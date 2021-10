La escritora Sally Rooney prohíbe publicar su novela en hebreo

Visavis

La escritora y autora de bestsellers irlandesa, Sally Rooney, no permite que su novela “Beautiful World, Where Are You?”, se publique en hebreo. ¿El motivo? Apoya el boicot cultural a Israel.

Al igual que los dos primeros libros de la aclamada autora irlandesa, “Beautiful World” explora la vida y el romance de los intelectuales y urbanitas del milenio. Debutó en el primer puesto de la lista de libros más vendidos del New York Times cuando se publicó en septiembre, tras una campaña publicitaria que llegó tras la popular segunda novela de Rooney, “Normal People”, que también se adaptó a una serie de televisión.

Esa campaña publicitaria, sin embargo, no llegará a Israel. La editorial en hebreo de los dos primeros libros de la escritora, Modan Publishing House, dijo que Rooney no permitirá que su nuevo libro se publique en hebreo porque apoya el boicot a Israel. El agente de Rooney confirmó la noticia a Haaretz.

Rooney (30), por su parte, manifestó abiertamente su oposición a Israel. En julio, poco después del conflicto entre Israel y Hamás en Gaza, ella fue una de las miles de artistas que firmaron una carta en la que se acusó a Israel de apartheid y se pedía su aislamiento internacional. La carta habló del “fin del apoyo prestado por las potencias mundiales a Israel y su ejército; especialmente Estados Unidos”, y que los gobiernos “corten las relaciones comerciales, económicas y culturales”.

Los personajes de la irlandesa, además, suelen tener una política de izquierdas, y sus libros invocan a Israel en ese contexto. En “Gente normal”, los protagonistas asisten a una protesta contra Israel durante la guerra de Gaza de 2014. Y en la primera novela, “Conversaciones con amigos”, un personaje llamado Bobbi habla de cómo las relaciones tienen que ver con el poder, pero la gente en cambio se centra en la “amabilidad”. Luego dice: “Quiero decir que esto es un problema en el discurso público. Acabamos preguntando si Israel es más ‘amable’ que Palestina”.

Rooney no es la primera autora famosa que se niega a publicar un libro en hebreo. En 2012, Alice Walker, que también apoya el movimiento de boicot a Israel, no permitió que “The Color Purple” se tradujera al hebreo.

Irlanda tiene una historia de sentimiento pro-palestino porque muchos ciudadanos ven como un vínculo cultural con sus luchas contra los británicos. Este verano, el país aprobó una moción que condenaba la “anexión de facto” de tierras palestinas. En 2018, el ayuntamiento de Dublín aprobó resoluciones que respaldaban el boicot a Israel y pedían la expulsión del embajador israelí en Irlanda.