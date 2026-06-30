Esta zona ya no es solo la primera línea de defensa de Israel. Armados con innovaciones de primer nivel, quienes trabajan y viven en esta región están reconstruyendo el futuro.

El mismo día en que Estados Unidos e Irán ultimaron el marco de un acuerdo para levantar los bloqueos navales y extender un alto el fuego temporal, una realidad sombríamente paralela se desarrollaba en el desierto del Néguev occidental israelí. Mientras los mercados mundiales celebraban la caída de los precios de la energía, los responsables políticos israelíes se enfrentaban a las consecuencias peligrosas que el acuerdo dejaba de lado.

Redactado el 14 de junio, día del 80 cumpleaños del presidente estadounidense Donald Trump, este acuerdo limitado deja sin control las ambiciones nucleares de Irán, su programa de misiles balísticos y su red de aliados depredadores, relegados a la conveniente ficción de las «negociaciones futuras».

Para Israel, este acuerdo representa una catástrofe estratégica. Al priorizar el espectáculo económico a corto plazo sobre la estabilidad a largo plazo, la coalición occidental ha legitimado un régimen hostil y le ha brindado a Teherán un salvavidas financiero crucial. La consecuencia inmediata es una profunda sensación de aislamiento regional. En un momento en que Jerusalén se siente cada vez más sola frente a amenazas existenciales, el mensaje es inequívoco: la responsabilidad de la supervivencia recae directamente sobre Israel.

Sin embargo, precisamente ese día de abandono diplomático, 35 embajadores y altos diplomáticos de 17 naciones optaron por estar en primera línea de la recuperación de Israel. Organizada en colaboración con el Comité Judío Estadounidense, la delegación fue testigo de un contraste impactante: cómo las comunidades devastadas por los ataques terroristas y las atrocidades perpetradas por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 están transformando activamente una frontera marcada por la violencia en un laboratorio global en vivo para la resiliencia humana y tecnológica.

Tras atravesar el crudo trauma de los barrios devastados de Kibbutz Nahal Oz, Kfar Aza y Kibbutz Or Haner, la tarde dio un giro radical a la narrativa, transformándola en una visión de grandes oportunidades internacionales en Hamitbah, el centro de innovación pionero de la Autoridad de Innovación del Negev Occidental, ubicado en la incubadora SouthUp en Kibbutz Nir Am.

Dejando de lado el lenguaje tradicional de la crisis, David (“Dudi”) Gabay, director ejecutivo de Hamitbah, expuso la filosofía central del centro: “Tomamos esos desafíos y creamos verticales de innovación que los abordan directamente. Invitamos a empresas emergentes de todo Israel a que traigan sus ideas aquí… y las ayudamos a expandir sus productos tanto en Israel como en el extranjero. Porque en esta región, la esperanza es un destino”.

Aviv Ratzman presentó el plan operativo, integrando los seis clústeres tecnológicos especializados de Hamitbah —AgroTech, ResilienceTech, EnergyTech, ConnectivityTech, DefenseTech y BuildTech— directamente en las duras realidades del terreno. Por ejemplo, tomando como base el colapso sistémico de las comunicaciones revelado el 7 de octubre, el clúster ConnectivityTech está desplegando redes robustas y descentralizadas para subsanar las deficiencias en la agricultura, la sanidad y la logística cotidianas. Esto transforma la región en una «Región Inteligente» integrada, que ofrece soluciones probadas que pueden optimizar directamente las iniciativas de «Ciudad Inteligente» de los países de origen de los embajadores.

Estos puntos de fricción concretos abordan los graves cuellos de botella macroeconómicos que actualmente aquejan al mercado global. Mientras que economías tecnológicamente avanzadas como Corea del Sur y Singapur se enfrentan a un déficit paralizante de mano de obra en el sector de la construcción, naciones como Polonia funcionan como enormes plataformas logísticas encargadas de la rápida reconstrucción de Ucrania.

Simultáneamente, países como Noruega y Dinamarca luchan bajo mandatos rígidos para eliminar la huella de carbono concreta, mientras que naciones que se urbanizan rápidamente como Vietnam, Fiyi y Malawi ven su infraestructura amenazada habitualmente por vulnerabilidades climáticas extremas y ciclones.

Al utilizar el Néguev occidental como campo de pruebas soberano, los clústeres de Hamitbah están aportando soluciones. Los embajadores pudieron observar maquinaria automatizada avanzada, grúas operadas a distancia, inteligencia artificial física diseñada para proteger la vida humana y empresas emergentes de economía circular que reciclan escombros de guerra para convertirlos en bloques de construcción sostenibles y sin cemento. Como dijo Ratzman: «Cada gran desafío que se resuelve aquí es una oportunidad para llevar un nuevo producto a todo el mundo».

El ambiente dentro de Hamitbah pasó rápidamente de la mera observación a un dinámico intercambio entre empresas y gobierno (B2G). Al ser consultado sobre la financiación, Gabay destacó su modelo de colaboración público-privada: «Somos parte del gobierno; básicamente, somos la autoridad en innovación aquí en el Néguev Occidental. Pero contamos con socios locales: la industria, las empresas emergentes y el mundo académico. Recopilamos capital de todos los sectores».

Aprovechó la oportunidad de inmediato para invitar a los dignatarios a colaborar directamente en los desafíos de infraestructura de sus respectivos países.

El modelo tuvo una acogida inmediata, abriendo las puertas a la transferencia tecnológica para solucionar las brechas de productividad en economías frágiles. Este encuentro marca mi propia transición profesional hacia este ámbito, alejándome de la propaganda geopolítica convencional y la filantropía tradicional para centrarme en inversiones de impacto concretas y alianzas industriales.

La innovación no es una donación. El Néguev Occidental ya no acepta la generosidad pasiva de la buena voluntad global. A través de la Autoridad de Innovación del Néguev Occidental, brindamos una ventaja asimétrica, oportunidades comerciales y alianzas globales de alto valor.

La coalición occidental puede optar por firmar acuerdos miopes que aíslen a Israel sobre el papel; sin embargo, el mundo libre no puede permitirse aislar al Néguev occidental. Ya no somos solo la primera línea de defensa de Israel. Armados con innovación de primer nivel, somos la primera línea mundial para la reconstrucción del futuro.

Noam Bedein es un fotoperiodista de viajes profesional y jefe de Relaciones Internacionales de la Autoridad de Innovación del Negev Occidental (Hamitbah), especializado en impulsar asociaciones globales entre empresas y gobiernos (B2G) e inversiones de impacto escalables que surgen de la resiliencia del mundo real.