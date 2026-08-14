La mayoría de las publicaciones antisemitas denunciadas en redes sociales permanecen en línea

Un estudio del Congreso Judío Mundial reveló que las plataformas de redes sociales eliminaron solo el 19.5% de las publicaciones antisemitas denunciadas, siendo el contenido relacionado con Israel uno de los que menos probabilidades tenía de ser eliminado. Crédito foto: Pixabay

Más del 80% de las publicaciones antisemitas en redes sociales denunciadas por miembros de la comunidad judía en toda Europa permanecieron en línea, reveló un estudio del Congreso Judío Mundial y el concluyó que denunciar el contenido a las plataformas tenía poco efecto en su eliminación.

Los investigadores examinaron 754 publicaciones reportadas entre febrero de 2025 y abril de 2026 y descubrieron que 613 (81.2 %) aún eran accesibles cuando las revisaron en mayo.

El estudio fue realizado por el Instituto de Tecnología y Derechos Humanos (TecHRI) del Congreso Judío Mundial, que colabora con las comunidades judías para identificar y denunciar el antisemitismo en línea. El instituto lanzó su herramienta de denuncia “Odio en línea: Preparación y empoderamiento” en 2025.

“Las personas e instituciones judías son blanco de violencia motivada por el odio con mayor frecuencia que cualquier otro grupo religioso o étnico. Estos actos son luego glorificados y promovidos en las redes sociales”, declaró Yfat Barak-Cheney, directora ejecutiva de TecHRI.

“Corresponde a las empresas hacer cumplir sus políticas y eliminar el contenido cuando este infrinja las normas vigentes diseñadas para proteger a las comunidades vulnerables”, añadió.

El estudio reveló que denunciar el contenido tuvo poco efecto en las tasas de eliminación. Según el estudio, las plataformas eliminaron el 19.5 % de las publicaciones denunciadas formalmente, en comparación con el 18.2 % de las publicaciones que no fueron denunciadas.

TikTok fue la excepción, eliminando el 64% del contenido revisado, mientras que todas las demás plataformas importantes eliminaron menos del 15%, según el informe. Facebook tuvo la tasa de denuncia más alta, con un 76% de las publicaciones marcadas, pero una de las tasas de eliminación más bajas, con un 13.9%.

Además, el antisemitismo relacionado con Israel tuvo la tasa de eliminación más baja, con un 5.2 %. El estudio también reveló que ninguna de las 28 publicaciones analizadas que comparaban las políticas israelíes con las de la Alemania nazi fue eliminada.

El estudio también examinó 232 publicaciones que contenían llamamientos directos a dañar a los judíos. De ellas, 151 permanecieron en línea. El Congreso Judío Mundial afirmó que entre las publicaciones se encontraban comunicados del ISIS que incitaban a atacar sinagogas y barrios judíos en Estados Unidos y Europa, así como llamamientos inequívocos al asesinato de personas judías.

El Congreso Judío Mundial instó a las empresas de redes sociales a revisar la aplicación de sus políticas contra el antisemitismo y a publicar datos que demuestren la eficacia de sus sistemas de denuncia. Asimismo, exhortó a los reguladores europeos a utilizar la Ley de Servicios Digitales para examinar cómo las plataformas gestionan el contenido antisemita.