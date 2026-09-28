La Fiscalía descarta que Pilar Rahola promueva “la hostilidad” contra los palestinos y archiva la denuncia

La Fiscalía de Barcelona archivó la denuncia contra Pilar Rahola por supuesta incitación al odio y complicidad con el genocidio, al considerar que sus declaraciones en defensa de Israel se encuadran en el debate público sobre la guerra en Gaza y que no promovieron actos discriminatorios o violentos contra los palestinos.

Defender a Israel no equivale a odiar a los palestinos. Ni mucho menos ser cómplice de un genocidio. Así lo ha concluido la Fiscalía de Barcelona, que ha archivado la denuncia que dos jóvenes de la Organització Juvenil Socialista (OJS) de Catalunya —encausados por tirar pintura roja a la comunicadora en un acto público— presentaron contra la articulista por los delitos de incitación al odio y “complicidad con el genocidio” de Israel en Gaza.

En un decreto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Fiscalía concluye que las palabras de Rahola denunciadas simplemente forman parte del “debate público” en torno a la guerra en Gaza, y descarta que la periodista “tuviera por objeto promover la hostilidad” hacia el pueblo palestino con sus distintos artículos e intervenciones televisivas en defensa de Israel.

“Siempre he confiado en el archivo de esta denuncia porque no tenía ningún fundamento jurídico, sino que respondía a la voluntad de censurar la opinión libre, neutralizar la disidencia e imponer el pensamiento único. No era una denuncia en favor de ningún derecho que hubiera que preservar, sino contra el derecho a pensar y opinar libremente”, ha manifestado Rahola, defendida por el abogado Cristóbal Martell, en un comunicado.

La denuncia de la OJS se apoyaba en distintas intervenciones de Rahola en conferencias, programas de televisión y artículos de prensa. En ninguna de ellas, zanja la fiscal delegada contra los delitos de odio de Barcelona, consta que la comunicadora instara o animara a “actos discriminatorios o violentos” contra los palestinos.

Según los denunciantes, Rahola “ha negado, banalizado y justificado públicamente la comisión del delito de genocidio por parte de Israel contra la población palestina”, algo que la Fiscalía niega con contundencia. “Es evidente”, remarca la fiscal, que la conducta de Rahola es “de imposible encaje” con el delito de complicidad con un genocidio.

Las palabras de Rahola denunciadas, insiste el Ministerio Público, se pronunciaron “en el contexto de discursos suscitados con motivo del conflicto árabe-israelí” que provocó la invasión de Gaza por parte de Israel tras los ataques del grupo Hamás de 7 octubre de 2023.

Recuerda además la fiscal las distintas decisiones judiciales que han frenado dos querellas de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), una entidad que acusó de “antisemitismo” a la exministra Ione Belarra y a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. Los jueces remarcaron que las acusaciones de “apartheid” contra Israel de las dos políticas no incitaban al odio contra la comunidad judía. Lo mismo debe ocurrir ahora en sentido contrario con las declaraciones de Pilar Rahola