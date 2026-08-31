La islamización de Europa: «Están en contra de los principios del país en el que viven»

Un análisis advierte sobre la creciente presencia del islamismo político en Europa y, en particular, sobre las actividades vinculadas a Hamás en Bélgica. El artículo cuestiona la respuesta de las autoridades y plantea que la amenaza ya no afecta únicamente a las comunidades judías, sino que representa un desafío para la seguridad, la democracia y los valores fundamentales de las sociedades europeas. Foto de Emile Windal/Belga/AFP vía Getty Images

En el corazón de la Unión Europea, Bélgica ejemplifica, quizás mejor que cualquier otro país de Europa Occidental, hasta qué punto las élites políticas parecen casi regodearse en el grado en que Europa se está islamizando.

En julio de 2026, el Canal 12 de Noticias de Israel emitió un reportaje en el que se advertía de que terroristas de Hamás, entre ellos miembros de alto rango de las Brigadas Al-Qassam de la organización, viven ahora en Amberes -algunos de los cuales, según habitantes locales de Gaza opuestos a Hamás, están obteniendo la ciudadanía belga-.

«Pequeña Gaza», como se denomina en el reportaje al barrio del norte de Amberes, cuenta con una numerosa población de habitantes de Gaza procedentes de Jan Yunis, uno de los principales bastión de Hamás. Los residentes vinculados a Hamás que viven allí trafican con narcóticos ilegales, regentan tiendas y restaurantes, y envían las ganancias a Hamás en Gaza, según los habitantes de Gaza entrevistados, que solo se atrevieron a hablar de forma anónima por miedo a las represalias de los partidarios locales de Hamás.

«Te sientes como si estuvieras visitando Palestina», dijo un árabe. El panadero local, que solo vende especialidades de Gaza, coincidió en que pasear por esa calle era como «pasear por Jan Yunis».

Según el reportaje del Canal 12:

«En la pequeña Gaza, en el corazón de Amberes, se respira el aroma de la Franja, literalmente. Desde los restaurantes… hasta las tiendas y los supermercados, la mayoría de los propietarios de los negocios proceden de Khan Yunis. Los nombres de las tiendas también reflejan el carácter de los inmigrantes que hay aquí: desde el «mercado de Haifa», de camino al «mercado de Rafah», y, por supuesto, «Al Quds…»

«Algunas personas aquí en la calle apoyan a Hamás, también son de Gaza. Otros dicen que es una organización terrorista. Pero nadie se atreve a decirlo en voz alta, porque saben que esta organización terrorista puede llegar a cualquiera a través de su gente, que también está aquí. Las voces en contra de Hamás no son más que un susurro en Gaza debido al miedo a las amenazas de la organización terrorista. Pero lo curioso es que también tienen miedo aquí, en Amberes, en Bélgica, en Europa».

El periodista, de nacionalidad israelí, preguntó a un habitante de Gaza si conocía personalmente a alguien de Hamás que viviera en Amberes. El hombre respondió:

«El hombre que me investigó cuando estuve en Israel está en Amberes. Y ahora tiene la nacionalidad belga. Incluso fue un líder de Hamás en el regimiento de Din Al-Qassam. Recauda dinero de todos estos negocios que ellos [Hamás] han abierto aquí. Las donaciones se recaudan a través de bancos. Tienen negocios aquí, tienen drogas.»

«Envían dinero a Hamás y les apoyan», dijo otro habitante local de Gaza. Mencionó las campañas de recaudación de fondos para los niños de Gaza como una forma de impulsar las donaciones.

«Europa debería despertar. Si permanece en silencio, será destruida desde dentro. Ya está casi destruida. Si Europa no despierta y procesa a estas personas…estas personas no son solo Hamás. Estas personas están en contra de la libertad, en contra de la democracia, en contra del laicismo, están en contra de los principios básicos del país en el que viven».

Los políticos belgas, sin embargo, no parecen especialmente preocupados por esta creciente amenaza política, cultural y demográfica. Tras la publicación del informe, el diputado federal belga Sam van Rooy, que también ejerce como concejal en el Ayuntamiento de Amberes por el partido Vlaams Belang, solicitó una sesión de emergencia del pleno municipal, pero no consiguió los votos suficientes para que se celebrara.

Según Van Rooy:

«Este informe, especialmente preocupante, muestra que miembros de Hamás y terroristas no solo viven en Amberes y regentan tiendas y restaurantes, sino que también financian a Hamás en Gaza y amenazan a los opositores de Hamás». «No tienen cabida en nuestra ciudad y deben ser localizados, detenidos y deportados».

No se celebró ninguna reunión; ningún otro partido lo consideró necesario.

Esta indiferencia hacia la seguridad de las comunidades cristianas y judías locales, de la ciudad y del país en general, resulta especialmente chocante después de que se revelara que Hamás estaba planeando un ataque masivo al estilo del 7 de octubre contra objetivos judíos e israelíes en Europa, programado para coincidir con el segundo aniversario de las atrocidades del 7 de octubre de 2023.

Ya en febrero de 2024, el ministro de Justicia de Bélgica, Paul Van Tigchelt confirmó que las autoridades belgas son plenamente conscientes de las actividades de Hamás en el país. De manera implícita, dejó muy claro que a nadie le importaba lo más mínimo. «Hasta ahora, sabemos que Hamás opera en Bélgica a través de diversas empresas. Las actividades se centran en el cabildeo y la recaudación de fondos», señaló en aquel momento.

De hecho, Hamás tiene mucho más que tiendas y restaurantes en Bélgica. Cuenta con empresas pantalla que operan junto a la Comisión Europea y el Consejo de la UE.

Quizá se podría argumentar que al Gobierno belga, que se ha mostrado extremadamente antiisraelí, no le importa que Hamás recaude fondos en el país: las víctimas son «solo» israelíes y judíos. Hasta ahora.

Sin embargo, la situación en Europa ha cambiado. El fiscal general federal alemán, Jens Rommel —cuya oficina ha coordinado las detenciones de nueve de los sospechosos de Hamás implicados en el complot terrorista europeo del 7 de octubre— advirtió en junio que Europa ya no sirve principalmente como lugar donde las organizaciones terroristas obtienen fondos para financiar su terrorismo.

«Más bien, Alemania y otros países europeos se consideran ahora cada vez más como zonas operativas para posibles atentados. Esto resulta especialmente evidente en el caso de Hamás. Para preparar atentados en Europa, sus agentes en el extranjero, simpatizantes o personas vinculadas al crimen organizado adquieren y introducen armas de contrabando. A menudo poseen la ciudadanía europea o permisos de residencia en el Espacio Schengen, lo que les permite moverse con total libertad. Gozan de gran movilidad y cuentan con amplias redes de contactos, y algunos disponen de importantes recursos financieros».

En Bélgica, sin embargo, estas preocupaciones parecen no tener ninguna relevancia. En 2024, el país recibió la mitad de todas las solicitudes de asilo palestinas presentadas en toda la UE. Solo en ese año, 3.281 palestinos obtuvieron el estatuto oficial de refugiado en Bélgica.

Un terrorista de Hamás de Jan Yunis, Mohannad al-Khatib, que participó en la masacre del 7 de octubre de 2023, pero se autodenomina periodista independiente, pudo entrar libremente en Bélgica para solicitar asilo allí. Las autoridades belgas solo se percataron de sus antecedentes terroristas porque el Centro Judío de Información y Documentación (JID), con sede en Amberes, recopiló información sobre su aparición en imágenes grabadas dentro o cerca del territorio israelí durante la invasión de Hamás.

Ralph Pais, vicepresidente del JID, declaró:

«Es incomprensible que voluntarios y ciudadanos pudieran identificar a este hombre a través de fuentes abiertas, mientras que nuestros servicios de seguridad, al parecer, nunca se percataron de su presencia. El material muestra claramente que grabó la violencia, la aplaudió y expresa abiertamente su apoyo a Hamás y a los ataques con cohetes».

«Cualquiera en Europa que quiera proteger sinagogas, colegios, iglesias, metros o eventos tiene todo el interés en garantizar que los terroristas no entren sin ser detectados. No se trata de un problema judío, sino de un problema europeo. Exigimos total transparencia sobre cómo estas personas lograron acceder a Europa, así como controles de seguridad inmediatos por parte de las autoridades competentes».

Aunque la solicitud de Al-Khatib fue finalmente rechazada por Bélgica, permaneció en el país -donde, al parecer, sigue viviendo- y tiene libertad para viajar por toda la UE. A nadie le importa.

Ya por segunda vez, Hamás ha agradecido a Bélgica su apoyo. ¿Quizás Bélgica y otros países que se alinean con grupos terroristas y les dan cobijo deberían considerarse amenazas para la seguridad de Europa?

Robert Williams reside en Estados Unidos.