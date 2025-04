La negación del Holocausto en el mundo árabe comienza en Ramallah

«La negación del Holocausto se ha convertido en una herramienta en el mundo árabe para atacar a Israel», afirma Golan Barhum, estudioso del mundo árabe y experto en diplomacia pública. «Lo utilizan de diversas formas para conseguir objetivos políticos. Incluso los que no niegan rotundamente el Holocausto preguntan a menudo, con supuesta inocencia: ‘¿Pero por qué deben pagar los árabes el precio por ello?’».

Según Barhum, el fenómeno más común no es la negación total, sino más bien la minimización: restar importancia al número de víctimas y a la escala de la maquinaria asesina nazi.

«Hay escepticismo sobre la cifra de seis millones, y algunos afirman que el número real estaba más cerca del millón. Otros niegan la existencia de campos o cámaras de gas y ofrecen explicaciones alternativas inventadas«, afirma. “Si avanzamos hasta tiempos recientes, veremos que incluso una película de Hollywood como ”La lista de Schindler» fue prohibida en muchos países árabes, incluido Egipto. Hay una clara tendencia a ignorar, restar importancia y, a veces, negar rotundamente los hechos».

Barhum señala que este mismo patrón -negación y minimización- surgió tras la masacre de Hamás del 7 de octubre. «Afirman que ciertas cosas nunca ocurrieron. Un comentarista qatarí, durante un debate en directo conmigo, insistió en que fue Israel quien bombardeó el lugar del festival de Nova y dañó a los juerguistas. Incluso la reina Rania de Jordania dijo que no estaba segura de que las atrocidades ocurrieran realmente. Y todo esto en 2023, cuando disponemos de vídeos, documentación y numerosos testimonios. Así que, obviamente, es aún más fácil negar los sucesos de la Segunda Guerra Mundial», afirma.

Un manifiesto sobre la negación del Holocausto

Uno de los más destacados negacionistas del Holocausto en el mundo árabe vive a sólo media hora de Jerusalem y es bien conocido por el público israelí: El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, más conocido como Abu Mazen. En una tesis doctoral que escribió hace décadas, Abbas no sólo afirmaba que las cifras aceptadas eran falsas y que menos de un millón de judíos fueron asesinados en el Holocausto, sino que también urdió una elaborada conspiración alegando que la comunidad judía colaboró con los nazis como parte de un plan para lograr objetivos políticos y establecer un Estado judío después de la guerra.

El Dr. Edy Cohen, que estudió exhaustivamente la tesis de Abbas, es coautor junto con Pierre Lurçat de un libro titulado «El Holocausto a los ojos de Mahmud Abbas», en el que se detallan los argumentos de la tesis y las falsedades difundidas por el dirigente palestino.

«La tesis de Abbas no ha sido suficientemente investigada», dice Cohen. «Es esencialmente el manifiesto de la negación del Holocausto. Este extenso documento tuvo una gran difusión en el mundo árabe, incluso se encontró en los palacios de Saddam Hussein. Se ha reimpreso varias veces y sigue circulando entre diversos segmentos de la sociedad árabe. Abbas originó la teoría de la «verdad oculta» y la supuesta colaboración entre David Ben-Gurion y los nazis».

Hace menos de tres años, Abbas volvió a suscitar polémica cuando afirmó que Israel había cometido «50 masacres en 50 pueblos palestinos, 50 Holocaustos». Hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa con el canciller alemán Olaf Scholz. Tras la indignación mundial, Abbas se retractó y aclaró que «el Holocausto es el crimen más atroz cometido en la historia moderna».

¿Cómo funciona el método, según sus investigaciones?

«La afirmación central es que el Holocausto es una herramienta política que los judíos utilizaron para convencer al mundo de la necesidad de un Estado judío. Según esta narrativa, debido al victimismo judío y a la exageración durante la guerra, el mundo accedió a establecer Israel. Después de eso, argumentan, los historiadores judíos falsificaron los registros históricos. La conclusión de esta teoría de la conspiración es que los palestinos son las verdaderas víctimas del Holocausto: perdieron su tierra mientras que Israel se fundó gracias a él».

¿Quiénes son los «nuevos nazis»?

Tras el ataque terrorista de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, estalló una batalla sobre la narrativa y la percepción. Mientras Israel presentaba pruebas de las atrocidades, incluidos testimonios y vídeos filmados por los propios terroristas, los palestinos se aferraban a contranarrativas. Al principio presentaron a los atacantes como luchadores por la libertad, pero luego volvieron a presentarse como las víctimas.

Algunos incluso afirmaron que los israelíes eran los «nazis» y que Gaza es un «campo de concentración». Cohen explica que se trata de una estrategia deliberada para establecer paralelismos entre el Holocausto y Gaza. «Intentan constantemente equiparar a Israel y a las FDI con los nazis, presentándose como víctimas hambrientas atrapadas en un ‘gueto’. Es una forma no sólo de acusarnos, sino también de recurrir a imágenes occidentales conocidas y ganar simpatía», afirma.

Al parecer, los soldados de las FDI que entraron en las casas de Gaza encontraron esvásticas, banderas nazis y ejemplares del Mein Kampf de Adolf Hitler. El Dr. Cohen afirma que la imagen de Hitler ha ganado popularidad en algunas partes del mundo árabe y que su ideología racista se tradujo al árabe: «La admiración por Hitler está muy extendida y no está necesariamente vinculada directamente al Holocausto. Para ellos, es un líder sabio y fuerte».

Así que, por un lado, llaman a los israelíes «nuevos nazis» y, por otro, ¿admiran a Hitler? ¿Qué sentido tiene eso?

«Utilizan la narrativa para adaptarse a sus necesidades. Cuando encaja, eres un nazi; cuando no, en realidad los nazis estaban en el bando correcto. Incluso después del 7 de octubre, desempeñaron ambos papeles: víctimas y valientes combatientes. Todo depende de lo que sea política y retóricamente útil en cada momento».

Barhum añade: «Nuestro error es intentar analizar esto lógicamente, con ojos occidentales. Para ellos, no hay contradicción. Todo vale para deslegitimar a Israel: compararlo con el nazismo, invocar los crímenes nazis y negar el Holocausto, todo a la vez. Todo forma parte de la propaganda».

Signos de cambio

Junto a la negación y la minimización, Barhum señala un cambio más positivo en los últimos años en varios países, especialmente tras los Acuerdos de Abraham. Justo antes de la pandemia del COVID-19, una delegación de jeques de los países del Golfo visitó Auschwitz, y desde entonces se ha introducido la educación sobre el Holocausto en los programas escolares de los Emiratos Árabes Unidos y, en cierta medida, de Marruecos.

«Las cosas están empezando a moverse ligeramente en algunos lugares», dice Barhum. «Deberíamos alentar eso y apoyar la continuación de los Acuerdos de Abraham y las voces abiertas al diálogo».

La tradición antisemita de Irán

¿Y el enemigo más acérrimo de Israel? Según el académico y experto iraní Beni Sabti, el antisemitismo y la negación del Holocausto tienen profundas raíces en la República Islámica, que se remontan incluso a antes de la revolución de 1979.

«El pueblo iraní ha sido profundamente antisemita durante siglos y, tras convertirse al islam, se intensificó», afirma. «Antes de la revolución, Irán buscaba la modernización, pero la xenofobia y el antisemitismo nunca se abordaron adecuadamente».

Sabti recuerda cómo, en su juventud en Irán, las traducciones al persa de «Mein Kampf» y «Los protocolos de los sabios de Sión» se distribuían ampliamente en las mezquitas y por las calles. «Tras la revolución, el antisemitismo aumentó drásticamente. Pero desde alrededor del año 2000, con el auge de Internet, muchos iraníes han estado más expuestos a Israel y a la cultura judía. Un número significativo se opone al antisemitismo del régimen porque han visto el daño que causa», afirma.

¿Qué tan común es la negación del Holocausto por parte del régimen iraní?

«Lo niegan, restan importancia a las cifras, e incluso cuando los diplomáticos iraníes visitan Auschwitz, se marchan y difunden la versión contraria, restando importancia a lo ocurrido. Nosotros hacemos hincapié en la cifra de seis millones, pero en el pensamiento iraní, esa cifra no tiene valor: no consideran que las vidas individuales tengan significado. Quizá deberíamos centrarnos más en la maquinaria de exterminio nazi y en la ideología, porque el juego de cifras no les convencerá».

Sabti añade que las teorías de la conspiración están muy extendidas en Irán, lo que lo convierte en terreno fértil para las historias de «complots judíos» e invenciones históricas. A menudo no proceden directamente del régimen, sino a través de sociedades y redes de mezquitas. Incluso hay un grupo neonazi en Irán con un sitio web y actividad continuada.

¿Cómo influyó el 7 de octubre en los mensajes antisemitas de Irán?

«El régimen utilizó el 7 de octubre para reavivar e intensificar el discurso antisemita. Ha habido muchos sermones y actividades en centros islámicos iraníes en Europa que se centran en temas antisemitas. En redadas policiales en centros de Berlín y Hamburgo se descubrieron libros de Jomeini con citas de Hitler. Se trata de material explícitamente antisemita que se difunde por Europa con financiación y operativos iraníes.»