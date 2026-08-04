La mayor amenaza terrorista antisemita en Europa proviene del terrorismo yihadista, según concluye un nuevo análisis de incidentes antisemitas reales realizado por el Centro Internacional para la Lucha contra el Terrorismo y el Congreso Judío Europeo (EJC).

El Centro, junto con el Centro de Seguridad y Crisis del EJC, llevó a cabo un seguimiento de un año, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, de las manifestaciones de antisemitismo presenciales en todos los Estados miembros de la Unión Europea, así como en el Reino Unido y Suiza.

En total, se identificaron 254 incidentes a lo largo del año. Sin embargo, es probable que la cifra real sea mucho mayor, ya que muchas víctimas no denuncian los incidentes.

La distribución de los incidentes fue relativamente uniforme a lo largo de 2025, con un promedio de 21 incidentes al mes. Los picos se registraron en diciembre, con 36 incidentes, y en septiembre, con 33, mientras que el menor número se registró en febrero, con nueve incidentes.

El Centro y EJC afirmaron que este patrón demuestra que el antisemitismo no es simplemente un fenómeno puntual que se intensifica en torno a acontecimientos geopolíticos específicos, sino una «característica persistente de la vida cotidiana que afecta a las comunidades judías de toda Europa».

Asimismo, se registraron incidentes antisemitas en todos los países monitoreados. Los cuatro países europeos más poblados —Alemania (58 incidentes), Francia (54 incidentes), Italia (29 incidentes) y el Reino Unido (27 incidentes)— también registraron el mayor número de casos. Alemania y Francia, por sí solas, concentraron casi la mitad de todos los incidentes registrados.

Al ajustar los datos según el tamaño de la población, se observó un ligero cambio en el patrón: Francia registró la tasa de incidencia más alta, seguida de Bulgaria y Grecia. Los ataques físicos fueron particularmente frecuentes en Francia, mientras que el vandalismo predominó en Italia y los Países Bajos.

Dentro del período de monitoreo, los incidentes de terrorismo antisemita fueron relativamente raros. A lo largo de 2025, Europa fue testigo de dos ataques vinculados al terrorismo yihadista inspirado por el Estado Islámico: un ataque con arma blanca cerca del Memorial del Holocausto en Berlín en febrero, en el que el agresor declaró posteriormente que su intención era matar judíos, y el ataque de Yom Kippur en Manchester.

La categoría más común fue, con diferencia, el vandalismo, que representó más de la mitad de los incidentes registrados, con 131 casos de un total de 254.

La mayoría de los actos vandálicos se dirigieron contra monumentos conmemorativos del Holocausto, con 41 incidentes. Otros objetivos comunes fueron las sinagogas, con 23 incidentes, y los cementerios judíos, con 11 incidentes.

Tras el vandalismo, se registraron 48 ataques físicos. Si bien generalmente no alcanzaron el umbral del terrorismo, varios de estos ataques involucraron armas, principalmente cuchillos y objetos contundentes como botellas.

Además, 40 incidentes se clasificaron como incitación al odio, 21 como acoso, mientras que 14 no pudieron atribuirse a ninguna de las categorías predefinidas.

El Centro y el EJC también hicieron un seguimiento de las respuestas legales estatales tras los incidentes antisemitas. Las autoridades abrieron una investigación en aproximadamente el 75% de los casos.

En 36 casos, principalmente agresiones o acoso, los perpetradores fueron detenidos temporalmente en el lugar de los hechos.

En el caso del atentado terrorista en Manchester, el autor fue abatido por la policía. Si bien las autoridades generalmente mostraron disposición para investigar los incidentes, en aproximadamente el 66% de los casos, al momento de redactar este informe, aún no se había identificado a los autores.

De los 31 casos que llegaron a los tribunales, siete resultaron en penas de prisión, dos en multas y tres en absoluciones.

El Centro y el EJC concluyeron que, aunque solo una pequeña proporción de los 254 incidentes antisemitas fueron de naturaleza terrorista, la amenaza terrorista que enfrentan las comunidades judías en Europa es significativa y abarca múltiples ideologías.

Aunque los atentados terroristas representaron solo una pequeña proporción de los 254 incidentes registrados, el informe advierte que la amenaza terrorista que enfrentan las comunidades judías en Europa es significativa y abarca múltiples ideologías.

Como lo demuestra la serie de ataques en Europa perpetrados por Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia (HAYI), presuntamente vinculado a Irán, «el terrorismo respaldado por el Estado constituye una amenaza significativa para la vida judía en Europa», señala el informe.

Sin embargo, el informe argumenta que la mayor amenaza terrorista antisemita actualmente proviene del terrorismo yihadista.

Esto incluye a grupos yihadistas como Al Qaeda y el Estado Islámico (EI), la filial del EI con sede en Afganistán, la Provincia Islámica de Khorasan (ISKP), y también Hamás. Recientemente se ha llevado a cabo una operación coordinada de las fuerzas del orden para desmantelar una red de Hamás que operaba desde varios países, especialmente Alemania y los Países Bajos.

Respecto a la extrema izquierda en Europa, el Centro y el EJC afirmaron que esta se manifiesta principalmente a través del vandalismo y los daños a la propiedad, mientras que los complots de violencia masiva indiscriminada son menos probables.

El Centro y el EJC señalaron que el antisemitismo en línea persiste en niveles elevados. Su seguimiento demuestra que el antisemitismo también se manifiesta con frecuencia a través de incidentes reales.

Por ello, ambas organizaciones afirmaron que es fundamental que los responsables políticos y los actores de la sociedad civil adopten una postura clara y proactiva contra todas las formas de antisemitismo.

Esto incluye no solo denunciar sistemáticamente el comportamiento antisemita, sino también fortalecer las políticas destinadas a proteger la vida judía en el seno de las sociedades europeas.