La exprimera ministra de Israel Golda Meir se ha convertido en un símbolo de esperanza para los ucranianos

UnidosxIsrael (traducido desde The Times of Israel)

La figura judía más prominente en Ucrania en este momento es el presidente del país, Volodymyr Zelensky. La subcampeona bien puede ser la famosa líder judía de otro país. La cuarta primera ministra del estado judío, Golda Meir, originaria de Kiev, es un ícono entre los líderes ucranianos ansiosos por reclamarla como una hija nativa. (Fuente foto: captura de Twitter)

Golda Meir, la cuarta primera ministra de Israel y oriunda de Kiev, cuya familia huyó en medio de la violencia antisemita, ha cobrado gran importancia desde que Rusia lanzó su guerra contra Ucrania a fines del mes pasado. Sus palabras han aparecido en memes pro-ucranianos, han sido citadas por diplomáticos ucranianos e incluso han sido sacadas de la mochila de un soldado ucraniano listo para la batalla.

Casi tan pronto como comenzó la guerra, comenzaron a circular en línea memes basados en una cita a menudo atribuida a Meir, adaptada al conflicto actual.

“Si Rusia depone las armas, no hay guerra. Si Ucrania depone las armas, no hay Ucrania”, decía un tuit ampliamente compartido, que su autor atribuyó a “un cristiano ucraniano”.

El autor aclaró más tarde que el comentario provino de una publicación de Facebook de un misionero estadounidense que había estado viviendo en Kiev y que evacuó a Hungría y luego regresó a los Estados Unidos esta semana.

Pero en realidad es una adaptación de una cita ampliamente atribuida a Meir, quien dirigió a Israel durante y después de la Guerra de Yom Kippur de 1973, que Israel ganó a un gran costo semanas después de que Egipto y Siria, que habían acumulado tropas en las fronteras de Israel durante meses, invadieran desde múltiples direcciones.

“Si los árabes depusieran las armas hoy, no habría más violencia. Si los judíos depusieran las armas hoy, no habría más Israel”, dice la cita, que se ha atribuido a Meir en los memes durante más de una década. Benjamin Netanyahu, entonces presidente del gobierno de Israel, pronunció esas palabras en un discurso ante los legisladores en 2006.

Los comentarios de Meir, tanto confirmados como atribuidos, parecen haber resonado ampliamente entre los ucranianos, que luchan por la supervivencia de su país.

El lunes, después de que Zelensky se dirigiera a un grupo de líderes judíos estadounidenses, su embajador en Estados Unidos extendió la conexión y dijo que Meir era “una gran mujer a la que admiro”.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo Oksana Markarova, “solo quiere que dejemos de ser ucranianos. Quiere desmilitarizarnos y quiere que seamos neutrales. Ahora, por supuesto, eso significa que tenemos que aceptar rendirnos y morir. Y aquí puedo [parafrasear] a una gran mujer a la que admiro [y que] nació en Kiev y dirigió el valiente país de Israel: Los rusos quieren que muramos. Queremos vivir de modo que no deje mucho espacio para el compromiso”.

Esa paráfrasis suena como Meir, quien descartó la idea de comprometerse con los vecinos árabes de Israel. “Ser o no ser no es una cuestión de compromiso”, le dijo al New York Times en 1973. “O eres o no eres”.

“Sería genial tenerla ahora con nosotros”, dijo Markarova sobre Meir. “Creo que ayudaría mucho en esta gran pelea”.

Al menos un soldado parece estar de acuerdo. El martes, un reportero israelí se encontró con un soldado ucraniano que sacó una gran biografía de Meir de su mochila. El soldado, que se identificó como Alex pero dijo que su apodo es «Zion», dijo que conserva la biografía, una traducción al idioma ucraniano del libro «Golda» de 2009 de Elinor Burkett, junto con su dispositivo de visión nocturna, agua y sombrero.

“Este es mi libro favorito”, dijo Alex. “Lo llevo conmigo incluso si será mi última batalla”.

El reportero, Ron Ben-Yishai, le preguntó por qué es tan fanático del líder sionista. Alex respondió: “Porque soy sionista”. No es judío, dijo el soldado, pero es un patriota ucraniano, y “creo que Ucrania tiene que dar las gracias al pueblo judío”.

El video, que un periodista de YNet News de Israel publicó en Twitter acompañado del comentario: “Te lo juro, es real”, se corta allí.

Pero ya sea que Alex sugiera que él y sus compañeros soldados están emulando la independencia de Israel, o que reconociera las contribuciones judías a la historia y la cultura ucranianas, no sería el primero.

De hecho, Meir se ha convertido en una especie de ícono entre los líderes ucranianos que están ansiosos por reclamarla como una hija nativa, según un informe de 2018 en el Jerusalem Post. Ucrania era parte del Imperio Ruso cuando ella vivía allí.

“La conexión débil que Meir tenía con Ucrania fue suficiente para que el estado [ucraniano] la aceptara como ‘una de los nuestros’”, dijo al periódico Eli Belotserkovsky, entonces embajador de Israel en Ucrania. “Hoy las relaciones ucraniano-israelíes están marcadas por una gran amistad y voluntad de trabajar juntos. Cuando los líderes ucranianos señalan la contribución que los judíos ucranianos hicieron a la creación del estado [israelí], uno de los primeros nombres que se mencionaron fue Meir. Este es un giro importante en la historia, ya que el lugar del que huyó la pequeña Meir ahora, 120 años después, la abraza cálidamente”.

Ucrania tuvo poco romance para Meir, cuya familia era pobre e infeliz en Kiev y luego, más tarde, en Wisconsin, donde se establecieron después de llegar a los Estados Unidos en 1906. Con frecuencia recordaba el recuerdo de ver a su padre derribar su casa en preparación por un pogromo que finalmente no se llevó a cabo.

“Puedo escuchar el sonido de ese martillo ahora, y puedo ver a los niños parados en las calles, con los ojos muy abiertos y sin hacer ruido, viendo cómo clavan los clavos”, escribió una de sus biógrafas, Francine Klagsbrun, en 2017. “Leona: Golda Meir y la Nación de Israel”. En la biografía de Burkett que llevó Alex, se cita a Meir ofreciendo otra acusación, diciendo: «La Rusia que conocí era un lugar donde hombres a caballo masacraban judíos».

En Israel, Meir siguió una trayectoria improbable de ser una inmigrante pobre a ministra de Relaciones Exteriores y luego a Primera Ministra, un puesto histórico para una mujer en ese momento. Al igual que Zelensky, se hizo famosa por la forma en que expuso la situación de su país entre sus vecinos a sus compatriotas y al mundo.

«Decimos ‘paz’ y el eco regresa del otro lado, ‘guerra’», dijo una vez, según su obituario del New York Times, en un comentario que se parece a los que Zelensky pronunció en los discursos públicos durante la guerra de su país. “No queremos guerras incluso cuando ganamos”.