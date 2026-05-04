La inteligencia suiza obtiene acceso a los archivos del «Ángel de la Muerte»

El Servicio Federal de Inteligencia suizo ha anunciado que abrirá el acceso al expediente del criminal de guerra nazi Josef Mengele. La decisión se tomó tras una reevaluación por parte de los funcionarios de seguridad, quienes describieron las circunstancias actuales como una «situación nueva».

Hasta ahora, la organización había rechazado todas las solicitudes para consultar los documentos, registrándose la última negativa en febrero de 2026.

Los documentos en cuestión fueron depositados en el Archivo Federal Suizo bajo estrictas restricciones después de que el gobierno decidiera en 2001 imponerles inmunidad a largo plazo.

El caso fue examinado inicialmente por la Comisión Brégier, un organismo de investigación creado en 1996 para analizar la conducta de los bancos suizos en relación con los bienes de las víctimas del Holocausto. Ahora, tras una apelación presentada ante el Tribunal Administrativo Federal, se ha decidido modificar la política.

Mengele, apodado el «Ángel de la Muerte» por sus experimentos inhumanos con prisioneros de Auschwitz, logró escapar a Sudamérica al final de la Segunda Guerra Mundial.

La información contenida en el expediente es de gran interés para los parlamentarios suizos, quienes desean comprender cómo el nazi buscado logró ingresar al país como turista durante su fuga sin ser capturado.

El acceso a los materiales sensibles se otorgará al solicitante bajo procedimientos y condiciones que aún no se han definido definitivamente. Las autoridades han aclarado que las normas que se formulen próximamente servirán de base para cualquier solicitud futura de revisión de estos documentos.