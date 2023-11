La impactante carta de protesta que escuelas de todo el mundo le enviaron a UNICEF: «¿Por qué no intervienen?»

Visavis

En una iniciativa de la Organización Sionista Mundial, cientos de escuelas de todo el mundo, tanto judías como no judías, han enviado una carta a UNICEF, la organización internacional de derechos del niño, exigiendo su intervención para liberar a los niños que fueron secuestrados por HAMAS-ISIS.

Mañana, 20 de noviembre, se celebrará el Día Internacional de los Derechos del Niño. Por primera vez, en la historia, se lleva a cabo este recordatorio mientras niños y bebés se encuentran secuestrados por una organización terrorista.

La Organización Sionista Mundial, a través de su Departamento de Emprendimientos Sionistas, se dirigió la semana pasada a cientos de directores de escuelas de Israel y de todo el mundo instándolos a unirse a su enérgico reclamo por la falta de intervención de UNICEF, la organización internacional de derechos del niño, en el pedido de devolución de los niños secuestrados por la organización terrorista Hamas.

En una carta enviada en varios idiomas a la directora ejecutiva de UNICEF, Katharine Rassoul, firmada por cientos de directores de escuelas, se expresa lo siguiente: «Entendemos que, en todas las guerras, los niños son los primeros en sufrir y son quienes más sufren. Reconocemos que ‘no se deben negar servicios esenciales a los niños ni dejar que permanezcan sin ayuda humanitaria’ y también que ‘ningún niño debería sufrir amenazas de bombas mientras está en su cama’. Creemos en la liberación inmediata, segura y sin condiciones de todos los niños secuestrados, y en la prevención de cualquier daño contra los niños, incluido el daño físico y el asesinato».

«Además, en honor al Día Internacional del Niño el 20 de noviembre, los firmantes consideramos de suma importancia continuar educando para la paz y garantizar los derechos de los niños según lo aprobado por las Naciones Unidas en 1989. Como educadores, responsables de la gestión escuelas, miembros de la sociedad mundial y como individuos, estamos comprometidos con el bienestar de los niños y el respeto a sus derechos», aseguraron.

«Nos unimos a este pedido por la intervención de UNICEF en favor de la liberación inmediata y segura de todos los niños israelíes secuestrados el 7 de octubre de 2023 y su retorno a sus familias, sanos y salvos», manifestaron.

Silvio Joskowicz, jefe del Departamento de Emprendimientos Sionistas en la Organización Sionista Mundial, expresó: «Mañana se celebrará el Día Internacional de los Derechos del Niño. Y me pregunto, ¿cómo? ¿Cómo es posible que en todo el mundo celebren el Día de los Derechos del Niño cuando 40 niños llevan más de un mes secuestrados bajo el control de Hamas? Son 40 niños y bebés que no pueden recibir el abrazo de sus madres. 40 niños sobre los cuales no sabemos si están comiendo, si tienen frío, si duermen por la noche, si les cambian el pañal. ¿Quién los abraza cuando lloran en la oscuridad? Estos 40 niños están pagando el precio más alto en esta guerra, simplemente por nacer judíos e israelíes. No se puede conmemorar el Día de los Derechos del Niño sin que todos los niños del mundo tengan el derecho más básico: recibir el abrazo de sus mamás y papás, de sus amorosas familias».

«Hacemos un llamado a todos los educadores, en todas partes del mundo, a levantar la voz unidos: ¡Devuélvannos a nuestros hijos! ¡Ahora! El mundo no puede continuar indiferente. Y nosotros no lo permitiremos. Devuelvan a los niños, a los padres y a los abuelos, a sus hogares», concluyó.