La narrativa de “los judíos están profanando Al Aqsa” incita al antisemitismo

Israel Noticias- por Yifa Segal

Mientras visitaba el Monte del Templo esta semana, tenía un pensamiento persistente: ¿cómo puede la mera presencia de un judío provocar una profanación? Como judíos e israelíes, nos hemos acostumbrado al hecho de que hay extremistas religiosos, grandes y poderosas masas de personas, que nos odian apasionadamente solo por las circunstancias de nuestra existencia. De alguna manera, y tristemente, ya ni siquiera nos sorprenden los mensajes. Hemos llegado a esperarlo de ellos. El mayor problema es el apoyo que parecen haber conseguido de algunos de los considerados liberales occidentales.

Estos liberales, incluidos muchos de los principales medios de comunicación, del mundo académico y del gobierno, aceptan sin rechistar la afirmación de que la mera presencia de un judío en el Monte del Templo es en sí misma un problema potencial. La aceptación de facto de esta afirmación está alimentando el antisemitismo en todo el mundo.

No solo se acepta que la presencia de un judío en el Monte del Templo es una profanación, sino que también se acepta que un judío, por el mero hecho de estar allí, está causando una provocación. Cuando más judíos deciden visitar este lugar, se dice que agravan la situación, provocando que los musulmanes cometan actos violentos. La violencia, se dice, es completamente comprensible; los judíos se la buscaron. Si los judíos responden a la violencia, se les dice que solamente están añadiendo un insulto a la herida. Se espera que los judíos agachen la cabeza y acepten este trato. Se les dice que es su culpa, su responsabilidad, y que se lo merecen.

Por el simple hecho de ser judíos, nuestra presencia y nuestro deseo de vida y libertad pueden ser problemáticos. No debemos hacernos demasiado visibles ni hacernos oír demasiado. Podemos ser judíos si insistimos, pero es mejor que nos callemos.

El Monte del Templo es uno de los lugares más antiguos del mundo. El lugar es hermoso y está lleno de historia. Tiene un increíble valor educativo, arquitectónico, espiritual y religioso. Hay mucho que ver y mucho que aprender, para todos.

Al subir, no podía dejar de pensar en mi incuestionable libertad para visitar iglesias, pagodas, templos antiguos e incluso el Vaticano en mis viajes por el mundo. Sin embargo, de alguna manera mi presencia allí, en la ciudad de Jerusalén, la capital de mi país, se considera un problema, que aparentemente puede justificar la violencia.

Nosotros mismos hemos sido víctimas de esta indignante afirmación basada en el odio y los prejuicios. En nuestra desesperación por evitar la violencia, estamos dispuestos a limitar los derechos de los no musulmanes y a hacer concesiones. Sin embargo, creo que hay una profunda incomprensión del mensaje subyacente que esto está enviando al mundo, y una falta de conciencia sobre cómo se está utilizando en nuestra contra. No solo con respecto al Monte del Templo y al conflicto palestino-israelí, sino también sobre cómo está inflamando el antisemitismo a nivel mundial.

El mensaje subyacente aquí es que la presencia de los judíos puede ser provocativa, problemática y merecedora de una respuesta violenta. El mensaje aquí es que está bien, bajo ciertas circunstancias, limitar los derechos de los judíos. Los derechos humanos fundamentales en los que supuestamente creemos, no siempre son relevantes para los judíos. Se puede restringir el acceso a los judíos en determinadas ocasiones, el derecho a rezar no puede existir en todas partes, y la discriminación es inevitable a veces. Los judíos son una “criatura” diferente. Hay que tener cuidado con ellos; pueden provocar disturbios y violencia. No siempre saben cuál es su lugar.

Este es el mensaje que escuchan muchos en Occidente, y no es de extrañar que aumente el antisemitismo como consecuencia de ello. Si es legítimo ver a los judíos de esta manera en un contexto, también lo es en otros.

Ya está bien. Es hora de cambiar nuestra mentalidad. Si los seres humanos pueden acceder a un determinado sitio, debería ser totalmente inaceptable restringir el acceso a algunos en función de su religión. Que esto ocurra en 2022 en un país democrático no tiene precedentes. ¿Que se permita que un guardia pregunte por la religión de uno al entrar en un sitio? ¿Que a ciertas religiones se les permita rezar en ese sitio religioso, pero a otras se les prohíba?

Por ejemplo, imagínese a los guardias de seguridad parados en la entrada del Muro Occidental, preguntando por la fe de una persona y negando la entrada a cualquier no judío, y luego negándole el derecho a rezar. Si esto ocurriera, se consideraría escandaloso.

Al permitir que esta afirmación se perciba como legítima y aceptarla como el statu quo, estamos echando leña al fuego antisemita, ¡y esto debe terminar!

Sobre la autora: La abogada Yifa Segal es directora internacional de UK Lawyers for Israel (UKLFI). La Sra. Segal fue jefa de gabinete del embajador de Israel en los Estados Unidos y fundadora y directora general del Foro Jurídico Internacional (ILF). Este artículo de opinión se publica en colaboración con una coalición de organizaciones que luchan contra el antisemitismo en todo el mundo.