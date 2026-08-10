La justicia no debería tardar 25 años.

A 25 años del atentado contra la pizzería Sbarro de Jerusalén, que asesinó a 15 personas, Arnold Roth, padre de Malki, una de las víctimas, vuelve a reclamar justicia. La terrorista Ahlam Tamimi, condenada por su participación en la masacre y liberada en 2011, continúa en libertad en Jordania pese a la solicitud de extradición de Estados Unidos. Roth cuestiona la inacción de Washington y sostiene que la lucha contra el terrorismo no puede convivir con la impunidad.

Perder a nuestra hija Malki fue como vivir una película de terror en tiempo real.

El 9 de agosto de 2001, era una mañana de vacaciones escolares en Jerusalén. Salí temprano hacia la empresa de tecnología farmacéutica que dirigía, mientras la casa dormía. Alrededor de las dos de la tarde, mi esposa Frimet llamó a mi oficina. En lugar de su informe habitual, gritaba: «Ha habido un atentado terrorista, un ataque con explosivos. No puedo comunicarme con los niños». La llamada se cortó.

Siguieron doce horas de llamadas frenéticas, visitas al hospital, oraciones y una creciente angustia. Malki, de 15 años, nuestra hija mayor y la mediana, había salido con su mejor amiga, Michal, para pasar un día divertido. Frimet, postrada en cama por una migraña, no la había visto marcharse.

A las dos de la madrugada, nuestros dos hijos mayores llamaron desde el centro de patología gubernamental de Jaffa. Una trabajadora social municipal los había llevado allí. La llamada que ningún padre quiere recibir. Marcó el final del primer capítulo de nuestras vidas.

Malki era dulce y cariñosa por naturaleza. Adoraba a su hermanita Haya, ciega y sin habla, y la ayudaba en cada emergencia médica y hospitalización. Su empatía era innata; su sonrisa iluminaba cualquier lugar. Esa vida pura y dulce le fue arrebatada en un instante.

Los recuerdos nunca se desvanecen: el funeral, el shivá sentados en el suelo de nuestra casa, repentinamente abarrotada, el flujo de amigos y desconocidos que ofrecían consuelo.

Veinticinco años después, el dolor regresa con más fuerza que nunca, ahora agravado por la certeza de que la mujer que orquestó la masacre está libre, desafiante, impenitente y aclamada. Su nombre es Ahlam Tamimi. Ella llama al atentado contra la pizzería Sbarro «mi operación», afirma que lo repetiría exactamente igual y vive abiertamente en Jordania bajo protección jordana. Desde 2018, el Departamento de Estado de EE. UU. ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por su captura. Es la única mujer en la lista de terroristas más buscados del FBI.

Nacida, criada y educada en Jordania, Tamimi cruzó a Cisjordania en el año 2000, a los 20 años, para estudiar periodismo en una universidad de la zona de Ramala. Trabajó de noche como presentadora de noticias en la televisión árabe. Durante su primer año, pasó de Fatah a Hamás, convirtiéndose en la primera mujer que el grupo aceptó para operaciones terroristas. Colocó una bomba en un supermercado de Jerusalén que no detonó. Una semana después, lo consiguió.

Tamimi acompañó al hombre al que llamo su bomba humana —un fanático religioso que llevaba un estuche de guitarra repleto de explosivos y clavos— hasta la entrada de la concurrida pizzería Sbarro en el centro de Jerusalén. En aquellos días inocentes no había guardias de seguridad.

Tiene 16 años y difundía propaganda de ISIS, contenido neonazi y material antisemita

En un vídeo que se ha vuelto viral, relata cómo se marchó antes de que comenzara la masacre y, en un taxi de regreso a Ramala, escuchó los informes de radio mientras aumentaba el número de víctimas. Recuerda su decepción al oír que solo había tres muertos y la creciente euforia a medida que aumentaba la cifra. Los demás pasajeros aplaudieron. El recuento final: 15 muertos, entre ellos ocho niños, y decenas de heridos. (Una decimosexta víctima, una joven madre que quedó inconsciente, falleció a causa de sus heridas en 2023 ).

De vuelta en Ramallah, Tamimi dio la noticia en una emisora ​​local esa misma noche, informando sobre la masacre como si la hubiera perpetrado otra persona. Semanas después, fue arrestada por las Fuerzas de Defensa de Israel, se declaró culpable de todos los cargos, recibió 16 cadenas perpetuas y sonrió a los jueces durante todo el proceso.

En 2011, apenas ocho años después de su condena, quedó en libertad como parte del acuerdo desigual que aseguró la liberación del soldado israelí Gilad Shalit, quien había permanecido como rehén durante cinco años en manos de Hamás. Su regreso a Jordania fue recibido con multitudinarias manifestaciones, giras mediáticas, entrevistas y visitas de personalidades importantes. Noticiasde Israel

En marzo de 2012, Tamimi lanzó el programa de televisión «Brisas de los Libres», producido por los Hermanos Musulmanes, centrado en la solidaridad con los terroristas y emitido desde Amán. El hecho de que esto ocurriera en el entorno mediático jordano, tan estrictamente controlado, deja claro que contaba con aprobación oficial. El programa se emitió semanalmente durante cinco años.

Jordania, donde las encuestas muestran algunos de los niveles más altos de sentimiento antisemita del mundo, ha demostrado que no se puede esperar que responsabilice a Tamimi.

Pero Malki era ciudadana estadounidense, una de las tres personas asesinadas en Sbarro. A principios de 2012, después de que Tamimi comenzara su programa de televisión, viajé a Washington D. C. para buscar justicia. Altos funcionarios del Departamento de Justicia y del FBI respondieron a mi solicitud. Les insté a que aplicaran una ley estadounidense poco conocida que permite enjuiciar a quienes asesinan a estadounidenses en ataques terroristas en el extranjero.

Pasaron años antes de que supiera que la administración Obama había acusado secretamente a Tamimi en 2013. Dichas acusaciones se hicieron públicas en 2017 bajo la presidencia de Donald Trump; Estados Unidos solicitó formalmente su extradición en virtud del tratado de extradición entre Estados Unidos y Jordania de 1995 en febrero de ese año. A los pocos días de que se hicieran públicos los cargos en Washington, un tribunal de apelaciones de Jordania, citando una objeción técnica artificial que no ha encontrado respaldo fuera del reino, declaró el tratado inválido y, por lo tanto, inaplicable. (Aunque lo hizo con un tono inquietantemente bajo, Estados Unidos ha declarado repetidamente desde entonces que el tratado sigue vigente). Jordania se niega a extraditar a Tamimi hasta el día de hoy.

Estados Unidos proporciona a Jordania una generosa ayuda anual, que actualmente asciende a unos 1450 millones de dólares y sigue en aumento. Tiene amplia influencia para exigir que Jordania cumpla el tratado. Sin embargo, nunca se ha ejercido una presión significativa. Estados Unidos ni siquiera ha hecho un llamamiento público a Jordania para que deje de violar el acuerdo y entregue Tamimi. La pasividad de Washington, mantenida a lo largo de varias administraciones, es tan sorprendente como poco divulgada.

Como padres de un niño asesinado, nos encontramos en una situación grotesca: se nos trata como una molestia política mayor que al autor intelectual confeso de una masacre que goza de protección abierta por parte de un aliado de Estados Unidos. La traición es profunda y asfixiante.

La impunidad pública de Tamimi se burla de sus víctimas, de sus familias, del principio fundamental de que el terrorismo debe tener un precio y de la justicia misma. Es incomprensible. Familias comunes como la mía no deberían tener que librar campañas interminables para que se rindan cuentas.

Han surgido algunos destellos de esperanza. Un alto funcionario del gabinete de la administración Trump nos comunicó oficialmente hace unas semanas que «los ataques contra los estadounidenses no quedarán impunes y no descansaremos hasta que Tamimi sea llevada ante la justicia». A los políticos les resulta fácil hablar, pero estas palabras provienen de una fuente mucho más elevada que las que hemos escuchado en todos estos años de lucha por la justicia.

El miércoles, la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Judías Estadounidenses reiteró oficial y públicamente su petición al Departamento de Estado para que presione por la extradición de Tamimi, instando al Secretario de Estado Marco Rubio a «plantear el asunto directamente con el Rey Abdullah II».

Derrotar el terrorismo es fundamental para toda visión creíble de paz en nuestra región. Al acercarse el 25.º aniversario, insto a los estadounidenses a presionar a sus representantes electos y líderes comunitarios, en particular a los de todos los niveles de la diversa comunidad judía de Estados Unidos, para que utilicen las herramientas disponibles —diplomáticas, financieras y legales— para que Ahlam Tamimi sea trasladada de Jordania a Washington y finalmente juzgada allí por el atroz asesinato de ciudadanos estadounidenses. Historiajudía

Cuando eso sucede, puede comenzar la segunda parte de nuestras vidas.

Arnold Roth

Fuente: Israel National News