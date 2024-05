La mujer detrás de las violentas protestas en la Universidad de Columbia

Ynet Español- por Daniel Adelson

Lisa Fithian, de 63 años, es quien está en el centro de los enfrentamientos en los que fueron arrestados más de 300 manifestantes. Se gana la vida “capacitando activistas” y cree que “la crisis es el borde donde el cambio es posible”. Crédito foto: AFP

Después de que el Departamento de Policía de Nueva York allanara el campus de la Universidad de Columbia el martes por la noche y arrestó a más de 300 manifestantes atrincherados en el histórico edificio Hamilton, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, repitió su afirmación de que “propagandistas externos” estaban involucrados en la organización de la protesta estudiantil propalestina.

Sus declaraciones, apodadas la “conspiración de la carpa”, fueron acompañadas por videos proyectados en el fondo de una mujer de cabello gris, en medio de la conmoción de anoche en medio del mar de keffiyehs y estudiantes enmascarados. Allí está documentado dando instrucciones a los estudiantes atrincherados y a los que flanquean el edificio. Ellos, a su vez, parecen obedecerla estrictamente cuando les ordena: “Comiencen a moverse, cámara al revés, pónganla aquí”, y les indica que bloqueen las puertas del edificio histórico con mesas y muebles que llevaban desde el interior.

En un momento dado, cuando dos estudiantes intentan bloquear a los manifestantes con sus cuerpos, la mujer ordena que los documenten: “Estamos tratando de documentarlos actuando como sinvergüenzas”, le dice a la cámara. “Se comportan como imbéciles. Están tratando de alejar a los manifestantes del edificio. Es ridículo. Este es un momento histórico. Estamos tratando de poner fin al genocidio en Gaza”.

El alcalde Adams presentó a la mujer como Lisa Pythian, de 63 años, originaria de Nueva York y ahora residente de Texas. Pero la verdad es que ninguno de los oficiales en la sala necesitaba conocer a nadie involucrado en las protestas estadounidenses durante décadas. Ha sido llamada una “consultora de protestas” profesional, ha sido arrestada más de 100 veces y se enorgullece de iniciar protestas como Occupy Wall Street (las protestas masivas de Wall Street en Nueva York de la década anterior) y manifestaciones contra el expresidente Donald Trump.

La policía estima que al menos la mitad de los manifestantes de Columbia no están afiliados a la universidad, y ven los videos de Pithian en acción como prueba concluyente de que se han contratado profesionales para guiar el movimiento de protesta.

Según su sitio web, Pythian es una activista que se gana la vida consultando y capacitando a sindicatos y otros grupos activistas “en los conceptos básicos de la protesta y la interrupción”, un servicio por el que cobra más de 300 dólares al día. “Cuando la gente me pregunta: ‘¿Qué estás haciendo?’, digo que estoy creando una crisis, porque una crisis es el borde donde el cambio es posible”, dijo Pythian en entrevistas pasadas con los medios.

Pythian trabaja por los derechos de los trabajadores, la promoción de la paz y las cuestiones medioambientales, y a menudo también por causas propalestinas: según una publicación en su página de Instagram, celebró su cumpleaños hace poco menos de un mes en Estambul, donde “entrenó a los participantes de la próxima flotilla a Gaza”, apodada “Flotilla Mavi Marmara 2”. En su currículum, escribe que formó parte del comité organizador de la Flotilla de la Libertad a Gaza en 2011 y dijo en ese momento que “esta odiosa ocupación israelí contra Palestina no sólo causa daño y muerte a los palestinos, sino que también daña el agua, el suelo y el alma de los israelíes. La ola global por la justicia no se detendrá hasta que Palestina sea libre”.

Pythian comenzó su carrera como activista social en la escuela secundaria, cuando fundó un periódico clandestino llamado The Free Thinker. Comenzó a organizar manifestaciones centradas en el racismo en Washington, D.C., en la década de 1980, hasta que desempeñó un papel clave en Occupy, un movimiento de justicia social que protestaba contra las instituciones financieras más grandes de Estados Unidos. Era venerada allí, y mientras sus compañeros activistas se apoderaban de los parques de Nueva York y Los Ángeles, daba consejos a los activistas más jóvenes sobre tácticas de protesta, desde ropa protectora para gas lacrimógeno hasta estrategias a largo plazo.

Un activista la describió como una persona que enseñaba a los niños que quieren ser malos a ser inteligentes al respecto. “Cuando hay algún conflicto, o las cosas no salen como queremos, o la gente no tiene un buen plan a largo plazo, siempre escuchas a la gente decir: ‘Demonios, ¿dónde está Lisa Pythian?'”.

La propia Pythian negó las afirmaciones hechas por el alcalde Adams y la policía: “Oh, el terrorista, el propagandista profesional, he escuchado esto tantas veces en mi vida. Les encanta odiarme”, respondió. “Yo no estoy organizando estas manifestaciones. De hecho, esto es bastante absurdo. Vine para mantener las cosas lo más seguras posible. Sé que con estos videos es difícil para algunas personas creerlo, pero es la verdad”.

Dijo que llegó a Columbia el lunes por la tarde para dar una sesión de capacitación a unos 30 estudiantes activos que se centró en la seguridad y la logística general de la protesta. Dijo que fue “invitada informalmente por alguien que no podía recordar” y que no le pagaron. “Ayudar a las protestas es la misión de mi vida. Si me pueden pagar por ello, seré feliz. Si se trata de una organización que me obliga a capacitar al personal, por supuesto que quiero que me paguen. Pero si estás hablando de jóvenes en la calle, ni siquiera quiero aceptar una donación de ellos”.

Se refirió a que en algunos de los videos se la ve enfrentando a quienes se oponían a la protesta y dijo que trató de sacarlos de la escena porque estaba claro que no lograrían detener la situación, sino que sólo la empeorarían. “Fue más un intento de mantener la calma y pedirles racionalmente: ‘Por favor, no estén aquí'”, aunque admitió que en un momento perdió la paciencia con ellos. “Este es un momento histórico, ¿no entienden?”, sonó regañándolos.