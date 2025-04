La historia de supervivencia de Liri Albag

Liri Albag, rehén liberada, relata sus 477 días en cautiverio, cómo celebraban las festividades en Gaza y el momento en que se enteró de que volvería a casa. “Éramos seis chicas en una celda pequeña de un metro y medio de altura; no podíamos mantenernos en pie.”

Habló de la primera llamada que tuvo con sus padres desde el puesto de avanzada de Nahal Oz el 7 de octubre: «Les dije que se hablaba de intrusiones terroristas, de una redada. A las 7:44 ya nos habían disparado, pero yo no estaba herida. Y eso fue todo, la llamada se cortó. Un terrorista enmascarado entró con su arma, se asomó, vio que había chicas y salió, sobresaltado por un momento. No esperaban ver a semejante grupo de chicas dentro de un refugio a prueba de balas en un campamento militar».

A los pocos minutos, estalló una batalla que terminó con su captura. Nos esposaron y nos dijeron que íbamos a Gaza. Nos subimos a un jeep militar y nos sentamos en el suelo. Unos 16 terroristas se unieron a nosotros. Los gazatíes los recibieron con bailes y silbidos. Luego llegamos al primer apartamento, donde empezó todo.

Había otros cautivos en la casa: Aviva, Keith y Agam. Había cuatro terroristas en el apartamento y la familia de uno de ellos: una madre y tres niñas de tres años, un año y medio y tres meses. Once personas en un pequeño apartamento de dos habitaciones. Los terroristas dormían en la sala o con nosotros; nosotros estábamos en una habitación y la familia en la otra, relató Albag.

El día 34 después de su captura, dos semanas después del inicio de la operación terrestre, los terroristas comenzaron a separar a las cautivas. «Bajamos a un túnel donde nos encontramos con Romi Gonen. Al día siguiente, se nos unieron Dafna y Ella. Al día siguiente, se nos unió Emily. Éramos seis chicas en una celda pequeña de un metro y medio de altura; no podíamos mantenernos en pie. La comida consistía en dos panes de pita para todas».

«Oímos que había una guerra, sentimos los estruendos. Nos dijeron que se hablaba de negociaciones. Nos dijeron ‘ustedes forman parte de esto’, es decir, que formamos parte de este acuerdo, y nos aferramos a la esperanza de que pronto estaríamos en casa, las mujeres y los niños. Durante el alto el fuego, nos mudamos a una habitación más grande, y entonces se nos unió Naama, lo que para mí fue nuestro reencuentro», añadió Albag.

Con el paso del tiempo, el ambiente se volvió más difícil. Había depresión. Pensábamos que no estábamos casadas, que éramos mujeres que podían ser violadas, que aún no nos habían rescatado. Los terroristas nos dijeron que Israel no aceptaba cuerpos, solo personas vivas, y pensamos: ‘¿Qué hacen? ¿Cómo pueden perder esta oportunidad? Nos estábamos volviendo locas allí. Poco a poco, pasó un día tras otro, y pensamos que quizá mañana, y entonces se acercaba Janucá. Pensamos que tal vez ocurriría un milagro.

No ocurrió ningún milagro. Pedimos velas; no encontraron ninguna para nosotras, pero nos trajeron una vela eléctrica. La encendimos, rezamos la oración y cantamos canciones de Janucá a su alrededor. Nos quitaron todo lo que sabíamos. El judaísmo era lo único que teníamos allí. No podíamos hacer nada; la religión era lo único que nos diferenciaba de ellos en ese momento porque comíamos como ellos, nos sentábamos como ellos, teníamos que hablar como ellos, y solo las oraciones eran algo diferente.

Y luego vino la despedida adicional de Naama y el resto de los cautivos, la despedida con la que Liri y Agam comenzaron su viaje compartido en cautiverio. «Llegamos al apartamento con los terroristas. Pedí un teléfono móvil y una radio. En el peor de los casos, podrían decir que no. Esa noche, él ya nos trajo la radio; recuerdo escuchar canciones israelíes. La música me animó».

Liri no tenía miedo de enfrentarse a los terroristas. «Hubo una vez después de eso, en abril, que cogí la radio por mi propia cuenta y les dije que no me molestaran mientras escuchaba entrevistas. Fue muy alentador. Incluso escuché a mi familia».

El Día de los Caídos, se pusieron de pie al oír la sirena de la radio. Cuando era el Día de los Caídos en Guerra y el Día de Conmemoración del Holocausto, les pedimos a los terroristas velas para encender. Nos quedamos en silencio. No entendían por qué estábamos allí, y esperábamos que no entraran en la habitación, pero en cuanto dejó de sonar la sirena, nos llamaron a la sala. Era el Día de Conmemoración del Holocausto. Entraron en la habitación y nos vieron sentados, mirando las velas que habíamos encendido. No entendieron, salieron de la habitación con cara de miedo, por un momento se asustaron; creo que pensaron que pertenecíamos a alguna secta o algo así.

Sobre su regreso del cautiverio, contó: «Un día me dijeron que me vistiera para grabar otro video. Un coche se detuvo junto a nosotros, se abrió la ventanilla y, atrás, vi a Karina, Daniela y Naama sentadas. Las miré, ellas me miraron, y estábamos en shock. Ya lo sabían. Subí al coche y me dijeron: ‘Liri, mañana nos vamos a casa’. No lo podía creer. Me dijeron: «Liri, Romi, Emily y Doron ya llevan una semana en casa; nos vamos mañana». No lo podía creer hasta que llegué a las FDI.