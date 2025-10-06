La «Suca de la Esperanza» de una familia sigue en pie dos años después de que Hamás secuestrara a su hijo

Desde el 7 de octubre de 2023, la familia Dalal ha dejado su sucá intacta; lo que una vez fue una cabaña festiva es ahora su «Suca de la Esperanza», a la espera de su hijo Guy, secuestrado por Hamás durante el festival de Nova y aún retenido en Gaza.

La sucá de la familia Dalal, ubicada en su balcón en el asentamiento de Alfei Menashe, en Cisjordania, no ha sido desmantelada desde la festividad de Sucot hace dos años. Sus decoraciones se han desvanecido, las hojas de palma se han secado y el polvo se ha acumulado en las paredes de bambú. Pero en su interior aún queda una promesa, y una súplica.

Antes de partir al festival de música Nova la noche del 6 de octubre de 2023, Guy Gilboa Dalal, de 23 años, le pidió a su padre, Ilan, una simple petición: «No desmontes la sucá tú solo. Cuando vuelva de la fiesta, la desmontaremos juntos».

Guy nunca regresó. Fue secuestrado por hombres armados de Hamás la madrugada del 7 de octubre durante el ataque del grupo terrorista al sur de Israel, cuando militantes irrumpieron en el festival Nova cerca del kibutz Reim y masacraron a cientos de jóvenes.

Desde ese día, la sucá de la familia Dalal, antaño símbolo de alegría y fe, se ha convertido en su «Sucá de la Esperanza».

«Mientras siga en pie, aún tenemos esperanza», dice Ilan Dalal. «Lo está esperando, igual que nosotros».

Una noche que lo cambió todo

Ese viernes por la noche, Guy se reunió con tres de sus mejores amigos: Evyatar David y la pareja formada por Ron Tzarfati e Idan Haramaty, ambos fallecidos posteriormente en el ataque. Le envió un mensaje a su madre, Meirav, tras llegar sano y salvo.

Por la mañana, Gal, el hermano mayor de Guy, se unió al grupo en el festival. Los dos hermanos se tomaron una selfi, sonrientes y despreocupados: una última imagen de sus vidas antes de la masacre.

Unas horas después, combatientes de Hamás irrumpieron en el recinto del festival y abrieron fuego contra miles de asistentes. Guy y sus amigos intentaron esconderse bajo un arbusto. Los pistoleros los encontraron.

Ron e Idan fueron asesinados a tiros. Guy y Evyatar fueron llevados al otro lado de la frontera, a Gaza.

Gal logró sobrevivir tras esconderse durante horas.

«A las 11:30 de esa mañana vimos el primer video», recuerda Ilan. «Mostraba a Guy y Evyatar siendo secuestrados. Así fue como nos enteramos. Desde entonces, hemos estado viviendo un infierno».

Vistazos desde el cautiverio

En los últimos dos años, Hamás ha publicado varios videos de rehenes retenidos en Gaza. En uno, Guy y Evyatar aparecen presenciando lo que los terroristas llamaron una «ceremonia de liberación» de otros rehenes, implorando por sus vidas. Ambos lucen demacrados y pálidos, con la mirada vacía.

Un video del rehén Guy Dalal, publicado por la organización terrorista Hamás y publicado en la página de Instagram para su liberación.

«Ese no es el Guy que conocemos», dice Ilan. «Nuestro Guy siempre sonríe, un niño con ojos amables. En ese video, se ve destrozado, sin luz. Verlo es como ver el dolor directamente a los ojos».

En otro video, se ve a los captores de Hamás obligando a Evyatar, con los huesos visibles por el hambre, a cavar su propia tumba.

Evyatar era como un hijo para los Dalal. Él y Guy habían crecido juntos desde el jardín de infancia, tocaban la guitarra juntos, hacían senderismo y celebraban cada ocasión juntos.

«Es como otro hijo mío», dice Ilan en voz baja. «Los capturaron juntos, pasaron por todo juntos. Ahora ni siquiera sabemos si siguen juntos».

Esperando noticias, aferrándose a la esperanza.

La familia sigue de cerca cada noticia sobre un posible acuerdo para liberar a los rehenes restantes.

“Cada vez que se habla de un acuerdo, nos llenamos de esperanza”, dice Ilan. “Y luego, cuando se desmorona, nos destroza. En julio estábamos seguros de que se iba a lograr. Ahora dicen que hay otra oportunidad, y tratamos de mantener un optimismo cauteloso. No tenemos nada más a lo que aferrarnos”.

Cuando Guy fue secuestrado, su hermana Gaia tenía 15 años. Ahora tiene casi 18 y está a punto de terminar la secundaria. “Hizo sus exámenes de matriculación, aprendió a conducir, y él no está aquí para verlo”, dice Ilan. “Lo extraña todos los días”.

La vida en su hogar, antes lleno de música, risas y luz, se detuvo en el momento en que llegó la noticia.

“Ya no celebramos las fiestas, no cenamos los viernes por la noche”, dice Ilan. “Es difícil sentir alegría cuando no sabes qué le pasa a tu hijo”.

El estrés le pasó factura. El año pasado, Meirav sufrió un infarto y se sometió a una cirugía a corazón abierto.

“La añoranza nos quema el corazón”, dice Ilan. “Guy y yo solíamos hablar durante horas. Es el que más se parece a mí: el mismo sentido del humor, la misma pasión por los deportes y la música. Desde que se fue, ni siquiera puedo ver un partido. Todas las noches hablo con él. Le digo que lo esperamos, que lo amamos, que no debe rendirse. Que estamos haciendo todo lo posible”.

Hace dos años, durante Sucot, la familia Dalal se reunió bajo el techo de su sucá, comiendo, riendo y cantando. Nunca imaginaron que su mundo se derrumbaría pronto.

Desde entonces, la sucá se ha mantenido en pie, silenciosa pero firme, testigo de su espera, su fe y su negativa a abandonar la esperanza.

“Lo miro todos los días”, dice Ilan. “Nos recuerda por qué estamos aquí. Guy me pidió que no lo quitara sin él, así que no lo haré. Solo cuando regrese lo quitaremos juntos”.