La ‘Guerra de 100 Años’

Una guerra que lleva un siglo. El artículo plantea una mirada crítica sobre la persistencia del conflicto entre el movimiento sionista y el mundo árabe-palestino, y sostiene que una paz duradera requiere reconocer y abordar las diferencias que todavía permanecen abiertas.

A ver: ¿qué tiene de irracional exigir que los árabes palestinos pongan fin a su guerra contra el Sionismo como condición para cualquier acuerdo? (Eso significa que reconozcan que no son refugiados de 5a generación y que no tienen un «derecho de retorno» manipulado). Calificar esta exigencia como «terapia de conversión» es racismo de baja estofa. La expresión da a entender que la oposición al Sionismo es una idea de la que los árabes palestinos nunca podrán salirse y que no se trata simplemente de una identidad ideológica, o incluso religiosa, sino biológica.

Por otro lado, aparece una afirmación más extraña aún: como que, en realidad, esto ya ocurrió; que los árabes palestinos aceptaron en el pasado que no son refugiados y que no existe un derecho de retorno. Pero las únicas evidencias de ello provienen de israelíes que, al igual que otros occidentales, caen en la trampa del westplaining. Porque si los árabes palestinos están dispuestos a aceptar esto, debería ser fácil y sencillo encontrar entre ellos árabes palestinos que cuenten que efectivamente estuvieron dispuestos a un acuerdo en el que millones de árabes registrados como «refugiados de Palestina» no tendrían derecho a «regresar». Incluso Abu Mazen dejó claro que no aceptó eso.

También la Iniciativa de Paz Árabe utiliza las expresiones «solución justa», que en el diccionario árabe equivale a «retorno» (y no, la palabra «acordada» no significa que Israel tenga derecho de veto; esa es una interpretación israelí. Del lado árabe, la intención es que Israel acepte y, en cualquier caso, el «derecho» permanece para siempre). Hemos presentado precisamente la manera en que estas palabras son utilizadas por la parte árabe, así como un análisis profundo de los «Documentos de Palestina», que muestran que nunca hubo una «renuncia» al «derecho de retorno».

Cuando hay árabes que están dispuestos a aceptar esto, como Ahmad Fuad al-Jatib, entrevistado esta semana por Haaretz, saben decirlo con claridad: no hay «refugiados», no hay «retorno», no hay UNRWA. Esta visión debe ser alentada. Es uno de los cuatro árabes palestinos que he conocido a lo largo de dos décadas que lo dicen claramente.

En cuanto a los árabes ciudadanos de Israel, jamás hablé de privarlos de sus derechos civiles. Sí hablo, ciertamente, de que este es su Estado y, por lo tanto, la expectativa es que ellos, al igual que todos los ciudadanos de Israel (todos, absolutamente todos), se alisten para defenderlo y sirvan en él; y que quien se niegue a servir al Estado de cualquier forma no tenga derecho a ocupar cargos públicos ni a recibir subsidios.

Además, la exigencia es que las escuelas deben enseñar, ante todo, en el idioma del Estado, el hebreo, para que todos los ciudadanos de Israel tengan las herramientas necesarias para ser ciudadanos plenos del Estado. Se puede agregar árabe o idish, pero la base común de todas las escuelas de Israel debe ser el idioma hebreo.

Me acusan de querer renovar la visión de Ben-Gurión del servicio militar y del sistema educativo estatal como medios para construir el pueblo, la nación y al ciudadano. Es una ‘acusación’ que acepto de buen grado; solo pido que se amplíe a todos los ciudadanos del Estado.

En resumen: insistir en que nuestros enemigos pongan fin a su innecesaria guerra de cien años contra la soberanía judía en cualquier territorio comprendido entre el río y el mar debería ser una exigencia absolutamente básica, que concite el consenso más amplio entre los israelíes. Contarnos a nosotros mismos que ya lo han hecho significa seguir ignorando lo que ellos mismos nos dicen una y otra vez.

(Y sobre los esfuerzos continuos de Israel por alcanzar la paz y la respuesta árabe, recomiendo encarecidamente escuchar durante 10 minutos mi debate en Oxford [YouTube], y en mi canal también está disponible en varios idiomas. Y para quien quiera escuchar las dos horas y media completas, puede prestar atención al hecho de que la respuesta de la parte árabe-palestina no es un pedido persistente de paz, sino distintas versiones de «Israel, muérete de una vez».)