‘La mujer del siglo’: Simone Veil, la superviviente del Holocausto que presidió el primer Parlamento Europeo

Women Now- por Guadalupe Rodríguez

La película ‘Simone, la mujer del siglo’, que se estrena en los cines el 9 de diciembre, devuelve a la actualidad, 5 años después su muerte, a la jurista y política que logró legalizar el aborto en Francia y se convirtió en la primera presidenta del Parlamento Europeo. En la foto: Simone Veil, en su ingreso en la Academia Francesa en 2010. (Alain Benainous / Getty).

“Mi esperanza la puse en Europa. La Europa que superó el odio y la barbarie”, dice Simone Veil en la película ‘Simone, la mujer del siglo’ que se estrena el 9 de diciembre en el cine. Dirigida por Olivier Dahan (que ya contó en imágenes la historia de Edith Piaf y Grace de Mónaco), presenta un retrato íntimo y épico a la vez de la vida de una de las políticas más destacadas del siglo XX en Europa por su defensa de los derechos de las mujeres, la justicia, la memoria y el sueño de una paz europea.

Simone Veil fue no solo testigo, sino protagonista, de lo mejor y lo peor de la historia del siglo XX. Nacida como Simone Jacob en Niza (Francia) en 1927 en el seno de una familia judía, fue deportada con toda su familia en 1944 al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau y trasladada hasta el campo de Bergen-Belsen, donde fue liberada en 1945. Solo ella y sus dos hermanas sobrevivieron. “Creo que soy una optimista pero, desde 1945, no albergo ilusiones”, afirmó en una entrevista. A pesar de ello, luchó porque nunca se olvidara y, además de decidir no borrarse nunca el tatuaje con su número de prisionera (el 78651 ), trabajó por preservar la memoria como presidenta de la Fundación para la Memoria del Holocausto y frente al Fondo para las Víctimas, dependiente del Tribunal Penal Internacional (TPI).

Primera presidenta europea

Se reconcilió con el siglo XX, como confesó en un acto público en 2005 a favor del sí en el referéndum de la Constitución Europea, al participar en la construcción de Europa desde su posición como primera presidenta del Parlamento Europeo (cargo que ahora ocupa Roberta Metsola) desde 1979 hasta 1982. Alcanzó el cargo más alto de las instituciones europeas al dirigir el primer Parlamento elegido por sufragio universal directo tras encabezar la lista del partido del presidente de la República francesa Valery Giscard d’Estaing. Su trabajo por el europeísmo le valió el Premio Carlomagno en 1981 y el Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 2005.

Pero antes de llegar al Parlamento Europeo, su compromiso político ya había marcado la diferencia para muchas personas. Primero, como magistrada de la Administración Penitenciaria, donde trabajó desde 1956 por mejorar las condiciones de los presos en Francia y garantizar su dignidad. Y, después, como ministra de Sanidad en el Gobierno de Jacques Chirac, al conseguir que se aprobara la “Ley Veil”, que despenalizó el aborto hasta la semana diez de embarazo.

Su imagen defendiendo los derechos de las mujeres ante una Asamblea Nacional formada por hombres en su casi totalidad, que la gritaban “asesina”, “libertina” o “histérica” se ha convertido ya en un icono de la política francesa. “No podemos seguir cerrando los ojos ante los 300.000 abortos que, cada año, mutilan a las mujeres de este país, que pisotean nuestras leyes y que humillan o traumatizan a aquellas que tienen que recurrir a ellos”, aseguró. Su lucha inspiró el argumento de una película, ‘La ley’, dirigida por Christian Faure en 2015, y que puedes ver en Filmin.

Después de abandonar su cargo en el Parlamento volvió al Gobierno francés en los años 90 como ministra de Estado, antes de presidir el Alto Consejo de Integración, ingresar en el Consejo Constitucional de Francia y entrar en la Academia francesa. Simone Veil falleció en 2017 a los 89 años de edad. Cuando se cumplen cinco años de su muerte, la editorial Pre-Textos publica ‘Simone Veil, amanecer en Birkenau’, una recopilación de sus palabras recogidas por el cineasta David Teboul, en el que ella recuerda, por ejemplo, cómo en el campo de concentración “no podía ser débil ni estar sola”. Gracias a su fuerza, muchas mujeres, años después, nunca estuvieron solas.