La Marcha por la Vida y la exigencia de un acuerdo para el regreso de los secuestrados

Al iniciarse la 37ma. Marcha Mundial de la Vida en Auschwitz, Eli Sharabi –quien perdió a su esposa e hijas el 7/10– expresó: “El pueblo judío santifica la vida, no la muerte. El acuerdo no escrito entre el Estado y sus ciudadanos no debe ser violado”. Crédito foto: AP

Al comienzo de la 37ª Marcha Mundial de la Vida en memoria de los judíos que perecieron en el Holocausto, los sobrevivientes del cautiverio y las familias de los secuestrados y soldados caídos que se unieron a la delegación a Polonia hicieron una declaración el jueves por la tarde, y hablaron sobre la conexión entre el Holocausto y lo que han experimentado desde el 7 de octubre. Después de sus discursos, comenzó el desfile, pero la ceremonia que estaba planeada allí fue cancelada debido al clima.

El sobreviviente Eli Sharabi, cuya esposa e hijas fueron asesinadas el 7 de octubre, dijo con voz entrecortada cerca del crematorio en el campo de exterminio de Auschwitz, junto a su hermano Sharon: “El Holocausto no se parece a nada más, no olvidaremos y no perdonaremos. El hecho de que estemos aquí es la victoria del espíritu judío. El pueblo judío existirá para siempre”. Sharabi pidió la liberación de los 59 secuestrados de Gaza: “El pueblo judío santifica la vida, no la muerte. El acuerdo no escrito entre el Estado y sus ciudadanos no debe ser violado, y todos los secuestrados deben ser llevados a casa”.

Sharabi agregó: “Perdí a mi esposa e hijas el 7 de octubre. Pasé por horrores en el cautiverio del enemigo, pero elegí la vida, y me da mucha esperanza para continuar cada mañana de nuevo y comenzar a reconstruir mi vida”. El hermano de Eli y Sharon, Yossi Sharabi, fue asesinado en cautiverio de Hamas y su cuerpo aún se encuentra en Gaza.

“Este muro humano es mucho más fuerte que todos los muros que existían en el gueto”, expresó Sharabi. “Este muro no está hecho sólo de un cuerpo. Tiene todos los recursos necesarios, tiene el espíritu judío, este muro no se puede derribar. Como nación entera, sabremos rendir cuentas por la sangre que se derramó el 7 de octubre y aquí en el terrible Holocausto por el que pasaron nuestros abuelos. No nos rendiremos, no nos rendiremos, como un solo pueblo ‘iremos rectos’, como dijo Elí”.

Michael, el abuelo del secuestrado Bar Kuperstein, gritó al cielo a la entrada del crematorio de Auschwitz: “En este maldito lugar de la encarnación del mal, clamo al cielo: ¡devuélveme a mi nieto! ¡Traigan de vuelta a los 59 secuestrados!” La abuela de Bar, Faina, agregó: “Todo el pueblo judío está de nuestro lado. Les agradezco a todos, pero tengo que conseguir que me devuelvan a mi nieto. Ya no puede esperar así, no puede”.

La madre del sobreviviente de cautiverio Omer Shem Tov, Shelley, dijo con la voz ahogada por las lágrimas: “Mi Omer ha regresado, pero debemos, simplemente debemos, que los 59 secuestrados regresen rápidamente. No hay más tiempo. Estoy aquí por primera vez en la tierra de Auschwitz, probablemente en el momento más apropiado para gritar este grito al cielo y al mundo entero”.

La 37ª Marcha Mundial de la Vida se celebró entre Auschwitz y Birkenau, y este año marca el 80º aniversario de la liberación de los campos de exterminio y el fin de la Segunda Guerra Mundial. El presidente Isaac Herzog y su esposa Michal Herzog encabezaron el desfile, junto con el presidente polaco Andrzej Duda y 80 sobrevivientes de Israel y de todo el mundo, la mayor de los cuales es Bella Eisenman, de 98 años. Entre los manifestantes se encuentra una delegación de sobrevivientes del cautiverio de Hamas, familiares de secuestrados y familias afectadas desde el 7 de octubre.

Otros sobrevivientes del cautiverio de Hamás acompañaron la marcha, como Lago Berger, que lo hizo junto a Aharon, su abuelo, un superviviente del Holocausto de segunda generación, su madre Meirav y su hermana gemela Bar; la vigía rescatada de la Franja de Gaza, Uri Magidish, que fue junto con su madre Margalit; Eli Sharabi marchó junto a su hermano Sharon para lograr la liberación de su hermano Yossi Sharabi, cuyo cuerpo está cautivo de Hamás; Hagar Brodetz estará acompañada por su hermana Yaara; Y Almog Meir Jan caminó junto a su madre Orit. Otros manifestantes: Chen Goldstein-Almog, Moran, Stella Yanai, Gadi Mozes, con su hija Moran, y Keith Siegel, con su hija Ilan.

Poco antes de que comenzara a llover en Birkenau, Lago Berger tocó “Song to the Heavens” en el violín. El violín que tocó, que también sobrevivió al Holocausto, fue fabricado hace 130 años. Ella interpretó el salmo junto con Daniel Weiss, de Be’eri, cuyos padres fueron asesinados el 7 de octubre.

Keith Siegel envió un mensaje desde Polonia a Omri Miran, quien ayer fue fotografiado desde su cautiverio por Hamás. “Estoy aquí en Polonia en la Marcha de los Vivos, el lugar que se supone que representa la frase ‘no más’ más que cualquier otra cosa, y sin embargo, todavía hay 59 secuestrados que están encarcelados en los túneles de Gaza”, dijo Siegel. “Vi el video de Omri Miran gritando que deberíamos devolverlo. Durante mi cautiverio, estuve retenido con Omri durante meses. Conocí a un hombre fuerte y poderoso que no podía ser doblegado. Omri, no te quiebres. Sé que las condiciones son difíciles y terribles; el sufrimiento y la soledad”.

Sigal agregó: “Omri debe ser traído de vuelta ahora. Los 59 secuestrados deben ser devueltos ya. Este es nuestro deber como judíos y como israelíes. Es por eso que establecimos un estado. Omri, si me ves ahora sabrás que el martes, Danny y toda la familia, todos tus amigos y la gente, un pueblo increíble con mucha gente luchando todos los días, no se darán por vencidos. Tú y todos los demás hombres y mujeres secuestrados. Omri sé fuerte. Te quiero”.

Al comienzo del desfile en Auschwitz, manifestantes propalestinos se dirigieron a los participantes. Entre otras cosas, gritaron “Palestina libre”. Fueron respondidos con gritos de “Am Israel Jai”.

Antes del desfile, el presidente Herzog se reunió con el presidente polaco Duda. Durante la reunión, los dos discutieron los esfuerzos para liberar a los rehenes y lidiar con el antisemitismo en todo el mundo. También hicieron hincapié en la importancia de inculcar la memoria del Holocausto a las generaciones futuras y preservarla en la comunidad internacional. A continuación, los dos visitaron el Pabellón 27 (el Pabellón Judío) en Auschwitz, visitaron el Libro de los Nombres e hicieron declaraciones conjuntas a los medios de comunicación. Además, los presidentes se reunieron con una delegación conjunta de jóvenes de Israel y Polonia y discutieron con ellos la memoria del Holocausto y la generación futura.

“En un momento en que el antisemitismo está asomando su fea cabeza, a menudo bajo la abominable cobertura del odio a Israel y un llamado a la destrucción del Estado de Israel, debemos mantenernos firmes e infundir la promesa de ‘nunca más’, en la legislación, la aplicación, la educación y la cultura”, dijo Herzog en su declaración. “Mi visita hoy aquí expresa la aspiración del Estado de Israel de profundizar las relaciones con Polonia, no sólo para preservar la memoria del Holocausto, sino también en una serie de otras áreas para el futuro”.

El presidente polaco dijo: “No debemos guardar silencio ante las expresiones de odio entre los pueblos, no debemos guardar silencio sobre las expresiones de odio racista-étnico. Si nos quedamos callados, el resultado final podría ser como lo que hicieron aquí los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, cuando un odio salvaje los llevó a destruir al pueblo judío. Lo llamamos el Holocausto, pero fue simplemente un deseo salvaje de matar y destruir”.