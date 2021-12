La teocracia medieval iraní se encamina al abismo

Búsqueda- por Eduardo Zalovich

Existen muchas dictaduras en el mundo, todas crueles, todas ilegítimas, pero la que gobierna Irán implica mayores riesgos para la paz mundial. ¿Por qué? Simplemente porque el control está en manos de un grupo de fanáticos religiosos, que se sienten iluminados, y progresivamente confunden más y más sus delirios con la realidad. Esto los hace agresivos, irresponsables y peligrosos. En la foto: El sistema “Honda de David”, proyecto conjunto estadounidense-israelí diseñado para interceptar misiles balísticos y cohetes disparados a distancias de 40 a 300 km. (Fuente FDI)

Irán fomenta y financia el terrorismo en medio mundo, sea organizando atentados en Europa, América o África, atacando a sus vecinos o intentando desestabilizarlos, amenazando con el exterminio a Israel, y destruyendo países como el Líbano, en ruinas por la acción de Hezbollah, su organización satélite. Teherán apoya dictaduras en distintas partes del mundo, como Corea del Norte, Siria o Venezuela.

La historia enseña que con regímenes de este tipo existen dos caminos: intentar apaciguarlos con concesiones -con el fracaso garantizado como le ocurrió a Chamberlain con Hitler- o provocar su derrumbe. Ambas opciones son riesgosas, pero la primera conduce siempre a las mayores tragedias. Por todo esto las actuales conversaciones diplomáticas en Viena están destinadas al fracaso, y la amenaza de un Irán nuclear -o en el “umbral”- seguramente no se concretará.

Más allá de la retórica amenazante y su política exterior expansionista, la dictadura iraní vive un mal momento. La inflación descontrolada y un sistema sanitario inoperante no se tapan con carteles. Con una crisis social profunda y un descontento masivo, el régimen se mantiene mediante una represión brutal. La filtración de datos secretos y los sofisticados ataques cibernéticos, evidencian su inferioridad en materia de inteligencia. No deja de ser un Estado peligroso, responsable de múltiples atentados y asesinatos, pero el precio por sus acciones es superior al beneficio. La ciudadanía lo tiene claro hace décadas.

“La mentira corre despacio, la verdad siempre la alcanza”

El ministro persa de Inteligencia, Majmud Alavi, afirmó que el régimen “podría avanzar” en el desarrollo de armas nucleares. Lo dijo horas después que el presidente Joe Biden anunció que no eliminará las sanciones a menos que el régimen iraní deje de enriquecer uranio. “Nuestro programa nuclear es pacífico y la fatwa del líder supremo prohibió las armas nucleares, pero si nos empujan en esa dirección, no será culpa de Irán sino de quienes lo impulsaron”, concluyó. Otro vocero del régimen, el diplomático Amir Musavi, declaró que se podría revertir la orden religiosa que prohíbe el desarrollo de una bomba atómica. “Se emite una fatwa dependiendo de las circunstancias, por lo tanto, si el mundo actúa de manera inconveniente la fatwa puede anularse”. Clarísimo.

Teherán enriquece actualmente uranio al 4.5%, por encima del límite del 3.6% impuesto por el acuerdo de 2015. Cuando Irán firmó impuso las condiciones, pues lo condicionó a no hablar de derechos humanos, terrorismo o sus programas de misiles. Debido a estas graves omisiones el país avanzó en el área del terrorismo y las armas. Michael Goodwin escribió en el New York Post que “los términos del pacto negociado por John Kerry fueron una rendición que allanó el camino para que los ayatolás produjeran armas nucleares a su debido tiempo”. El analista David Bitan está de acuerdo. Él afirma que regresar al acuerdo sin un control estricto sería un error evidente. Debe haber condiciones firmes, de lo contrario se estaría “condenando al mundo a una época muy peligrosa”. Si los países árabes “no ven que la Casa Blanca toma medidas claras, lo harán ellos por su cuenta, y esto es preocupante porque tampoco son estables ni democráticos”.

Quién hará el “trabajo sucio” que en realidad todos desean -lo confiesen o no- está por verse. Quizás EEUU, pues su presidente no puede dar otra señal de debilidad y torpeza tras el caótico retiro de Kabul. Europa, Arabia Saudí, Egipto, los E.A.U. e incluso Rusia estarían muy conformes con esta solución, aunque no lo reconozcan abiertamente. La Casa Blanca ha identificado “52 sitios clave”, cuya destrucción implicaría la eliminación del poder militar persa. Biden se ha comprometido a impedir que los ayatolás obtengan armas nucleares, pero si el líder americano no actuara con decisión, probablemente lo haría Israel, estado que lo anunció abiertamente y tiene el poder de neutralizar el proyecto islámico. No hay opción, más allá del actual show en Viena, la amenaza militar iraní será eliminada más temprano que tarde.

“El socio del silencio”

Según el senador por Luisiana Bill Cassidy, “durante décadas Hezbollah se han infiltrado silenciosamente en América Latina, con el objetivo principal de recaudar dinero para controlar el sur libanés y organizar ataques terroristas por el mundo”. Si bien no han ejecutado un ataque terrorista de alto perfil en el hemisferio occidental desde el atentado a la AMIA en 1994, este aparente ausentismo no debe hacernos creer que ya no operan en la región. A través de “redes de empresas fantasma y alianzas con tiranías como Venezuela y Nicaragua” realizan operaciones de lavado de dinero, tráfico de personas, armas y drogas en la zona. “Si quiere acabar con una empresa criminal -repite Cassidy- busque el dinero”. Su equipo trabaja para implementar soluciones a través de la modernización de Aduanas, y realiza investigaciones para identificar debilidades y respuestas, todo con el objetivo de trabar el financiamiento de Hezbollah. Si se tiene éxito en la creación de un modelo para combatir sus sofisticados esquemas de capitalización, el grupo perderá gran parte del dinero que lo financia.

Aviv Kojavi, jefe del ejército israelí (FDI), declaró que “hemos atacado cientos de objetivos y realizamos importantes ciberataques; gracias a nuestro poder de disuasión hasta el momento los iraníes se abstuvieron de responder”. Jerusalén está comprometida con su principal línea roja: impedir que los persas lleguen al umbral nuclear.

La vicepresidenta Kamala Harris prometió lograr un “acuerdo mejor con Irán”, con cambios que lo “fortalezcan y lo extiendan en el tiempo… pues deben detener el enriquecimiento nuclear, frenar la producción de misiles y eliminar todo apoyo al terrorismo… tenemos otras opciones si el diálogo fracasa”.

La cuota de realismo iraní viene cediendo terreno ante un fanatismo oficial que conduce al país a una catástrofe. Si el ultraconservador nuevo presidente Ebraihim Raisi -responsable de miles de ejecuciones y defensor de una línea radical-cree que su apuesta militarista puede triunfar, no entiende el poder de los rivales que enfrenta. Bien dice el refrán que “no hay peor ciego que el que no quiere ver”.