¿La Udelar institucionaliza una visión única sobre el conflicto en Medio Oriente?

El Comité Central Israelita del Uruguay hace suyas las preocupaciones expresadas por Profesionales Universitarios contra el Antisemitismo ante la realización de un curso de Educación Permanente de la Universidad de la República sobre el conflicto entre Israel y Palestina. El pronunciamiento cuestiona la falta de pluralismo académico, advierte sobre la adopción de una narrativa única desde una institución pública y reclama un debate equilibrado y respetuoso de la diversidad de perspectivas. A continuación las expresiones de Profesionales Universitarios contra el Antisemitismo.

Estimados,

Quisiéramos poner en conocimiento una situación que consideramos de evidente interés público y que amerita una investigación periodística.

La Universidad de la República está promoviendo, a través de su programa de Educación Permanente, el curso «Palestina e Israel, Nakba, conflicto y genocidio. Visiones desde la Udelar», presentado expresamente como una visión «desde la Udelar» y no simplemente como una actividad organizada por un colectivo externo.

El programa incorpora como ejes académicos conceptos como «genocidio», «limpieza étnica» y «escolaricidio», selecciona una bibliografía predominantemente alineada con una misma corriente interpretativa y cuenta con el apoyo de organizaciones militantes como la Coordinadora por Palestina, AFFUR, PIT-CNT, FUCVAM y Brecha.

Más allá de las posiciones que cada uno pueda tener sobre el conflicto, surgen preguntas que merecen ser respondidas:

¿Representa este curso la posición institucional de la Universidad?

¿Por qué no se incorporan docentes o investigadores con perspectivas académicas

diferentes?

¿Ha organizado la Udelar actividades equivalentes sobre el antisemitismo contemporáneo, el impacto del 7 de octubre o la situación de los rehenes israelíes?

¿Se está respetando el principio de pluralismo académico que debe caracterizar a una universidad pública?

En el marco de la definición de antisemitismo de la IHRA —adoptada o respaldada por numerosos Estados e instituciones internacionales— uno de los ejemplos señalados es la aplicación de dobles estándares al Estado de Israel, exigiéndole comportamientos no esperados ni exigidos a ningún otro Estado democrático. Independientemente de la posición que cada uno tenga respecto de esa definición, resulta legítimo preguntarse si la reiteración de actividades institucionales centradas exclusivamente en Israel y Palestina, sin un tratamiento comparable de otros conflictos internacionales o del antisemitismo contemporáneo, configura precisamente ese doble rasero.

Asimismo, entendemos que este proceso merece ser analizado también desde la perspectiva del artículo 58 de la Constitución de la República, que consagra el principio de neutralidad en el ejercicio de la función pública. Cuando una universidad pública parece asumir institucionalmente una narrativa política determinada sobre un conflicto internacional altamente controvertido, corresponde preguntarse si ello es compatible con el deber de imparcialidad que debe regir la actuación de los organismos estatales y con el pluralismo que debe caracterizar a una institución universitaria financiada por toda la ciudadanía.

Lo relevante ya no es únicamente el contenido de este curso, sino una tendencia más amplia: lo que durante años fue impulsado principalmente por gremios universitarios parece estar siendo asumido cada vez más como una agenda institucional de la propia Universidad de la República.

Creemos que este proceso merece una investigación periodística seria y documentada.

Quedamos a disposición para aportar antecedentes, documentación y ejemplos adicionales.

Por Profesionales Universitarios contra el antisemitismo:

Ec. Oscar Zwaig Esc. Teresa Gnazzo