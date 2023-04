La Unión Internacional de Académicos Musulmanes (IUMS) y su llamamiento a la yihad

MEMRI

Financiada y operada por Qatar, y los líderes de Hamás en Qatar llamaron a los palestinos a I’tikaf en la mezquita de Al-Aqsa con la intención de emprender la yihad antes de los enfrentamientos del 5 de abril y declararon el 7 de abril como el ‘Día de la Ira’

El 4 de abril de 2023, los principales líderes de Hamás, se reunieron con el secretario general de la Unión Internacional de Eruditos Musulmanes (IUMS, por sus siglas en inglés), sostenida por Qatar [1]. Entre ellos se encontraban: el jefe de la oficina política de Hamás, Isma’il Haniya, quien también es miembro de IUMS; el líder del movimiento de Hamás en el extranjero, Khaled Mash´al; el miembro del buró político Moussa Abu Marzouq; y el alto funcionario de Hamás, Khalil Al-Hayya. Todos ellos mantuvieron un encuentro con el secretario general de la Unión Internacional de Eruditos Musulmanes, Ali Al-Qaradaghi, y otros funcionarios de la IUMS en Doha, la capital de Qatar. En la reunión, los funcionarios de la IUMS afirmaron su compromiso de apoyar la cuestión palestina y elogiaron el papel desempeñado por Hamás y otras facciones de la resistencia. El IUMS publicó el 3 de abril una fatua que instaba a los palestinos a realizar I’tikaf [2] en la mezquita de Al-Aqsa con la intención de emprender la yihad y declaró el 7 de abril como un «Día de la Ira».

A lo largo de los años, hubo cooperación entre la IUMS apoyada por Qatar y altos funcionarios de Hamás, algunos de los cuales residen en Doha y también cuentan con el apoyo de Qatar, como el jefe de la oficina política Isma’il Haniya, que es miembro de la IUMS. Recientemente, el 4 de abril de 2023, una delegación del liderazgo de Hamás se reunió con un grupo de académicos en Doha, en respuesta a una invitación del secretario general de la IUMS, Ali Al-Qaradaghi. Según un informe del sitio web de Hamás Palinfo.com [3], Isma’il Haniya «destacó los cambios cruciales que ocurrieron en la región y también con respecto a la cuestión palestina» y «se centró en los peligros a los que se enfrentan Jerusalén y la Mezquita de Al-Aqsa, que están expuestas bajo el actual gobierno sionista, considerado el más racista, extremista y peligroso que busca acabar con el tema palestino e implementar el complot de dominar la bendita Mezquita de Al-Aqsa para asumir el control sobre ella y dividirla temporal y espacialmente».

El informe también menciona que a la reunión asistió un grupo de académicos de alto nivel de numerosos países y que Haniya elogió el «papel histórico y crucial desempeñado por los académicos de la nación musulmana a lo largo de la historia, especialmente en el apoyo a la cuestión palestina, ya que la consideran un tema central para los musulmanes”.

Haniya luego elogió la «determinación heroica» del pueblo en Cisjordania y el coraje que muestran en todos los enfrentamientos, atribuyéndolo al «legado de la yihad de nuestro pueblo y nuestra nación y la convicción de la juventud palestina al elegir la resistencia para alcanzar la liberación».

Los académicos reafirmaron su «firme posición de apoyo a la cuestión palestina… [y] al proyecto de resistencia contra los ocupantes», y también elogiaron el papel de Hamás y las facciones de la resistencia, al tiempo que destacaron la dimensión religiosa de la cuestión palestina y la convicción de su «triunfo inevitable».

El 3 de abril de 2023, iumsonline.org, el sitio web oficial de la IUMS, publicó una sentencia religiosa, fatua [4] según la cual defender Al-Aqsa con todos los medios legales, legítimos y disponibles es una obligación religiosa y que i’tikaf con la intención librar la yihad por el bien de Alá es uno de estos medios. Al pronunciar la fatua, Al-Qaradaghi dijo: «En nombre de los eruditos de la nación, dirigimos este llamado a nuestro pueblo en Palestina, a los hombres y mujeres que participan en las actividades del ribat [deber de guardia]. Oh, nuestra nación islámica, los líderes, el pueblo y los académicos: les pedimos que protejan la Mezquita de Al-Aqsa y ustedes saben que los sionistas no dejaron nada en pie. Quieren demoler y destruir Al-Aqsa y erradicar al pueblo palestino para que no tener que reconocer su existencia. ¿Qué nos queda para usar como moneda de cambio? Por lo tanto:

«En primer lugar, los eruditos de la nación han escrito una fatua que indica que es un deber religioso defender y proteger por todos los medios, legítimos, legales y disponibles para proteger la Mezquita Al-Aqsa. Parte de estas importantes herramientas para nuestro pueblo sería tomar parte en i’tikaf, ya que se convierte en un deber religioso para todos los que pueden practicar i’tikaf dentro de la Mezquita Al-Aqsa para protegerla las 24 horas durante el mes bendito. Este i’tikaf debe practicarse con la intención de participar en ribat y librar la yihad por el bien de Alá, repeler la agresión de los ocupantes sionistas y confrontarlos con todos los medios disponibles una vez que asalten, Alá no lo quiera, dentro del destino del Isra[5] del Profeta Mahoma. Los eruditos de la nación saludan a los hombres y mujeres que están de guardia en la bendita Al-Aqsa y los llaman a participar en i’tikaf por todos los medios disponibles para ingresar al destino de Isra en caso de que se les impida hacerlo”.

«En segundo lugar, hacemos un llamado a nuestra nación islámica, a todos los predicadores y ministros de dotación religiosa en el mundo islámico a dedicar el próximo viernes (7 de abril, el tercer viernes del mes de Ramadán) como un día de apoyo y un día de furia para la bendita mezquita de Al-Aqsa en toda la nación islámica. El mundo entero debe ver nuestro apoyo y nuestra rabia por el lugar de destino de Isra mediante la organización de manifestaciones pacíficas, sentadas y todos los demás medios disponibles en cada país”.

«En tercer lugar, cuando hacemos un llamado a nuestra comunidad islámica para que brinde esta protección y cuando hacemos un llamado a nuestro pueblo palestino para que brinde protección directa y practique i’tikaf, saludamos a nuestros hermanos en Palestina y en particular a los hombres y mujeres que están participando en actividades de guardia. Que Alá les conceda el éxito y haga que sus objetivos sean precisos y que Alá los proteja de los complots de los ocupantes sionistas y nos dé a todos el honor de participar en la liberación de Al-Aqsa”.

«Doha, 12 de Ramadán de 1444 – 3 de abril de 2023».

La fatua de IUMS constituye un apoyo a los muchos llamados de Hamás y otros elementos extremistas para llegar en masa a Al-Aqsa – que, según dicen, está en peligro – y para atrincherarse en la mezquita como parte de la confrontación con Israel. Por ejemplo, Maher Salah, miembro del buró político de Hamás, pidió a los palestinos que participen en el ribat y practiquen i’tikaf en la mezquita de Al-Aqsa, al tiempo que aseguró que hay «deberes religiosos durante este tiempo para confrontar a los colonos ocupantes y son la contribución mínima requerida para frustrar el complot sionista para imponer por la fuerza una división temporal y espacial de la mezquita de Al-Aqsa».

Según Alresalah.ps, [6] Salah instó a «nuestra gente en Jerusalén, Cisjordania y los de Israel a estar constantemente presentes en Al-Aqsa y viajar allí para participar en tareas de guardia e i’tikaf en preparación para reunir a la mayor multitud de fieles en Al-Aqsa».

Tras reiterar que los palestinos deben acatar las fatuas relacionadas con los deberes religiosos ribat e i’tikaf, Salah señaló que las naciones musulmanas tienen la responsabilidad de «apoyar a quienes participan en el deber de guardia para ayudar a la gente de Jerusalén a permanecer firme en su tierra y defender la Mezquita Al-Aqsa por todos los medios».

Salah concluyó su declaración advirtiendo que «el enemigo solo entiende el lenguaje de la fuerza y la confrontación directa contra las pandillas de sus colonos y los soldados criminales de su ejército. Hay algunos indicios de buenas nuevas de que su desaparición y derrota en nuestra bendita tierra se ha acercado y ahora, el deber religioso más crucial sería apoyar a la resistencia con todas las capacidades y recursos para alcanzar la liberación y regresar a nuestra bendita tierra”.

El mismo día, Felesteen.news informó [7] que el ex muftí de Jerusalén, jeque Ikrimah Sabri, también llamó a los palestinos a ir a la mezquita de Al-Aqsa para practicar i’tikaf y participar en ribat y aseguró que estos actos se han convertido en deberes religiosos. Felesteen.news también señaló que Sabri llamó a «cualquiera que pudiera ir a Al-Aqsa para practicar i’tikaf y participar en el ribat allí» y enfatizó que “Al-Aqsa necesita que los musulmanes vengan y llenen sus espacios y esto se puede hacer con ribat e i’tikaf”.

[1] Véase la Serie de Investigación y Análisis de MEMRI No. 1576, Mientras media entre Israel y Hamás, Qatar realiza un mitin masivo para Hamás en Doha en apoyo a la lucha armada y la yihad contra Israel – Entre los participantes estuvo el jefe del Buró Político de Hamás, Isma’il Haniya, 21 de mayo , 2021.

[2] I’tikaf es una práctica islámica que consiste en un período de permanencia en una mezquita durante un cierto número de días para el culto.

[3] Palinfo.com, 4 de abril de 2023.

[4] Iumsonline.org, 4 de abril de 2023.

[5] Al-Isra es el viaje nocturno del Profeta Muhammad desde La Meca hasta la «Mezquita más lejana» en Jerusalén, es decir, Al-Aqsa, desde donde el Profeta ascendió al cielo, también conocido como Al-Mi’raj.

[6] Alresalah.ps, 4 de abril de 2023.

[7] Felesteen.news, 4 de abril de 2023.