es: hace unos meses observamos en otro informe que el enlace proporcionado en su sitio web en inglés para denunciar incidentes antisemitas conduce a una página vacía. Fue noticia en los medios de comunicación. ¿Y qué sucedió? Nada. Nadie se molestó en arreglarlo. Sigue llevando a una página vacía. La negligencia y la falta de profesionalidad no tienen límites”.

Según el profesor Shavit, “uno de los mayores retos de nuestro tiempo es cómo movilizar el apoyo a la lucha contra el antisemitismo sin convertirlo en el definidor de la identidad judía”.

Greenblatt, director de la ADL: “Un tsunami de odio”

El CEO y director nacional de la ADL, Jonathan Greenblatt, dijo: “El horrible ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre fue seguido por un tsunami de odio contra las comunidades judías en todo el mundo. En las calles de Londres, Nueva York, París, Santiago, Johannesburgo y más allá han surgido niveles de antisemitismo sin precedentes. El informe de este año es extraordinariamente alarmante, con niveles documentados de antisemitismo sin precedentes incluso en Estados Unidos, donde en 2023 fuimos testigos del mayor número de incidentes antisemitas jamás registrado por la ADL. Estamos orgullosos de asociarnos con la Universidad de Tel Aviv en este importante informe anual que se utilizará para informar a los gobiernos y a la sociedad civil y ayudará a contrarrestar las tendencias antisemitas”.

En un ensayo especial para el Informe, Greenblatt escribió: “El antisemitismo no es simplemente una cuestión abstracta. Es una amenaza real para la vida judía en Estados Unidos y para los judíos de todo el mundo, y nuestra historia nos enseña que no podemos permitirnos el lujo de ser indiferentes en momentos como este. Eso significa que tenemos que tener las ideas claras sobre las amenazas que enfrentamos y la determinación de hacerles frente”.

Un plan de emergencia del ex ministro de Justicia canadiense

El ex ministro de Justicia y fiscal general de Canadá, Irwin Cotler, ofrece en el Informe un análisis histórico y político del desarrollo del antisemitismo actual y un plan detallado de 11 puntos para combatir globalmente el fenómeno.

Cotler advierte que “la explosión del antisemitismo es una amenaza no solo para los judíos, sino también es tóxica para nuestras democracias, un ataque a nuestra humanidad y una amenaza permanente para la seguridad humana —en una palabra, es el canario ensangrentado en la mina del mal global.

Los judíos solos no pueden combatirlo y mucho menos derrotarlo. Lo que se necesita es un grupo de conciencia —un compromiso y una acción de todo el gobierno y toda la sociedad para luchar contra este odio, el más antiguo y letal de todos”.

El Informe, de 150 páginas, incluye ensayos detallados sobre diferentes países, así como un estudio sobre los perfiles de los promotores de contenidos antisemitas en X (anteriormente Twitter). Los ensayos examinan, entre otras cuestiones, la proliferación de discursos antisemitas en el mundo árabe, Turquía e Irán tras el 7 de octubre y rastrean sus raíces. El Informe sostiene que “cualquier negociación diplomática futura debe dar prioridad a desarraigar el antisemitismo de las sociedades árabes”.

“Lo marginal invade el centro político”

El Informe señala que el discurso de odio ya estaba claro antes de que Israel lanzara su campaña en Gaza, incluso en los principales campus universitarios, por lo que insta a no ver la reciente oleada de antisemitismo como una respuesta emocional a la guerra. “Algunos atacantes antisemitas subrayan que su problema es con Israel, no con los judíos, y luego atacan a judíos e instituciones judías”.

El Dr. Carl Yonker, investigador y director de proyectos del Centro para el Estudio del Judaísmo Europeo Contemporáneo, TAU, quien escribió para el Informe un estudio sobre el antisemitismo en Estados Unidos, dijo: “Contrariamente a la sabiduría convencional, los incidentes posteriores al 7 de octubre también fueron dirigidos desde la extrema derecha en Estados Unidos. Los neonazis, los supremacistas blancos y otros glorificaron a Hamás y utilizaron la guerra para difundir propaganda antisemita y teorías de conspiración según las cuales la crisis hará avanzar la sustitución de la mayoría blanca en Occidente por inmigrantes del Medio Oriente. Los marginales en Estados Unidos están invadiendo el centro político tanto desde la derecha como desde la izquierda, lo que hace que la lucha contra el antisemitismo sea mucho más complicada”.

Los judíos como chivos expiatorios en Rusia

El Informe señala la imposibilidad de hacer un seguimiento confiable de los incidentes antisemitas en Rusia en la actualidad. Un extenso ensayo del Informe examina la retórica antisemita del dictador ruso Putin y los miembros de su régimen. El Informe señala que “A principios de 2023, el Gran Rabino de Moscú en el exilio, Pinchas Goldschmidt, advirtió que los judíos debían abandonar Rusia antes de que los convirtieran en chivos expiatorios. Lamentablemente, 2023 no desmintió las palabras de este sabio y valiente líder religioso”.

Por parte de la Universidad de Tel Aviv, el Informe fue investigado por el Centro para el Estudio del Judaísmo Europeo Contemporáneo con el apoyo de The Adam and Gila Milstein Family Foundation y el Irwin Cotler Institute for Democracy, Human Rights and Justice, con el apoyo de Richard y Elaine Dubrovsky y Sara Vered.